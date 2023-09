Castilla-La Mancha pondrá en marcha, a lo largo de esta legislatura, la detección de hasta 40 posibles patologías con la prueba del talón

El presidente regional, Emiliano García–Page, ha anunciado que este mismo domingo comenzará la vacunación de la bronquiolitis para recién nacidos y a partir del lunes, 2 de octubre, se llevará a cabo en los centros de salud para los bebés de 0 a 6 meses.

Fernán Caballero (Ciudad Real), 27 de septiembre de 2023.– El presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page, ha dicho hoy que el Gobierno regional está apostando por la prevención de las enfermedades tal y como se pone de manifiesto con el incremento en la detección de hasta 27 enfermedades con la prueba del talón que se hace a los recién nacidos. De ahí que, el jefe del Ejecutivo castellano–manchego, se haya comprometido con el incremento del número de metabolopatías (identificación de enfermedades congénitas) a detectar, con dicha prueba, hasta llegar a las 40.



En el marco de la inauguración del nuevo sistema de regadíos de la comunidad de regantes de El Gasset, en la localidad de Fernán Caballero (Ciudad Real), García–Page ha asegurado que el mismo empeño que el Ejecutivo que preside pone en el cuidado del agua, lo pone en la sanidad. De este modo, ha anunciado también que el próximo domingo, en los hospitales, se vacunará frente a la bronquiolitis a los recién nacidos y a partir del lunes, se comenzará la administración de esta vacuna en los centros de salud. La población diana en Castilla–La Mancha es de más de 14.000 bebés que cubren la franja de edad de 0 a 6 meses.



Plan Director de Regadíos



El presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page, hacía estas declaraciones, junto al consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez, en el recién renovado sistema de regadíos de los comuneros del Gasset. En este contexto ha explicado que en el afán por la modernización y por los sistemas de regadío sostenibles este Gobierno va a poner en marcha un Plan Director de Regadíos que permita poner en riego, dentro de las reservas recogidas en los planes hidrológicos, hasta 25.000 hectáreas con una inversión de 250 millones de euros.



“No vamos a ser conformistas con el agua, no hemos llegado a la foto final” ha dicho el mandatario castellanomanchego advirtiendo que mientras la proporción de regadío sobre secano es de un 23 por ciento en el país, en Castilla–La Mancha es de un 16 por ciento, siendo la Comunidad Valenciana y la región de Murcia las que se encuentran a la cabeza del regadío en España.



“Mientras aquí nos apretamos la cantimplora en otros lugares no” ha lamentado García–Page argumentando al mismo tiempo que su objetivo es que esta región consiga la media de regadío que se registra en el resto del país.



El presidente regional ha reconocido sentirse “molesto” cuando escucha que en “esta tierra no usamos el agua” por lo que ha reconocido “si es así es porque no la tenemos, porque Castilla–La Mancha levanta la voz para decir que tiene sed” ha apuntado.



Emiliano García–Page no ha pasado por alto el ingente esfuerzo que los comuneros del Gasset han hecho para ver este nuevo sistema hecho realidad. “No hay comunidad de regantes pequeña” ha garantizado y ha valorado el empeño que a lo largo de estos años ha puesto el presidente de la comunidad de regantes, Cesáreo Salcedo, en mejorar el sistema de regadíos.









