Blanca Fernández recuerda a la alcaldesa de La Solana que los minutos de silencio "no son propaganda, sino un acto de unidad, de solidaridad y de justicia"

La delegada de la Junta asegura que “es error, pero más error todavía es tachar de propaganda lo que es un gesto de unidad y justicia solidario que no se debería politizar nunca porque las víctimas de violencia de género están muy por encima de todos los partidos políticos, de todos los ayuntamientos y de todas las demás instituciones”.

Ciudad Real, 3 de agosto de 2023.– La delegada de la Junta en Ciudad Real, Blanca Fernández, ha recordado a la alcaldesa de La Solana “que los minutos de silencio, para apoyar a cualquier víctima y también para apoyar a las victimas de la violencia machista no son propaganda, es un acto de unidad, de solidaridad y de justicia”.



En este sentido, ha aclarado que en un ayuntamiento este tipo de gestos “son un acto de solidaridad de toda la ciudadanía que se sustancia a través de sus representantes municipales”, y si se quiere suprimir un minuto de silencio, “lo lógico es hablar con todos los grupos y establecer otras medidas, otros gestos que demuestren el compromiso social, político e institucional que todos decimos tener contra la violencia machista”

.

Y es que Blanca Fernández considera que “los minutos de silencio no se pueden considerar propaganda porque son un aliento para las familias de las victimas y de las propias victimas y, sin embargo, el silencio, el olvido y la invisibilización empodera a quienes no queremos empoderar, que son los maltratadores”.



Por lo tanto, y para finalizar, la delegada de la Junta asegura que “es error, pero más error todavía es tachar de propaganda lo que es un gesto de unidad y justicia solidario que no se debería politizar nunca porque las víctimas de violencia de género están muy por encima de todos los partidos políticos, de todos los ayuntamientos y de todas las demás instituciones”.













Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando