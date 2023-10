Emiliano García-Page descarta la posibilidad de una policía autonómica en Castilla-La Mancha: “bajo ningún concepto”

“Hoy es un día que conviene celebrar por el interés del conjunto, no sólo por el Cuerpo Nacional de Policía, aunque especialmente, por los méritos que acumula y por el reconocimiento que es debido. Probablemente, también había motivos para haberlo celebrado el 1 de octubre, que a mí me trae muy mal recuerdo en general, y en ese momento la Policía Nacional estuvo desarrollando sus funciones en el cumplimiento y en la vigilancia del resto de los derechos de los ciudadanos del país, de manera que todos los días son un poco 2 de octubre”, ha dicho en Toledo el presidente autonómico.

Toledo, 2 de octubre de 2023.– El presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page, ha descartado hoy en Toledo la posibilidad de que la región cuente o disponga de un cuerpo de policía autonómica. “Bajo ningún concepto”, ha rubricado el jefe del Ejecutivo regional al tiempo que ha señalado que en esta tierra la gente “está encantada con la Policía Nacional, la Guardia Civil y la policía local”.



Emiliano García–Page ha hecho estas declaraciones, en Toledo, en el acto de celebración de los Santo Ángeles Custodios, patrón de la Policía Nacional, una celebración a la que ha asistido acompañado por la consejera Portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, y por el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina.



En este sentido, ha reconocido que el patrón del Cuerpo de la Policía Nacional se debería conmemorar todos los días y ha lamentado los tristes acontecimientos acaecidos el 1 de octubre, en Barcelona al manifestar que “hoy es un día que conviene celebrar por el interés del conjunto, no sólo por el Cuerpo Nacional de Policía, aunque, especialmente, por los méritos que acumula y por el reconocimiento que es debido. Probablemente también había motivos para haberlo celebrado el 1 de octubre, que a mí me trae muy mal recuerdo en general, pero también en ese momento la Policía Nacional estuvo desarrollando sus funciones en el cumplimiento y en la vigilancia del resto de los derechos de los ciudadanos del conjunto del país, de manera que todos los días son un poco 2 de octubre”.



El jefe del Ejecutivo regional ha aprovechado la ocasión para reconocer el trabajo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, “con especial distinción a quienes han sido galardonados, dentro y fuera del Cuerpo, pero me lo van a permitir muy especialmente a vosotros y a vosotras y a vuestras familias”, ha matizado. Asimismo, ha destacado el papel fundamental que juega la Policía Nacional, que garantiza la seguridad de toda la sociedad.



“La función encomendada a la Policía Nacional es velar por nuestra seguridad y se cumple. Por eso creo que podemos decir que España es una nación razonablemente segura. Podríamos pensar que en ese sentido es un país razonablemente seguro. Y dentro de España, ésta es una tierra afortunadamente segura”, ha asegurado García–Page, convencido a su vez de que ese índice de seguridad es también debido en gran medida, “a las fuerzas del orden, por una forma de ser de esta tierra y porque nuestra gente es gente de bien”.



Además, ha significado lo bien valorada que está la Policía Nacional en esta región y ha puntualizado que no está en contra de las policías autonómicas, pero “es que aquí no tenemos complejos. Hay gente en España que piensa que defender lo singular, que enfatizar las diferencias, es lo más avanzado, lo más moderno, y yo creo que la diversidad es riqueza en un país si esa diversidad no se enfrenta a lo que tenemos en común”, ha explicado.



Para el presidente de Castilla–La Mancha la pluralidad está bien, “pero la pluralidad en la unidad. La pluralidad significa también poner en común aquello que nos une y nos unen muchas cosas. Desde luego la Policía Nacional es una de las grandes costuras que tiene España” ha reconocido, garantizando a su vez que, “lo vamos a defender sin ningún tipo de complejo, porque siempre va a haber gente profesional que tenga muy claro lo que es y para lo que es. Que el problema que tienen muchos en este país es que ni saben lo que son, ni se van a aclarar en mucho tiempo”, ha concluido.







Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando