Trasvase y despoblación: Castilla La Mancha, la región más despoblada de España

Miguel Ángel Sánchez es técnico de la Asociación de Municipios Ribereños en la Comisión por el pacto contra la despoblación. Hoy ha comparecido en las Cortes de Castilla-La Mancha para ofrecer argumentos en torno a la relación del trasvase y la escasez de agua en el Tajo con el abandono del mundo rural.

Es el caso de los municipios ribereños de Entrepeñas y Buendía que “por no poder utilizar sus recursos naturales, fundamentalmente el agua, no se ha podido desarrollar. En estos 40 años de trasvases, han perdido prácticamente el 50 % de su población. Es lo que he intentado explicar “que si no podemos utilizar nuestros recursos naturales, en este caso en los municipios ribereños, pero en otras zonas de la región puede ser igual, si no se puede utilizar el agua es muy difícil que se puede asentar población, que se crean empresas y que la gente se queda a vivir allí”.

“Lo que tenemos que hacer -prosigue Sánchez- es cambiar el modelo de gestión de nuestros recursos naturales y que Castilla-La Mancha no sea la gran “benefactora” de toda España en materia de agua y que el agua se quede aquí en el Tajo, en los municipios ribereños, que cree riqueza y se pueda hacer una economía ligada al turismo de naturaleza, de calidad, con unos paisajes impresionantes como los que hay en la cabecera del río y se rompa esa tendencia de despoblación de gran parte de nuestra región”.

Desde el grupo de trabajo del Tajo de la Universidad de Castilla-La Mancha y de la UNED se hizo hace unos años un trabajo en el que se vinculaba directamente el no poder contar con agua del Tajo de los embalses para el desarrollo económico con la despoblación. “Es muy claro, ahora mismo estamos viendo en nuestro país como la gente se está yendo a sitios donde hay riqueza natural, buenos paisajes, posibilidad de utilizar el entorno, pero si tienes un territorio machacado prácticamente con los embalses vacíos pues nadie va allí. Lo que se ha demostrado es que si un territorio le quita sus vegas, sus valles, la zona agricultura no le das ni siquiera un hectómetro cúbico para que pueda regar, no hay una sola hectárea de regadío en los municipios ribereños, pues es casi un milagro que la gente pueda vivir allí”.

Según Miguel Ángel Sánchez, Castilla La Mancha es la región mas despoblada de España, estamos hablando de 23 habitantes por kilómetro cuadrado cuando la media de España es de 94, en el caso de la zona de los municipios ribereños de Entrepeñas y Buendía esa media es de 5 habitantes por kilómetro cuadrado, densidades parecidas a Laponia, Australia o Mongolia; estamos prácticamente a cero, esto es algo que se repite en otros territorios de Castilla-La Mancha. Hay muchas zonas donde no se han hecho políticas adecuadas de análisis del territorio, el político de turno aquí en Toledo no ha ido al pueblo, al territorio, a analizar con detalle cuáles son los problemas de cada zona”.

Además ha añadido que “hay que aplicar soluciones, no desde el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, si no en el territorio para que podamos atajar esta sangría, no solo en la cabecera del Tajo sino también de la Serranía de Cuenca, en la sierra San Vicente, en la Jara, en la zona de Hellín, en el Campo de Montiel. Hay que tomar soluciones a pie de tierra y eso es lo único que va a cambiar, cómo se está haciendo en el norte de Escocia aplicando medidas escuchando a la gente”.

Escucha la entrevista completa