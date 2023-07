Emiliano García-Page presenta, para los próximos 4 años, una batería de medidas dotadas de presupuesto que blindan los servicios sociales y garantizan el crecimiento económico en Castilla-La Mancha

El candidato a revalidar el cargo de presidente del Gobierno regional ha comprometido su primera reunión con los sindicatos y responsables empresariales para “retomar el diálogo social”. Asimismo, ha reiterado su intención de modificar la actual Ley Electoral, cuya aprobación por unanimidad ha condicionado a posibles acuerdos a lo largo de esta XI Legislatura.



García–Page ha planteado la creación de 100.000 nuevos empleos; una Ley de garantías de la incompatibilidad; una Ley de Garantía de Tiempos Máximos de espera sanitaria; la vacuna de prevención de la bronquiolitis para bebés entre cero y seis meses; una tarifa plana plus para autónomos; una Ley que garantice la igualdad salarial entre hombres y mujeres; la apertura de 104 nuevas farmacias y 150 botiquines y una oferta pública de empleo dotada con 12.000 plazas, entre otras muchas medidas.



“Aquí cabe todo el mundo, pero no todo el mundo necesita lo mismo”, ha reconocido, al tiempo que ha desglosado una tanda importante de medidas para mayores, personas con algún tipo de discapacidad, cooperación internacional y jóvenes. En alusión a estos últimos ha avanzado la creación de la figura de los microcréditos, así como una intensa política para facilitar el acceso a la vivienda. “Voy a poner a las personas por delante de los decimales, por cuestión de justicia”, ha dicho.

Toledo, 5 de julio de 2023.– Bajo las premisas de “colaboración, defensa de los intereses de Castilla–La Mancha y complicidad social” ha presentado sus credenciales el candidato a la reelección de la Presidencia de la Junta, Emiliano García–Page, en la primera jornada de las dos que conforman la investidura del jefe del Ejecutivo castellano–manchego. “Quiero que esta sea la legislatura en la que queden asegurados los grandes servicios públicos, como la sanidad, la educación o las prestaciones sociales, que sea la del crecimiento de las empresas y el empleo”, ha matizado.



En el tercer debate de investidura de su trayectoria política, García–Page ha comprometido su “primera reunión como presidente con los responsables del mundo de la empresa y de los sindicatos. Porque quiero desde el primer día empezar a retomar el diálogo social al más alto nivel para que ese pacto actualice los que ya tenemos y nos ponga en órbita para trabajar conjuntamente. Mi primer compromiso será una senda de consenso social. Que lo será en los distintos ámbitos sectoriales también en el futuro”, ha explicado.



El consenso ha sido una de las peticiones más repetidas por el candidato que lo ha hecho también para reiterar la necesidad de modificar la actual Ley Electoral. “Voy a pedir consenso tanto al PP como a Vox”, para para acabar con la actual ley electoral que ha definido, como, “un auténtico atropello democrático escandaloso”. A este respecto, ha sido muy rotundo al dirigirse a la oposición garantizando que “si me rechaza la posibilidad y el acuerdo para corregir este error democrático, si no hay acuerdo en esto, va a ser imposible que lo haya en nada más”, ha garantizado.



En el listado de objetivos a llevar a cabo a lo largo de los próximos años, ha planteado una ley de garantías de la incompatibilidad. “Quiero regular en esta tierra de una forma minuciosa el régimen de incompatibilidades, eso que llaman en algunos sitios las puertas giratorias. Todo lo que en definitiva tiene que ver con las formas y la honestidad obligada para acceder a un cargo público. Creo que podemos dar un salto adelante en este sentido mucho mayor”, ha considerado.



100.000 empleos, tarifa plana para autónomos, ayudas a la investigación, entre otras



La creación de 100.000 nuevos empleos a lo largo de esta XI Legislatura, la petición de colaboración de las cinco diputaciones provinciales y los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma para la puesta en marcha del nuevo Plan de Empleo, los 100 nuevos empleos cualificados dentro del Plan Investigo; los 1.000 millones que hasta el año 2027 se van a dedicar a investigación, así como los dos millones de euros para un Centro de Emprendimiento, han sido otras de las medidas que ha desglosado García–Page en relación con el fomento del empleo. Así como 12.000 plazas de oferta pública de empleo, de las que 5.000 serán de sanidad y 3.000 de educación.



En este contexto, ha planteado que a principios del año 2024 el Gobierno regional va a poner en funcionamiento la Tarifa Plana Plus para los autónomos. Se estima que serán 10.000 ayudas, dotadas con más de diez millones de euros. “Esta es una medida que va a mejorar ya las muchas ayudas que estamos facilitando como Administración. Más allá de los anuncios, de la retórica, los eslóganes, en esta región hemos dado en materia del COVID más ayudas que ninguna, al sector económico, y hemos dados más ayudas a autónomos que ninguna” comunidad.



También ha señalado la elaboración de una futura Ley de Industria, una línea de ayudas “no menor de seis millones de euros para pymes industriales, nueve millones de euros para crecimiento también de Pymes y la red de asesoramiento empresarial extendida en toda la Comunidad.



En este punto, ha señalado el interés que ha mostrado una empresa para hacer en el Fuerte de San Francisco de Guadalajara el mayor plató de cine de Europa. Se trata de un presupuesto de ocho millones de euros para poner en marcha la gran ciudad del cine al que ya ha dado el visto bueno el Consejo de Ministros. “Tenemos que colaborar entre todas las administraciones y espero que en esto no nos falte el Ayuntamiento de Guadalajara porque es determinante el trabajo conjunto para este gran proyecto que no se nos escape”, ha añadido.



Centrado en el empleo, Emiliano García–Page ha lanzado la intención de elaborar una Ley que suprima la brecha salarial entre hombres y mujeres. “Queremos que el caudal de apoyo económico que tiene la Administración no conduzca a que se amplíe esa brecha, sino que coadyube, como ya pasa en la Administración; en la Administración la brecha salarial no existe. Eso mismo que pasa en la Administración tiene que pasar con la empresa privada. Parece de sentido común porque además lo dice la Constitución española”.



Agricultura y ganadería



El candidato a la Presidencia ha señalado también la defensa del agua como una de las actuaciones más relevantes en su gestión, el incremento de un 35 por ciento en las ayudas destinadas al relevo generacional en el campo y la ganadería ya que “ese sector es la base de todo” y ha aprovechado para señalar que el próximo 16 de octubre, el primer día que se puede, se hará el anticipo de la PAC.



En este contexto, se ha preguntado por qué Castilla–La Mancha es la única región del país que ha aprobado ayudas a la sequía cuando todas en el Estado tienen las competencias en esta materia.



En alusión a las competencias en distintas materias, ha renovado su compromiso de plantear, antes de un año una iniciativa legislativa para que haya una auténtica convergencia fiscal. “Para exigir sacrificios a las autonomías, el Estado debe cumplir con una nueva financiación autonómica”, ha referido.



Gasto Social, microcréditos para jóvenes, y Agencia de Trasformación Digital



En los próximos cuatro años, el gasto social en Castilla–La Mancha será de en torno al 70 por ciento del presupuesto. “Lo vamos a mantener con un planteamiento de asegurar los grandes servicios públicos. De hecho, en la reforma del Estatuto de Autonomía que quiero plantear, una de las novedades es que queden blindados y a salvo de vendavales los grandes principios de nuestro Estado de Bienestar”, ha indicado.



En ese mismo afán, ha anunciado la creación de una nueva medida: los microcréditos, que servirán para ayudar a aquellos jóvenes, con pocos recursos, que han terminado sus estudios a seguir mejorando o ampliando su formación que en muchas ocasiones se ve lastrada por motivos económicos. En este mismo punto también ha avanzado la creación de la Agencia de Trasformación Digital que interaccionará las prestaciones públicas y privadas.



Sanidad



“Creo en la sanidad en bloque, –en alusión a las prestaciones privadas y públicas– pero yo me preocupo de garantizar que a nadie le falte un servicio público”, ha indicado Emiliano García–Page, al tiempo que ha anunciado que en esta legislatura va a plantear la Ley de Garantía de Tiempos Máximos en el primer semestre de 2024; se van a renovar todas las salas pendientes de digitalización de Atención Primaria; el 100 por cien de todos los materiales y sillones odontológicos de la región en la atención pública; la renovación tecnológica en el parque en oftalmología y que y a los niños de entre cero y seis meses se les aplicará el medicamento para prevenir el virus de la bronquiolitis.



También ha avanzado que se van a abrir 104 nuevas farmacias y 150 botiquines en lugares que afectan sobre todo a las zonas despobladas. “El servicio tiene que llegar a todo el mundo hasta el punto de que nos vamos a plantear en sitios de difícil acceso el servicio a domicilio del medicamento”, ha recalcado.



“Nunca entendí que entre tantos recortes como se produjeron en la legislatura ‘del mal recuerdo’, se recortó la prueba del talón. Hoy son 27 los diagnósticos que se hacen con el mismo pinchazo. En esta legislatura, señorías, vamos a llegar a 40 diagnósticos en la prueba del talón”, ha garantizado García–Page, al tiempo que ha recordado, tal y como ya dijera el viernes pasado, que va a proponer un Pacto nacional en materia de gasto farmacéutico.



Educación



Junto a esa propuesta, el candidato a la Presidencia de esta XI Legislatura también ha indicado que va a solicitar hoy mismo la convocatoria de la Comisión Bilateral entre el Estado y la Comunidad Autónoma para intentar llegar a un acuerdo en materia universitaria y, “si no hay financiación añadida al sistema, obviamente, plantaremos recurso de inconstitucionalidad por insuficiencia financiera entre la nueva Ley de Universidades”.



“No entro en el fondo –ha proseguido en su argumento– entro en lo que realmente importa a quien paga la universidad, que es a la Administración. Y, como comprenderán, este conflicto en sí mismo influye en un compromiso que tengo planteado y va con carácter previo a poder ofrecer la gratuidad en el primer curso universitario”.



Asimismo, en alusión a la educación básica el candidato ha explicado que se va a plantear un dispositivo de banco de libros, una experiencia del préstamo de los libros y en el curso 2024–2025 poder presumir de que “facilitamos sin demasiado coste para la Administración un servicio que tiene que ser gratuito de manera íntegra”.



En el marco de la educación, el deporte y la cultura, García–Page ha anunciado además una nueva Ley de Formación Profesional que contemple la dualidad entre la docencia y la empresa, una nueva Ley del Deporte, la creación de la estrategia regional de Educación Inclusiva y la garantía de conseguir “el bienestar emocional en las aulas frente al destrozo que ocasionan las redes sociales”.



“Vamos a llevar adelante una propuesta que tiene su origen en el diputado José Manuel Caballero, y que pasa por empezar a prepararnos para sofocar olas de calor. No estoy diciendo que nos vayamos a montar un sistema de climatización de los colegios para que se use en agosto, si no que tenemos que dotar de recursos mínimos, elementales, a todas los aulas de la Comunidad Autónoma, sobre todo en las zonas donde el calor es mucho más duro para que no se produzcan episodios que pueden traer consecuencias negativas a la salud”, ha apuntado en esta tanda de anuncios que ha completado con actuaciones en los parques arqueológicos de la región y una inminente revisión museográfica en todos los museos de Castilla–La Mancha.



Vivienda



“Hay miles de personas que no pueden acceder a la vivienda porque se ha encarecido” ha indicado exponiendo algunas de las medidas que el Gobierno regional tiene previstas para paliar esa situación tales como destinar 47 millones de euros a la rehabilitación de viviendas, una medida que podría beneficiar a 11.500 personas; el Plan de las 10.000 viviendas que ya anunciara a lo largo de la campaña electoral o el complemento, por parte de la Administración regional del 20 por ciento del aval de las hipotecas.



En este sentido también ha aludido al IV Plan de Carretera que, de aplicación entre 2024 y 2027, incorpora la digitalización de la red básica de carreteras.



Bienestar Social y cooperación internacional



“Aquí cabe todo el mundo, pero no todo el mundo necesita lo mismo”, ha considerado el presidente en funciones, que ha anunciado la equiparación de parejas de hecho al de matrimonio para el acceso a las ayudas de familias numerosas. En este punto, ha anunciado la puesta en marcha de una Ley de Cooperación Internacional y de la puesta en marcha del programa de Jóvenes Cooperantes “que tanto puede aportar a nuestros jóvenes”. Además, ha garantizado la puesta en marcha del Primer Decreto de Acogimiento familiar para aquellas personas que quieran acoger a aquellos recién llegados al país.



En este apartado ha avanzado un nuevo Plan de Atención a la Infancia, 50 centros más que completarán la red de centros, de titularidad pública o privada, de mayores; y la Estrategia para prevenir la soledad no deseada. En teleasistencia, se va a ampliar un nuevo contrato que va a suponer 5.000 usuarios más al año, es decir, 20.000 usuarios más a lo largo de la legislatura. “Aquí es evidente que también se requiere colaboración institucional, pero incluso nos vamos a permitir que en parte de los dispositivos y en algunos espacios se pueda ya utilizar la inteligencia artificial”, ha indicado.



“Superaremos en el ámbito de la dependencia a lo largo de la legislatura 100.000 prestaciones, estamos en 89.000. Aquí no sólo les ahorraré contarles de dónde veníamos, es que vamos a crecer un 15 por ciento más y vamos a dedicar a dependencia 2.100 millones de euros. Créanme que con esto garantizamos seguir siendo una de las comunidades autónomas con más potencia en dependencia de toda España”, ha rubricado García–Page, al tiempo que ha puntualizado que se abrirá, “a pesar de las críticas de alguno” un gran centro en Toledo para personas con problemas de Salud Mental.



Energías Limpias



“La Consejería de Desarrollo Sostenible seguirá existiendo”, ha garantizado ya que no es posible considerar el “futuro si este no es sostenible”. Si bien ha señalado que en Castilla–La Mancha, que produce más energía limpia de la que consume, “vamos a hacer una Ley de garantía de suministro eléctrico de manera que estén vinculadas las autorizaciones de desarrollo de energías renovables a la garantía absoluta de suministro en las zonas afectadas”.



Igualdad



El último de los asuntos tratados por Emiliano García–Page ha sido el de la Igualdad que “va a seguir teniendo Consejería en mi Gobierno y hemos hecho políticas en las que no vamos a retroceder ni un milímetro”, ha garantizado. Así ha anunciado que se van a dedicar 30 millones de euros, en los próximos cuatro años, a la red de centros de atención a mujeres. “Más de 22.000 mujeres han sido atendidas en estos centros, la mayoría conveniados con los ayuntamientos”, ha recordado.



“Es evidente que si otras administraciones quieren beneficiarse de fondos de la Comunidad Autónoma destinados a la Igualdad no digo que piensen como el presidente, pero que respeten el compromiso que las trajo. No puede mantenerse una doble vara de medir, una doble moral en este aspecto. Todos los fondos en Igualdad son finalistas, no requieren comulgar, pero sí comprometerse”, ha sentenciado.



Y ha sumado una propuesta que ha calificado de “inapelable”. “Vamos a hacer una ampliación de derechos y de oportunidades para los niños huérfanos de madre por culpa del padre llegando hasta la edad de los 21 años y ampliando las ayudas hasta los 7.000 euros”, ha resaltado.



Las últimas palabras de Emiliano García–Page han sido una proposición de intenciones que pasan por que “todo el mundo pueda tener una ventana de entendimiento y de colaboración. Quiero hacer de esta región una región en la que no tenga ningún hueco el frentismo social. Ni frentismo ni odio social. Y de paso ningún populismo barato”, ha finalizado.





