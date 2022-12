El cuerpo del menor hallado en el vertedero de Toledo no presenta signos de violencia

La Policía Nacional investiga cómo murió y llegó hasta Toledo el menor de 17 años desaparecido junto a su primo pequeño hace once días en Madrid, y cuyo cadáver se halló el pasado día 15 en el Ecoparque de la ciudad castellano-manchega.



El cuerpo, que se encontraba completo y sin aparentes signos de violencia -aunque con el deterioro propio del tratamiento de residuos-, no había sido identificado por la Policía hasta la mañana de este miércoles, cuando la huella dactilar ha relevado que se trataba de Fernando Fernández, han informado fuentes policiales.



Hasta el vertedero se han desplazado de forma inmediata los investigadores de la desaparición, de la Policía Judicial de Villa de Vallecas, así como agentes de Homicidios y Policía Científica de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, aunque será la de Toledo la que investigue las circunstancias de la muerte del joven.



Mientras tanto, los agentes continuarán buscando en el mismo Ecoparque a Ángel, el primo pequeño de 11 años, ya que estaban juntos cuando se les perdió la pista y conformaban un "binomio", por lo que podrían haber corrido la misma suerte.



Los investigadores manejaron desde el primer momento como principal hipótesis que se trataba de una desaparición voluntaria. De hecho, tenían constancia de que los dos primos habían abandonado la Comunidad de Madrid después de que se les perdiese la pista al salir del Hiper Usera ubicado en la calle General Ricardos de la capital.



Por esa razón creen que el mayor de los dos no falleció el mismo día de la desaparición, sino en fechas posteriores, han apuntado las mismas fuentes policiales.



Según los resultados preliminares de la autopsia, el cuerpo de Fernando no presentaba signos de violencia, aunque habrá que esperar a las conclusiones definitivas para conocer la circunstancias en las que murió.



La Policía está siguiendo ahora el rastro de los restos entre los trabajadores del Ecoparque que encontraron su cuerpo el pasado día 15.



Allí se realiza el tratamiento de residuos de los municipios de Toledo gestionados por el Consorcio de Servicios Públicos Medioambientales, que presta servicio a 196 localidades de la provincia, que suman más de 600.000 habitantes.



La familia de los dos menores, que se concentró el pasado lunes en Carabanchel para reclamar su vuelta, ha explicado que ambos fueron al Hiper Usera en el que se les perdió la pista a comprar un bocadillo mientras el padre de uno de ellos estaba en una lavandería muy próxima: "Sólo llevaban dos euros".



A preguntas de los periodistas, que se han agolpado esta mañana bajo las viviendas de los familiares, han indicado que la Policía aún no les había comunicado que el cadáver hallado en el vertedero de Toledo era el de Fernando Fernández.