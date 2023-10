Blanca Fernández apela a más educación y unidad de la sociedad y a una mejor legislación para erradicar la violencia de género

La delegada de la Junta en Ciudad Real, tras condenar el ultimo asesinato de violencia de genero ocurrido en nuestra región, ha mostrado su convencimiento de que “solo un cambio de mentalidad necesario que haga que nos veamos de igual a igual todos los hombres y las mujeres, es lo que realmente va a acabar con este problema estructural que no somos capaces de erradicar”

Fernandez ha recordado que, aunque sigue habiendo muchas víctimas mortales, lo cierto es que, “desde que tenemos leyes específicas para atajar la violencia machista hemos reducido el número de asesinatos un 30 por ciento en nuestro país y eso no se nos puede olvidar”.

Ciudad Real, 2 de octubre de 2023.– La delegada provincial de la Junta de Comunidades de Castilla–La Mancha en Ciudad Real, Blanca Fernández, ha condenado el último asesinato de violencia machista ocurrido en la localidad de Val de Santo Domingo (Toledo) el segundo registrado en Castilla–La Mancha en lo que llevamos de año, 50 en toda España.



Fernandez, que ha lamentado que “en lo que llevamos de año llevemos las mismas victimas que todo el año pasado”, ha advertido que la violencia que se ejerce contra las mujeres por el hecho de ser mujer “es un problema estructural que se fundamenta y se basa en la desigualdad que no terminamos de erradicar” y, por tanto, se ha mostrado convencida de la necesaria “unidad” de todas las instituciones, pero también de toda la sociedad en su conjunto, porque “solo el cambio de mentalidad necesario que haga que nos veamos de igual a igual todas las personas, hombres y mujeres, es lo que realmente va a acabar con este problema estructural, este dolor tan grande que no somos capaces de erradicar”.



A pesar de ello, la delegada de la Junta ha señalado que “no es pesimista”, al recordar que “aunque sigue habiendo muchas victimas mortales, solo una sería ya demasiado dolor y demasiada perdida”, lo cierto es que “desde que tenemos leyes especificas para atajar la violencia machista hemos reducido el número de asesinatos un 30 por ciento en nuestro país, y eso no se nos puede olvidar”.



En este sentido, la máxima representante del Ejecutivo regional en la provincia de Ciudad Real ha advertido de la importancia de que “cuanta más unidad, fortaleza y recursos y cuanta mejor legislación y coordinación tengamos, seremos más capaces de proteger a las víctimas”.



Una línea en la que ha insistido Blanca Fernández al confiar en “un cambio de mentalidad que tienen que protagonizar las siguientes generaciones”, y eso pasa por una educación en igualdad en las aulas y en las familias”. Solo así, ha señalado, “podremos estar hablando de que no existe la violencia que se ejerce contra las mujeres por el hecho de serlo”.



Por último, y tras condenar este “terrible crimen”, la delegada de la Junta de Comunidades en Ciudad Real ha vuelto a ratificar, una vez más, el compromiso del Gobierno de Emiliano Garcia–Page en la lucha contra la violencia machista.













