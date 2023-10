Castilla-La Mancha mantiene el empleo en el nivel más alto de toda la serie histórica pese al cambio de estacionalidad del mes de septiembre

La directora general de Empleo, Elena García Zalve, ha destacado que en la región se han creado más de 18.000 nuevos puestos de trabajo en el último año, situando la afiliación a la Seguridad Social en septiembre en 774.416 personas. Además, uno de cada dos contratos firmados en el último mes en la región es indefinido.



García Zalve ha señalado el efecto de la reforma laboral en el cambio de estacionalidad del mes de septiembre, en el que, pese al aumento del paro en términos intermensuales en la región, la cifra de personas desempleadas en Castilla–La Mancha es la más baja desde hace 15 años.



Toledo, 3 de octubre de 2023.– El cambio de estacionalidad en el mercado de trabajo de Castilla–La Mancha en el mes de septiembre, por el efecto de la reciente reforma laboral, no ha impedido que la región consolide el nivel más bajo de paro en este mes de los últimos 15 años y que la cifra de afiliación a la Seguridad Social marque un nuevo máximo en la serie histórica, después de que se hayan creado más de 18.000 empleos en Castilla–La Mancha en el último año. Así lo ha destacado la directora general de Empleo, Elena García Zalve, que ha comparecido en rueda de prensa para analizar los datos de paro registrado y afiliación del mes de septiembre en la región.



Castilla–La Mancha cerró el pasado mes con 131.308 personas en desempleo, una cifra que en términos mensuales supone un incremento de 1.855 personas, un 1,43 por ciento, consolidando así lo que dejó entrever el comportamiento del mercado laboral en la región en septiembre del año pasado: un cambio en la estacionalidad positiva del mes.



“El efecto de la reforma laboral, y la generalización de la contratación fija–discontinua, ha hecho que campañas como la vendimia no tengan un efecto tan directo en el mercado de trabajo”, ha señalado la directora general, que, no obstante, ha remarcado que, más allá de la estacionalidad, el dato interanual es muy positivo en la región. “En Castilla–La Mancha, el paro ha bajado en 12.872 personas en el último año, y el dato de paro actual es el más bajo en un mes de septiembre en la región en los últimos 15 años”, ha indicado.



El paro ha subido tanto en hombres como en mujeres y lo ha hecho en la industria, en el sector servicios y en el colectivo de personas sin empleo anterior, bajando en la agricultura y en la construcción. Por provincias, el comportamiento intermensual recoge subidas del desempleo en las cinco, y esa uniformidad, pero en positivo, se traslada a casi todos los sectores y a todas las provincias en términos interanuales en la región: en todas las actividades, salvo en el colectivo de personas sin empleo anterior, y en las cinco provincias hay menos desempleo ahora que hace un año.



Así, el paro en la agricultura ha caído, en términos interanuales, en 2.876 personas (un 31,47 por ciento), y lo ha hecho en la industria, en 1.352 personas (un 10,56 por ciento); en la construcción, en 753 personas (un 7,64 por ciento); y en el sector servicios, en 8.689 personas (un 8,51 por ciento); subiendo en 798 personas en el colectivo sin empleo anterior. Por provincias, Albacete tiene 3.004 personas menos en desempleo que hace un año (–10,83 por ciento); en Ciudad Real el paro ha caído en 3.557 personas (un 9,05 por ciento); en Cuenca, en 969 personas (un 9,32 por ciento); en Guadalajara, en 1.191 personas (un 8,42 por ciento); y en Toledo, en 4.151 personas (un 7,9 por ciento).



El dato más alto de empleo en septiembre con un 50 por ciento de contratos indefinidos



En lo relativo a la afiliación a la Seguridad Social, la directora general de Empleo ha señalado que el comportamiento en este mes es muy similar al del paro registrado, con un leve descenso en este caso en términos mensuales, de 542 personas, un 0,07 por ciento; y un aumento de casi el 2,4 por ciento en términos intermensuales en la región. “Eso supone que en Castilla–La Mancha se hayan creado más de 18.000 empleos en el último año, en concreto 18.040 empleos; y que el dato de afiliación a la Seguridad Social, 774.146 personas, sea el más alto de toda la serie histórica en la región en un mes de septiembre”, ha remarcado Elena García Zalve.



Además, la directora general se ha referido también al colectivo de personas autónomas, que pese al descenso registrado tanto en términos mensuales (–0,07 por ciento), como en términos interanuales (–0,79 por ciento), se mantiene en el entorno de las 150.000 personas; y a las cifras de contratación referentes al mes de septiembre, que sitúan el número de contrataciones en la región en el pasado mes en 70.794 contratos de trabajo firmados, “de los cuales prácticamente la mitad, el 50 por ciento, han sido contratos indefinidos, lo que sitúa el peso de la contratación indefinida en septiembre en la región más de cinco puntos por encima de la media nacional”.



Por último, Elena García Zalve ha citado la evolución del mercado de trabajo en Castilla–La Mancha desde la llegada del presidente, Emiliano García–Page, al Gobierno regional, “con una caída del paro del 38,99 por ciento y una subida del empleo superior al 21 por ciento”, lo que supone, ha finalizado, “que en Castilla–La Mancha hay 83.917 personas menos en desempleo y 134.515 puestos de trabajo más que en junio del año 2015”.





