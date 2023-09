El curso escolar 2023/2024 arranca en la provincia con más profesores y más ayudas para las familias

A partir del próximo lunes se incorporarán a las aulas 32.411 alumnos y 3.137 docentes. Habrá 92 escuelas rurales, manteniendo abiertas aulas con tres alumnos como es el caso de Pinarejo. Además, se inauguran dos nuevos comedores, un aula Matinal y tres escuelas infantiles de 0–3 años



El curso escolar en 2023–2024 en la provincia de Cuenca arranca con más docentes, con una baja de las ratios y con unas infraestructuras educativas renovadas, como muestra de la apuesta clara y rotunda que el Gobierno de Castilla–La Mancha está haciendo por la educación pública”.

Así lo ha asegurado este viernes la delegada de la JCCM, Mari Ángeles López, que ha dado cuenta de los detalles y novedades del nuevo curso escolar junto al delegado provincial de Educación, Cultura y Deporte, Gustavo Martínez.

López también ha destacado la apertura de dos nuevos comedores escolares, un aula matinal y tres escuelas infantiles de 0–3 años en pueblos de la provincia; así como el incremento de las ayudas para libros de texto, comedor y transporte, “para ayudar a la economía de las familias y garantizar la igualdad en el acceso de la Educación de nuestros niños y jóvenes”.

Del mismo modo, la delegada ha puesto en valor la determinación con la que la Junta está afrontando el reto demográfico, también desde la Educación, manteniendo abiertos colegios por debajo incluso de la ratio de cuatro alumnos que marca la Ley de Medidas Contra la Despoblación.

Datos del curso

El nuevo curso escolar arranca con 32.411 alumnos, según la previsión, pues aún está abierta la matriculación en algunas enseñanzas como FP, Idiomas, Educación para Adultos, además de las solicitudes en plazo extraordinario. Ello supone 278 alumnos menos que el curso anterior, apenas un 1%.

El alumnado se distribuye de la siguiente manera: Educación Infantil 0–3 años 889, Educación Infantil 4.071, Educación Primaria 10.175, ESO 7.457, Bachillerato 2.360, Ciclos Formativos Básicos 453, Ciclos Formativos de Grado Medio 1.720, Ciclos Formativos de Grado Superior 4.732, Educación Especial 114. Por lo que respecta al Régimen Especial (Artes Plásticas y Diseño, Idiomas, Música, etc.) tenemos 1.233 alumnos y Educación de Personas Adultas 2.196.

El delegado de Educación, Cultura y Deporte, que ha sido el encargado de desgranar todos estos datos, ha destacado el incremento del alumnado de FP, que ha vinculado a la consolidación del Centro Integrado de Formación Profesional de Cuenca y a la ampliación y mejora de la oferta.

Y es que este año se van a ofertar en Cuenca 92 ciclos de Formación Profesional Básica, de Grado Medio y de Grado Superior; además de 11 cursos de especialización. Son nuevos los ciclos de Informática de oficina y Asistencia a la dirección, que se impartirán en Cuenca; Mantenimiento de viviendas y Desarrollo de aplicaciones web en Tarancón, y Servicios Administrativos en Motilla.

También habrá seis nuevos cursos de especialización, lo que Gustavo Martínez ha definido como un “Master en FP”. Son los de Ciberseguridad en Entornos de las Tecnologías de la Información, Desarrollo de Videojuegos y realidad virtual, Cultivos Celulares, Mantenimiento y seguridad en sistemas de vehículos híbridos y eléctricos, Mantenimiento y seguridad en sistemas de vehículos híbridos y eléctricos y Fabricación Inteligente.



Un curso con más docentes y ratios más bajas



El número de docentes en la provincia de Cuenca para el curso 2023–2024 asciende a 3.137, lo que supone 28 más que el anterior. Habrá además una baja de las ratios (número máximo de alumnos por aula) en 4 años, que pasa de 25 a 22 niños; y en 1º de Bachillerato, que se reducen a 35 a 32.



“Estos datos, más profesores y menos ratio, se traducen en una mayor calidad educativa”, ha afirmado el delegado de Educación, que ha incidido también en las cerca de 4.000 acciones de formación que se van a realizar para los docentes.



Martínez ha puesto de relieve el esfuerzo que está haciendo el Gobierno de Emiliano García–Page “para que Castilla–La Mancha cuente con una educación pública de calidad, accesible, gratuita e igualitaria para las familias, vivan donde vivan y tengan la renta que tengan”.

En este sentido, ha destacado el incremento de las ayudas para libros de textos concedidas en la provincia, un total de 6.304, lo que supone 424 más que el curso anterior. También se van a conceder 1.388 ayudas de comedor, prácticamente las mismas que el curso anterior; y 61 ayudas de transporte individual pues el transporte escolar ordinario es gratuito en Castilla–La Mancha.



“Ayudas y becas que van a ayudar a las familias a hacer frente a lo que se ha llamado la ‘cuesta de enero’”, ha indicado el delegado, que ha aplaudido además el anuncio que ha hecho el consejero de Educación, Amador Pastor, sobre la puesta en marcha de los Bancos de Libros a partir del próximo curso escolar.



Martínez ha anunciado la apertura de dos nuevos comedores escolares en Valverde de Júcar y Villanueva de la Jara, por lo que serán 47 en toda la provincia, con un total de 3.025 usuarios, 125 más que el curso anterior. También 24 aulas matinales, que beneficiarán a 380 escolares.

En cuanto al transporte escolar, habrá 125 rutas que trasladarán a 2.597 alumnos.



Casi 34 millones de euros para mejorar los centros



Respecto a los centros educativos, Martínez ha incidido en que este año 2023 hay un total de 239 actuaciones en marcha en centros educativos de toda la provincia de Cuenca, que suponen un total de 33.585.579 euros entre centros nuevos, ampliaciones, adecuaciones, etc. Inversión a la que hay que sumar 1.124.387 ? de Obras de Reparación, Adecuación y Mejoras Infraestructuras, las llamadas obras RAM.



Entre ellas ha destacado el nuevo pabellón deportivo del CEIP “La Paz” de Cuenca, que se inauguró al final del curso pasado; la cubierta de las pistas deportivas de los colegios de San Lorenzo de la Parrilla y de Iniesta, la ampliación del CEIP “Valdemembra” de Quintanar del Rey, las obras del “Rafael López de Haro” de San Clemente, el aulario y la residencia del Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) de Cuenca, la segunda fase del IESO Luisa Sigea de Tarancón, que incluye las aulas y el gimnasio; el gimnasio del colegio de Cañamares o las obras del nuevo Colegio de Chillarón.



Además, se abren tres nuevas escuelas infantiles de 0 a 3 años en Casasimarro, Las Mesas y El Pedernoso.

Habrá 92 escuelas rurales

En cuanto a la escuela rural, el delegado ha afirmado que la apuesta del Gobierno de Castilla–La Mancha “es firme e indiscutible”, pues se mantienen abiertas escuelas por debajo incluso de la ratio de cuatro alumnos, como es el caso de Pinarejo, que este curso tendrá tres niños.

Pese a todo, no se han podido mantener abiertas las unitarias de Alcázar del Rey, El Hito, Tejadillos y Castillejo de Iniesta, “en todos los casos por decisión de las familias, que se han mudado o han decidido llevar a sus hijos a otro centro, a pesar de que se les ha ofrecido la posibilidad de quedarse en su pueblo”.

De este modo, en el curso 2023/2024 abrirán en la provincia un total de 92 escuelas rurales organizadas en 25 Colegios Rurales Agrupados (CRAs).







