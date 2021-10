Aviso por un posible agresor sexual de menores reincidente en la zona norte de Toledo

La Policía Nacional, la Guardia Civil y varias departamentos de Policía Local de diferentes pueblos del sur de Madrid y norte de la provincia de Toledo son conscientes de la presencia por su zona de este hombre, recientemente excarcelado por agresión sexual a menores y que tras 11 años en la cárcel podría volver a repetir lo mismo. Fue condenado a 49 años en 2010 por abusar sexualmente y violar a niñas de entre 6 y 17 años.

La alarma saltó cuando la Policía Local de El Álamo, municipio madrileño que limita con la provincia de Toledo, publicó un mensaje en sus redes sociales pidiendo a sus vecinos que extremasen la prudencia ya que este hombre había sido visto por la zona y puede reincidir. Según varios avisos sigue intentado subir a chicas jóvenes a su coche. Todo esto nos lo ha confirmado la Policía Local de El Álamo, que desde entonces ha recibido cientos de llamadas, que suben a miles si hablamos de los municipios colindantes.

Las autoridades lo saben pero hasta que no se produzca un delito hay que mantener la presunción de inocencia y por el momento no hay constancia de que se haya producido un delito. No se puede hacer ningún tipo de seguimiento ni vigilancia a alguien que ya ha cumplido su condena. A pesar de ello las autoridades policiales de este área son conocedoras de la alarma social que este aviso ha provocado y se mantienen alerta.