Un total de 1.327 personas se han inscrito en el Registro de Voluntades Anticipadas en la provincia de Guadalajara

La delegada de Sanidad ha mantenido un encuentro con la Asociación Derecho a Morir Dignamente, entidad que colabora con la Administración regional en la difusión de este servicio, que permite a la ciudadanía dejar registradas instrucciones en torno a los cuidados sanitarios que quiere o no recibir cuando se encuentre en una situación en la que no pueda expresar su voluntad.

Guadalajara, 23 de febrero de 2022.– Un total de 1.327 personas han inscrito su Declaración de Voluntades Anticipadas en Guadalajara desde que se pusiera en marcha este Registro en la provincia en el año 2008.



A lo largo de 2020 y 2021 se inscribieron un total de 222 declaraciones. En lo que va de año se han registrado un total de 28 declaraciones, una cifra que, según la delegada provincial de Sanidad, Margarita Gascueña, va en aumento a medida que el conocimiento de esta posibilidad se ha ido extendiendo entre la ciudadanía.



Así se lo ha trasladado la delegada de Sanidad a representantes de la Asociación Derecho a Morir Dignamente en una reunión en la que Margarita Gascueña ha reconocido “el importante papel que desempeña este colectivo en la difusión de esta posibilidad que tiene el ciudadano de dejar registradas instrucciones u orientaciones acerca de la asistencia sanitaria que desea o no recibir cuando se encuentre en una situación en la que no pueda expresar su voluntad”.



Asimismo, la delegada de Sanidad ha acogido con agrado la intención del colectivo de brindar acompañamiento a las personas que estén interesadas en la realización de dicho trámite, algo que habla de la “vocación de servicio público y sensibilidad que tiene este colectivo hacia la ciudadanía”.



La Declaración de Voluntades Anticipadas es el documento por el que una persona mayor de edad, con plena capacidad de obrar y actuando libremente, manifiesta anticipadamente su voluntad sobre los cuidados y tratamientos que desea o no recibir, con objeto de que se cumplan sus deseos en circunstancias en que no sea capaz de expresarlos personalmente. También puede manifestar su voluntad de donar los órganos o su cuerpo, una vez se haya producido el fallecimiento.



El otorgante del documento puede designar además un representante para que, llegado el caso, sirva como interlocutor con el equipo sanitario para ayudarle a tomar las decisiones más adecuadas a sus deseos, valores personales o preferencias sobre los cuidados de su salud.



Las voluntades anticipadas, expresadas en un documento conforme a lo dispuesto en la Ley, obligan al personal sanitario o a cuantas personas deban ejecutar lo dispuesto en las mismas y prevalecerán sobre la opinión y las indicaciones que puedan efectuar los familiares o allegados a la persona autora de la declaración.



Una vez registrada la declaración, la persona interesada puede modificarla o anularla en cualquier momento si cambia de opinión, siguiendo un procedimiento similar al de la inscripción. Asimismo, ésta solo se utilizará en aquellos casos en los que la persona no pueda expresar su voluntad, ya que mientras conserve esa capacidad, siempre prevalecerá ésta sobre lo indicado en el documento.



En la provincia de Guadalajara esta declaración puede inscribirse en la Delegación provincial de Sanidad, en un registro de carácter nacional al que tiene acceso cualquier centro hospitalario del país. Asimismo, la declaración puede presentarse en el Hospital Universitario de Guadalajara, así como en los centros de salud Guadalajara Sur, Balconcillo, Alamín, Cervantes y Los Manantiales, en la capital, así como en los de Azuqueca de Henares, La Campiña, Cabanillas del Campo, Molina de Aragón, Sigüenza y en el consultorio de Alovera, desde donde remiten la documentación al registro de la Delegación de Sanidad.





