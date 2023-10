Blanca Fernández anuncia ayudas de 9 millones a 280 empresas de la provincia de Ciudad Real que permitirán generar 202 empleos y mantener otros 3.000

Blanca Fernández ha valorado estos casi 9 millones de euros al explicar que “cada euro de ayuda pública se traduce en tres euros más de inversión para mejorar las empresas de la provincia de Ciudad Real. Esto demuestra que la provincia tiene músculo y es un motor importante”, un mérito que también ha atribuido al papel de AJE con su unidad de acompañamiento empresarial que “funciona magníficamente bien”.

La delegada ha detallado que cualquier negocio que se cree en una zona rural de la provincia de Ciudad Real, tienes hasta 7.000 euros los tres primeros años, “y somos la única región donde esto se produce; es importante señalarlo en un día como hoy para que la gente joven que está pensando en emprender su negocio sepa que tiene ayudas y que le podemos acompañar desde el Gobierno de Castilla–La Mancha con la unidad de acompañamiento empresarial, y si se quiere invertir está el Adelante Inversión”.

Almagro (Ciudad Real), 6 de octubre de 2023.– La delegada provincial de la Junta de Comunidades en Ciudad Real, Blanca Fernández, ha anunciado que “un total de 280 empresas de la provincia se beneficiará de los nueve millones de euros de la convocatoria ‘Adelante Inversión’ resuelta por el Gobierno que preside Emiliano García–Page que “van a generar un negocio que superará los 27 millones de euros”.



Blanca Fernández ha dado una especial relevancia a esta ayuda millonaria “que hemos puesto encima de la mesa para apoyar al tejido productivo, y que “permitirá generar más de 200 puestos de trabajo y mantener más de 3.000 empleos” dentro del Plan Adelante 2020–2023, la estrategia de acompañamiento empresarial creada para dar impulso al sector empresarial en ese objetivo de crear y consolidar empresas y empleo.



La delegada de la Junta ha realizado estas declaraciones momentos previos al inicio del encuentro empresarial Conecta 2023 organizado por la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) de Ciudad Real en la localidad de Almagro representada por su presidente y su gerente, David Ballesteros y Alicia Rojas respectivamente, además del alcalde Francisco Javier Núñez, y el delegado provincial de Economía, Empresas y Empleo, Agustín Espinosa.



En este foro, la máxima representante del Gobierno de Castilla–La Mancha en la provincia de Ciudad Real ha valorado estos casi 9 millones de euros al explicar que “cada euro de ayuda pública se traduce en tres euros más de inversión para mejorar las empresas de la provincia de Ciudad Real. Esto demuestra que la provincia tiene músculo y es un motor importante”, un mérito que también ha atribuido al papel de AJE con su unidad de acompañamiento empresarial que “funciona magníficamente bien”.



Volcados con el tejido productivo



En este sentido, Blanca Fernández ha dicho que “estamos volcados con el tejido productivo, y nos parece que hay que poner en valor esa parte enorme del tejido empresarial de Castilla–La Mancha que es unipersonal, el trabajo autónomo que genera empleo también y lo hace con el sudor de su frente y con mucho esfuerzo”, y aquí el Gobierno regional tiene líneas muy interesantes, como la Línea de Iniciación de la Actividad Autónoma con 3.000 euros de ayuda, y también las ayudas de 2.000 euros para la consolidación del trabajo autónomo en zonas rurales el segundo y el tercer año.



Hasta 7.000 euros de ayuda al abrir un negocio en zonas rurales



Eso significa, tal y como ha detallado Blanca Fernández, que cualquier negocio que se cree en una zona rural de la provincia de Ciudad Real, tienes hasta 7.000 euros los tres primeros años, “y somos la única región donde esto se produce; es importante señalarlo en un día como hoy para que la gente joven que está pensando en emprender su negocio sepa que tiene ayudas y que le podemos acompañar desde el Gobierno de Castilla–La Mancha con la unidad de acompañamiento empresarial, y si se quiere invertir está el Adelante Inversión”.



Además, la delegada de la Junta ha recordado que hay ayudas abiertas actualmente para la internacionalización de los negocios con el objetivo de contribuir a la mejor de las exportaciones e, incluso, “tenemos abiertas ayudas a las empresas para que mejoren la cualificación profesional de su plantilla joven, algo que me parece muy importante decirlo en un día como hoy en un acto con jóvenes empresarios y empresarias”.



Y es que, “desde el Gobierno de Emiliano García–Page tenemos meridianamente claro que los jóvenes no son sólo el futuro, si no el presente, y quienes más sufren tasas de desempleo de toda la población, por eso hoy quería hacer énfasis en que a las empresas de la provincia soliciten estas ayudas para cualificar y recualificar a su plantilla joven porque, sin duda, va a ser un impulso importante para sus negocios”.



Previamente, Blanca Fernández ha tenido palabras de agradecimiento para AJE Ciudad Real por el éxito del encuentro ‘Conecta 2023’, ya que por primera vez en su historia cuenta con 150 participantes, y también ha dejado claro que “el Gobierno de Castilla–La Mancha va a impulsar siempre que AJE, al igual que las demás organizaciones empresariales, trabajen bien y tengamos una magnífica relación, porque solamente a través del diálogo social permanente entre agentes sociales e instituciones conseguimos esa situación de estabilidad, paz social, colaboración y progreso que nos permite avanzar unidos, algo que a la postre es esencial para el Gobierno de Emiliano García–Page”, ha finalizado.







