Castilla-La Mancha alcanza una cifra histórica en el empleo del sector turístico, con 51.792 personas afiliadas a la Seguridad Social en el mes de julio

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha destacado que se trata de un incremento de personas cotizantes de un 19,4% con respecto al mes de julio de 2015.



Según los datos, Castilla–La Mancha se encuentra, no solo ante el mejor mes de julio de toda la historia de turismo en la región, sino ante los mayores datos de empleabilidad en el sector del turismo para cualquier año y para cualquier mes en la Comunidad Autónoma.



Toledo, 16 de agosto de 2023.– Las personas afiliadas a la Seguridad Social en el sector turístico durante el mes de julio de 2023 han crecido en Castilla–La Mancha hasta las 51.792 personas, un 1,4 por ciento con respecto al mes de julio de 2022 y un 5,7 por ciento con respecto al mes de julio de 2019.



La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha subrayado que desde la llegada al Gobierno de Castilla–La Mancha del presidente Emiliano García–Page el sector turístico no ha dejado de crecer. “En el año 2015, 43.300 personas se encontraban cotizando a la Seguridad Social en el sector de la hostelería, hoy son casi 52.000”, ha señalado.



Además, la consejera ha matizado que los únicos dos años donde hubo oscilaciones por el comportamiento de la pandemia fueron los años 2020 y 2021, en los que la región no pudo recuperar el récord tras récord que se llevaba viviendo desde el año 2015.



Hoy, TourEspaña, el Instituto de Turismo de España dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, ha informado sobre el excepcional momento que está viviendo España en cuanto a la ocupación en el sector del turismo en el mes de julio.



“Castilla–La Mancha no es una excepción, a pesar de ser un destino de turismo de interior en esta época estival, ya que según el Ministerio de Seguridad Social, son 51.792 personas trabajando en el sector de la hostelería en nuestra región, lo cual nos sitúa no solo ante el mejor mes de julio de toda la historia de turismo en Castilla–La Mancha, sino que estamos hablando de los mayores datos de empleabilidad en el sector del turismo para cualquier año y para cualquier mes en nuestra comunidad autónoma”, ha destacado Patricia Franco.



Al respecto, y mirando hacia atrás, con respecto al año 2019, antes de la pandemia, “Castilla–La Mancha ha recuperado y consolidado la actividad turística, con un crecimiento de más de un 5,7 por ciento, que supone más de 2.770 personas afiliadas más que en ese momento”, ha señalado la consejera.



Además, y poniendo la vista en el año 2022, año récord en materia turística en la región con la plena recuperación tras la pandemia, Patricia Franco ha apuntado que estamos hablando de un incremento de un 1,4 por ciento con respecto a las cifras del pasado año. Cifras que sirven para dar la enhorabuena al sector y que “nos animan a seguir trabajando” en su mejora y crecimiento.



Más de 107.000 personas ocupadas en el sector turístico



En términos de EPA, la Encuesta de Población Activa, hoy TourEspaña, el Instituto de Turismo de España dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, publica que más 2.800.000 personas en España están vinculadas al sector de las actividades turísticas, representando el 13,6 por ciento del total de afiliados en el país.



La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha recalcado en este sentido que en Castilla–La Mancha estamos “en cifras también muy similares”, ya que son 107.018 personas ocupadas en el sector turístico, “que representan prácticamente en 12,10 por ciento del total de las personas”, ha puntualizado.







Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando