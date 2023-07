Emiliano García-Page apuesta por “seguir cambiando” Castilla-La Mancha en un Gobierno “con la gente” y “sin frentismo ni odio social”

“Voy a defender con mucha firmeza a Castilla–La Mancha, esto va por delante”, ha aseverado ante los diputados autonómicos que conforman las Cortes regionales.



Igualmente, el presidente García–Page ha asegurado que “no vamos a retroceder ni un milímetro en materia de Igualdad” o en materia de agua, aspecto en el que ha pedido a los dirigentes de la oposición que “se retraten”.



Asimismo, el presidente castellanomanchego ha reiterado su intención de buscar “consenso” para revertir “la trampa electoral que hizo Cospedal”, en alusión a la reforma del Estatuto de Autonomía que, de forma unilateral, ejecutó su antecesora.



García–Page ha refrendado su compromiso de acudir a los tribunales ante cualquier atropello a la Constitución y ha recalcado que “no cabe ningún referéndum, solo el que votemos todos los españoles y todas las españolas”, ha concluido.



Toledo, 5 de julio de 2023.– El jefe del Ejecutivo autonómico, Emiliano García–Page, ha presentado esta mañana, en las Cortes de Castilla–La Mancha, un programa de Gobierno para “seguir cambiando” y trabajando “por el conjunto de la región sin sectarismo” en el que “quede protegido el gasto social” a fin de que “los avances sean irreversibles”, ha recalcado. Asimismo, ha abogado porque en la Comunidad Autónoma no prevalezca “ni el frentismo, ni el odio social, ni ningún populismo barato”, por lo que se ha comprometido a ser “radicalmente moderado, pero muy firme en la defensa de esta tierra”, ha subrayado.



Así lo ha puesto de manifiesto García–Page en la apertura del Debate de Investidura que se celebra desde esta mañana en el Parlamento autonómico y en el que el presidente regional ha definido los pilares de la acción de su Gobierno para la presente legislatura. A este respecto, ha manifestado que “si alguien lo que está esperando es una mera continuidad, se va a equivocar”, aunque “sí voy a continuar en una cosa, en seguir cambiando las cosas”, ha matizado.



De igual modo, Emiliano García–Page ha garantizado un Gobierno “para todos”, con “mentalidad y perspectiva de, al menos, ocho años”, que recoge “la sensibilidad de la inmensa mayoría de los colectivos y de las personas de esta tierra” y en el que “se pueden ver reflejados todos los intereses”, ha garantizado, en un discurso en el que ha insistido en su voluntad de “pactar y trabajar en complicidad con la gente desde el primer día”, ha manifestado.



“Mi prioridad es la gente que más lo necesita, pero sin dejar fuera a nadie”, ha continuado. “En este proyecto que quiero representar cabe todo el mundo, pero no todo el mundo necesita lo mismo”, ha resumido, con el objetivo de hacer de Castilla–La Mancha “una ventana de entendimiento y de colaboración”.



Ante una amplia representación de la sociedad castellanomanchega, el presidente García–Page ha incidido en que en este nuevo mandato “se acentuarán las premisas con las que he querido trabajar desde que estoy en política”, tal es el caso de “la colaboración con otras administraciones, también con ayuntamientos y diputaciones”, ha puntualizado, porque “no voy a jugar a utilizar Castilla–La Mancha como un elemento de contrapunto contra nadie”, ha recalcado.



Desde la tribuna del Salón de Plenos del Convento de San Gil, Emiliano García–Page ha enfatizado su voluntad de que Castilla–La Mancha pueda “crecer para compartir; crecer y repartir”, un “objetivo de fondo que va más allá de una sola generación”, ha apostillado en referencia a esta XI Legislatura en la que “van a quedar reasegurados los grandes servicios públicos”.



En este punto, ha celebrado el dato histórico de desempleo registrado en el pasado mes de junio y que constata que “somos la región de España que más ha bajado el paro”, tanto en el transcurso de la “última legislatura que acaba de finalizar” como en “el comienzo de ésta”, ha precisado, al tiempo que ha remarcado que Castilla–La Mancha sea “la segunda” autonomía “en la que más afiliación se ha producido”, ha resaltado.



“Castilla–La Mancha va por delante”



“Voy a defender con mucha firmeza a Castilla–La Mancha, esto va por delante”, ha aseverado en su intervención ante los diputados autonómicos de PSOE, PP y VOX, los tres partidos que han obtenido representación tras los comicios del 28M. A estas dos últimas formaciones se ha dirigido explícitamente para recordarles que “aquí se viene a defender esto, que es lo que se ha jurado” y que “si van a utilizar este parlamento para hacerle el trabajo sucio a sus jefes de Madrid, tengan honestidad de renunciar al sueldo e incluso al cargo”, ha concluido. “No nos pagan para ser ni lacayos de nuestros jefes de Madrid, el que los tenga, ni para ser subdelegaciones”, ha advertido.



“Ni un milímetro” de retroceso en políticas de Igualdad



El presidente de Castilla–La Mancha ha dedicado parte de su intervención a resaltar que “la Igualdad tiene hoy rango y lo va a seguir teniendo a nivel de Consejería en mi Gobierno”, por lo que ha manifestado que “no vamos a retroceder ni un milímetro” en las políticas implementadas por su Ejecutivo en este ámbito. “La igualdad es para mí el por qué estoy hoy aquí”, ha reflexionado al tiempo que ha señalado que “todos los fondos en igualdad son finalistas, no requieren comulgar, pero sí comprometerse”, ha zanjado.



Por la defensa del agua



En materia de agua, Emiliano García–Page ha recordado que “tenemos pendiente que se rectifiquen de una vez por todas las reglas de explotación del trasvase” para su adaptación al nuevo Plan Hidrológico del Tajo, ha remarcado, en alusión a un documento “que corrige parte de los problemas de maltrato con el agua que hemos tenido”, ha indicado. A este respecto, ha mostrado su preocupación por “la conformación de gobiernos en el Levante” y por el resultado de las próximas elecciones generales, por lo que ha mostrado su interés en que “se retraten” los representantes políticos de la oposición. “No tengan miedo a decir que prefieren que el agua se quede en Castilla–La Mancha a que se vaya por el trasvase a Murcia”, ha enfatizado.



Apuesta por revertir “la trampa electoral de Cospedal”



En otro orden de asuntos, García–Page ha anunciado que buscará “consenso” para revertir “la trampa electoral que hizo Cospedal” con el objetivo de “tener amarradas las elecciones permanentemente”, ha referido en alusión a la reforma del Estatuto de Autonomía que, de forma unilateral”, ejecutó su antecesora. “Ustedes tendrían que tener más interés que nadie porque es una mancha inmensa en su expediente democrático”, ha ahondado sobre “un atropello democrático escandaloso” que supuso esa modificación. “Si no hay acuerdo en esto va a ser imposible que lo haya en nada más”, ha concluido al respecto.



Con la Constitución y contra posibles atropellos a la Carta Magna



“Yo tengo claro que la España en la que creo es la España de la Constitución”, ha sostenido en esta primera sesión del Debate de Investidura, una España que “ha hecho que realmente tengamos en estos 45 años la mejor etapa de toda la historia de España”, ha subrayado. En este contexto, el jefe del Ejecutivo castellanomanchego ha abogado por una “España en la que podamos caber todos” y “mantener un nivel de convivencia que evite problemas como los altercados provocados por la Generalitat de Cataluña hace unos años”, ha indicado.



En paralelo, García–Page ha refrendado su compromiso de acudir “ante los tribunales de justicia y ante el Tribunal Constitucional para impedir que pueda haber ningún tipo de atropello y a hacer uso de nuestras armas de defensa para mantener el modelo de convivencia que tenemos si hubiera veleidades futuras del independentismo”, ha advertido.



A juicio del presidente regional, “no cabe ningún referéndum, ni pactado ni sin pactar. Solo cabe uno y es en el que votemos todos los españoles y todas las españolas. Y eso lo voy a defender gobierne quien gobierne”, ha subrayado.



En estos términos se ha pronunciado el presidente autonómico después de que el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) confirmara, este miércoles, la decisión del Parlamento Europeo de levantar la inmunidad al expresidente de la Generalitat de Cataluña y eurodiputado Carles Puigdemont. A este respecto, ha confiado en que “pase por el mismo aro que tenemos que pasar todos los ciudadanos y mucho más los que somos presidentes”, ha apuntado sobre “quien ha provocado una convulsión constitucional” y “ha roto muchas costuras de este país”, ha considerado.









