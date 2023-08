Castilla-La Mancha supera los tres millones de pernoctaciones turísticas en los siete primeros meses del año tras el segundo mejor julio de la historia para los alojamientos extrahoteleros

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha destacado que la región ha cerrado el segundo mejor mes de julio de toda la serie tanto en turismo rural como en el conjunto de los alojamientos extrahoteleros. Además, ha señalado el crecimiento en las pernoctaciones en los campings de la región, que han superado las 200.000 noches entre enero y julio.



Patricia Franco ha avanzado que el Ejecutivo autonómico está trabajando para poner en marcha, a través de fondos europeos Next Generation, una línea de apoyo a la inversión de empresas de turismo activo que estará dotada con 1,2 millones de euros.



Cuenca, 30 de agosto de 2023.– Castilla–La Mancha ha superado los tres millones de pernoctaciones en el conjunto del sector turístico en los siete primeros meses del año por primera vez en la historia, después de que el mes de julio haya sido el segundo mejor julio de la historia tanto en turismo extrahotelero, en su conjunto, como en el segmento del turismo rural. Así lo ha destacado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, durante la visita que ha realizado a las instalaciones del Camping Caravaning Cuenca, donde ha avanzado también que el Ejecutivo autonómico está trabajando en la puesta en marcha de una línea de ayudas, dotada con fondos Next Generation, dirigida a impulsar inversiones en empresas de turismo activo.



Patricia Franco ha visitado las instalaciones del Camping Caravaning Cuenca, una de las instalaciones señeras en este sector turístico de la región y que da empleo de manera fija a más de una veintena de personas, donde ha valorado el buen comportamiento que los campings, más de una treintena en toda la región, están teniendo en los últimos años. “El año pasado fue el mejor de la historia para los campings de la región, con más de 123.000 viajeros y más de 400.000 pernoctaciones registradas, y este año, en los siete primeros meses del año, se han superado ya las 200.000 pernoctaciones”, ha destacado la consejera, que ha felicitado a AECCAM “por el trabajo tan profesional que están realizando en nuestra región, contribuyendo a mostrar todo nuestro potencial como destino turístico de naturaleza en el conjunto del país”.



Además, la consejera ha hecho referencia también a los datos de turismo extrahotelero que ha publicado hoy el INE, correspondientes al mes de julio. “A pesar de un descenso interanual, que obedece en buena parte a que el año pasado hubo un comportamiento extraordinario en este mes, julio de este año es el segundo mejor mes de julio de la historia del turismo rural y del turismo extrahotelero en la región”, ha destacado la consejera, que ha afirmado que julio de este año es, con independencia del mes analizado, “el sexto mejor mes en el turismo rural en nuestra región en toda la serie”.



Ese buen comportamiento ha tenido su reflejo en la evolución conjunta del sector turístico en la región en los siete primeros meses del año, “donde hemos superado por primera vez en la historia los tres millones de pernoctaciones entre enero y julio”, visibilizando, ha dicho Patricia Franco, “el buen momento que vive el turismo en nuestra región, y su capacidad de visibilizar toda nuestra potencia como destino”.



Por último, y en lo referente al turismo activo, la consejera ha destacado la importancia que juega no sólo el apoyo público y privado al sector, sino el empuje que representan proyectos como Toroverde, en Cuenca; y ha avanzado también que el Gobierno regional está trabajando “para poner en marcha una línea de ayudas, dotada con 1,2 millones de euros de fondos Next Generation, para apoyar inversiones en turismo activo en nuestra región”.



Durante la visita al camping, la consejera ha estado acompañada por la directora general de Turismo, Comercio y Artesanía, Ana Isabel Fernández; por la delegada del Gobierno en Cuenca, Marián López; por la diputada provincial María Teresa Megía; por la teniente de alcalde de Cuenca, Saray Portillo; y por el presidente de AECCAM, Pablo Ramírez, junto a miembros de su junta directiva.









