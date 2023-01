El Cuponazo de la ONCE deja 680.000 euros en Escalona

El Cuponazo de la ONCE ha dejado 680.000 euros en la localidad de Escalona (Toledo) repartidos en 17 cupones, cada uno de ellos premiados con 40.000 euros.

El vendedor de la ONCE Juan Carlos Quintana es quien ha llevado la suerte a Escalona con estos 680.000 euros que ha repartido. Vendedor de la ONCE desde marzo del 2016, desarrolla su actividad en la localidad de Escalona, donde reside, según ha informado ONCE en nota de prensa.

Todas las loterías de la ONCE componen una oferta de juego responsable, seguro y social que permite a la Organización cumplir sus objetivos, que son realizar una amplia labor social y solidaria destinando todos los ingresos a mejorar la calidad de vida de las personas ciegas o con otra discapacidad y una gestión segura y responsable, porque la ONCE se preocupa de garantizar la protección del conjunto de consumidores, desde el diseño de los productos hasta su comercialización.

Con los recursos que obtiene con la venta de sus productos de juego, la ONCE atiende las necesidades de un total de 2.857 afiliados en toda la región en materias como ajuste psicológico a la discapacidad visual, apoyo educativo, autonomía personal, acceso a las tecnologías, orientación al empleo, cultura y deporte, y da trabajo a más de 700 personas, el 90% con alguna discapacidad.

El Cuponazo de la ONCE pone en juego un premio de 6.000.000 euros al número más la serie y 134 premios de 40.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además, otorga 1.215 premios de 500 euros a las cuatro primeras cifras y otros 1.215 premios a las cuatro últimas; 24.300 premios de 50 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros), y reintegro de 3 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 19.000 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es y en establecimientos colaboradores autorizados.