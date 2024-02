Una doctora sufre 4 agresiones en dos centros de salud de Ciudad Real por ser colombiana

Cada vez es más habitual que los profesionales sanitarios sufran amenazas, insultos e incluso agresiones físicas.

Ha vuelto a ocurrir en el Centro de Salud de Torralba de Calatrava, (Ciudad Real) cuando una paciente mostró una actitud violenta y amenazante contra Kiara, una médico colombiana con la que hemos podido hablar en “Herrera en COPE Castilla-La Mancha. “Me encuentro bastante afectada emocionalmente. Es la cuarta vez que me pasa esto y al final he explotado”.

Kiara tenía hoy tenía un juicio en Daimiel por la primera de las agresiones que sufrió el pasado mes de junio en el centro de salud de Villarrubia de los Ojos “Este paciente no me llegó a pegar porque los enfermeros me defendieron, me protegieron, pero fue una agresión bastante fuerte y quedé bastante tocada, con ataques de ansiedad”.

Esta jóven médico tiene claro los motivos de tantas agresiones “todo el personal de salud está expuesto a que lo agredan, pero yo creo que los médicos que somos de fuera lo sufrimos más. Cuando llegan los pacientes y se encuentran con un médico extranjero no les gusta, y dicen que quieren un médico español, que no quieren un médico 'panchito´, no quieren una médico latina”.

"No es justo que cada día vaya a mi trabajo pensando en que me van a pegar o insultar"

Asegura que a su compañera que es española no la tratan igual “ A ella la llaman doña, pero yo soy la latina y por cualquier cosa los pacientes se encaran conmigo, no porque los trate mal”.

Las dos últimas agresiones las sufrió el pasado jueves y viernes en el centro de salud de Torralba de Calatrava “el jueves me tuve que ir del centro, porque una paciente empezó a gritarme latinoamericana de mierda. No llamé a la policía, pero al día siguiente otra paciente llegó 50 minuto tarde a su cita y no la pude atender porque tenía dos urgencias y ella tenía un simple resfriado y empezó a insultarme con calificativos como putos panchitos. Rompí a llorar y tuve dos crisis de ansiedad, ya no podía mas y llamé a la guardia civil”.

"Yo soy la latina y a mi compañera médico española la tratan de doña"

Lo cierto es que no es un caso único “a una compañeras mía le sacaron un puñal en Bolaños de Calatrava. Y yo he decidido denunciar porque estoy cansada y muchos de mis compañeros médicos extracomunitarios también. Es necesario que nos escuchen. No es justo que yo cada día vaya a mi trabajo pensando en si me van a pegar o me van a gritar diciendo esta latina de mierda. No puedo acudir cada día con miedo”.

Lo cierto es que Kiara ha decidido dar un paso adelante y olvidarse del miedo para intentar que esta situación cambie “con esta entrevista estoy segura que algunas personas crearán un poco de conciencia”.