Continúa la búsqueda de Ángel, el menor de los primos desaparecidos, en el vertedero de Toledo

Los equipos que están trabajando en el vertedero de Toledo para buscar al menor de 11 años que desapareció en Madrid junto a su primo, cuyo cadáver se encontró en este centro de residuos el día 15, han reanudado hoy miércoles, las tareas de búsqueda que se iniciaron ayer martes.



A las ocho de la mañana han arrancado de nuevo los trabajos para intentar localizar a Ángel, el menor de 11 años que desapareció en Madrid el día 10 junto a su primo Fernando, de 17 años, que fue hallado muerto en el vertedero de Toledo, en la zona en la que ahora buscan.



A primera hora de la mañana de ayer llegaron al vertedero el portavoz de la familia y presidente de la Asociación Gitana Española, Sinaí Giménez, y a mediodía se desplazaron hasta allí cinco familiares para seguir de cerca las tareas.



Desde ayer, varias unidades trabajan de forma coordinada en un espacio limitado del vertedero, similar a un campo de fútbol, que es donde se localizó el cuerpo de Fernando y donde estiman que hay depositadas entre 9.000 y 10.000 toneladas de residuos.



Participan investigadores de la Unidad Central de Atención a la Familia y a la Mujer, de las brigadas de la Policía Judicial de Toledo y de Madrid y guías caninos, según ha detallado a los numerosos periodistas congregados en el centro de residuos Ana Rosa Martín, portavoz de la Policía Nacional.



Dos perros especializados en la búsqueda de personas fueron los primeros en entrar en la zona y una vez que su batida fue negativa, comenzó la retroexcavadora auxiliada por otra máquina que va retirando los residuos descartados.



La portavoz de la Policía ya ha avisado de que es "difícil" determinar la duración de la búsqueda "porque hay muchísima cantidad de residuos" y es un trabajo "difícil", que requiere "mucha infraestructura" y planificación, pero ha asegurado que "se está haciendo todo lo posible".



Aunque la búsqueda se ha centrado en el vertedero los investigadores no descartan otras líneas que no ha precisado la portavoz porque el caso está bajo secreto de sumario.



El portavoz de la familia criticó ayer a primera hora que se haya tardado cuatro días en iniciar la búsqueda pero según fue avanzado la jornada ha dicho que están contentos de que haya comenzado y de la presencia de "medios técnicos y humanos" para intentar dar con el paradero del menor.



No ha hablado de discriminación pero sí de "tener un trato igualitario" ya que la familia cree que en otros casos similares se ha visto "más contundencia" por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.



Con todo, ha pedido dejar trabajar a la policía y ha confiado en que la búsqueda sea breve "para dar tranquilidad a la familia".



Los investigadores manejan como principal hipótesis una desaparición voluntaria pero los familiares no creen la "versión oficial" e insisten en que el informe forense del cadáver de Fernando "no es definitivo", según el portavoz quien ha subrayado que toda la comunidad gitana de España y de Portugal "está en vilo" porque "si alguien ha tocado a esos niños está tocando el sentimiento gitano, el corazón gitano, y ahí nos unimos todos".



Los dos menores desaparecieron en Madrid el 10 cuando ambos fueron al Hiper Usera de la calle General Ricardos y ya no se volvió a saber de ellos aunque hay imágenes que los sitúan en Toledo, en la estación de autobuses, un hotel y un centro comercial antes de perder su pista.