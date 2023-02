Carlos Velázquez, candidato del PP a la alcaldía de Toledo: "Aspiramos a tener una mayoría absoluta"

Carlos Velázquez candidato del Partido Popular a la alcaldía de la ciudad de Toledo, ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE para tratar diferentes temas de cara a las elecciones municipales del próximo 28 de mayo de 2023.

El hombre elegido por el Partido Popular, recién llegado de la intermunicipal de Valencia, ha asegurado que laúnica alternativa al gobierno de Pedro Sánchez es su partido. "El próximo 28 de mayo quien vote a Milagros Tolón o Emiliano García Page, también está votando a Pedro Sánchez, por ello, la única alternativa al gobierno sanchista en cualquier municipio es votar al Partido Popular, en eso trabajamos y por ello han estado este fin de semana en Valencia".



Alcalde de su ciudad



Fue alcalde de Seseña desde 2011 a 2019. Ahora quiere serlo de la ciudad imperial, Toledo. Velázquez decía que “para cualquier persona que tiene vocación de servicio público, poder ser alcalde de la ciudad que vives y la que te ha visto nacer puede ser una de las cosas más bonitas y agradecidas que se pueden hacer”.



Asegura que el actual Toledo es fruto en estos momentos de una “falta de planificación muy grande de estos dieciséis años de gobierno socialista”, por ello quiere que “Toledo sea la ciudad que era antes, una de las más importantes de España, recuperar la influencia que nunca debimos perder como capital de Castilla-La Mancha”.

Además lo primero que hará si el próximo 28 de mayo se alza con la alcaldía de la ciudad imperial, será dar las gracias a todos los toledanos y “dar prioridad para solucionar el problema de la movilidad, ese problema de atascos que miles de toledano sufren cada día”.

Equipo de gobierno



El Partido Popular en la ciudad de Toledo está conformando un equipo muy importante, según el candidato asegura que es un equipo “numerosísimo, con muchas personas que nos está ayudando a estár más cerca de los barrios, un equipo formado por una inmensa mayoría de toledanos”. A la espera de ver la luz esa lista de personas que acompañarán a Velázquez, avanzaba que tiene que ser un fiel reflejo de lo que es Toledo, de lo que sus gentes y sus barrios.

Sobre la lista más votada o su coalición con VOX, Velázquez reiteraba que están trabajando en “un proyecto de ciudad que se está construyendo con todos los toledanos, queremos un gobierno sin etiquetas, un gobierno que trate de solucionar los problemas de la gente y aspiramos a conseguir una mayoría absoluta”.

Importantes problemas



Velázquez que además es presidente provincial del Partido Popular de Toledo desde julio de 2021, decía en Herrera en COPE que “Toledo tiene importantísimos problemas derivados de los gobiernos que no han tenido proyectos de ciudad porque se ha gobernado con falta de planificación, a salto de mata, a golpe de ocurrencia”.

Palomarejos



Sobre este importante barrio toledano, Carlos Velázquez comentaba que todavía la parcela dónde está situado el Hospital Universitario es parte de la Tesorería de la Seguridad Social.

En Palomarejos hay 40 comercios que han cerrado y no hay ningún plan de parte de la actual gobierno. “Es fundamental escuchar y trabajar con todos ellos para que este proyecto decida hacerse realidad”. Velázquez ejemplificaba en el caso de Palomarejos “es fundamental que cuando lleguemos al Ayuntamiento de Toledo a partir del próximo mes de junio, pongamos en marcha un plan de revitalización integral del barrio para dar respuesta no solamente a la parcela del hospital, si no a la parcela de la guardia civil, a rehabilitar viviendas de los años 50, a dar uso real de la antigua escuela de enfermería”.



Vega baja



Desde el Partido Popular quieren que esta zona deje de ser un problema, para ser una oportunidad. “Queremos que Vega Baja se convierta en esa integración y cohesión territorial de la UCLM en el barrio de Santa Teresa para convertir este barrio, en un barrio universitario y que Vega Baja atraiga a los ciudadanos de otras partes de Toledo”.

Polígono industrial



Tras está pasada intermunicipal del Partido Popular en Valencia, el candidato a la alcaldía de Toledo aseguraba haber tenido una reunión de trabajo con el alcalde de Málaga, “una ciudad que tiene un polígono que es ejemplo a través de determinadas infraestructuras, de empresas que han mejorado la innovación. Nosotros en Toledo no tenemos porque ser menos. De hecho hay determinadas cuestiones que se han planteado, que si conseguimos la alcaldía, podremos poner en práctica y tener un polígono industrial del siglo XXI como demanda de las empresas que no van y generan empleo de calidad”.

El plan de ordenación municipal (POM) es una herramienta imprescindible para el presente y para el futuro de la ciudad, Velázquez afirmaba que en estos momentos no hay nada, “a pesar de que Milagros Tolón dijo hace cinco o seis años que tendríamos un POM, lo volví a repetir, y hoy no tenemos nada.



Pancarta publicitaria



Tras la polémica por no disponer de la autorización necesaria para instalar cuatro vallas publicitarias en la ciudad de la candidatura de Carlos Velázquez como candidato a la Alcaldía. El candidato no quería aventurarse pero ha detallado que “verbalmente hemos recibido buenas noticias al respecto, no entendíamos que fuese de otra manera, porque existiendo ya una valla publicitaria de un partido político en Toledo, no se nos podía negar no a nosotros, sino a cualquier otro partido”.