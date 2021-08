Simón Casas se desfonda en Albacete

Decepción. Esa es la palabra queresume la presentación de los primeros carteles de la era Casas y Amador para el abono de septiembre. El empresario francés prometió que el virus no afectaría a la calidad de los carteles del coso de la calle Feria y la realidad, las palabras, distan bastante de los hechos. El proyecto y la hoja de ruta que firmaron y prometieron cumplir, vista y analizada la composición de festejos, está lejos de ser la panacea que diceniba a ser para la tauromaquia albacetense. Es lo que tiene el no cumplir con las altas expectativas generadas por uno mismo, que el golpe de realidad es aún más duro.

Igual que ese toro bien presentado que se viene abajo al notar el primer puyazo

Así fue el sentir general al conocer los toreros y ganaderías que darán forma al ciclo del 8 al 15 de septiembre. Estarán Morante de la Puebla, Emilio de Justo, Manzanares, Urdiales, Ortega, Pinar, Serrano, Ureña pero las ausencias también pesan, y no poco.No están en los cartelesRoca Rey, El Juli, Pablo Aguado, Alejandro Talavante, Diego Ventura. Hubo y habrá justificaciones y razones para explicar su incomparecencia en el serial -que no pudimos conocer al no haber turno de preguntas- pero sin duda había que echar toda la carne en el asador para este primer abono. No hay peros. Si el empresario más importante del panorama taurino español y francés no confecciona unos carteles de quitarse el sombrero, entonces algo está fallando.

Hay algunas perlas sueltas y brillantes, sí, pero eso no hace un collar. Deberían ser siete tardes rematadas y es que ningún cartel es de los que remueven por dentro y te hagan saltar de la silla para ir a hacer cola y conseguir un abono. Se ha demostrado que Casas no conoce bien Albacete porque una regla no escrita de nuestra plaza es que puedes contratar a tus toreros, es decir, a los que apoderas, pero siempre que no haya que dar explicaciones a posteriori sobre su inclusión en el serial. Es decir, que nadie va a pedirle cuentas a la empresa ante las presencias de Sergio Serrano, Juan Ortega o Antonio Ferrera. Ahora bien, que estén Lea Vicens o Juan Leal ya es harina de otro costal. Y es que el cartel compuesto por Finito de Córdoba, Luque y Juan Leal para el 8 de septiembre es totalmente prescindible ya que está muy lejos de lo que la afición manchega desea ver. ¿Qué pensarán varios toreros locales sobre este festejo en concreto? La empresa prometió que el día de la Virgen de los Llanos sería, cita textual, “una corrida muy especial y de los días más importantes de la feria”. Nada más lejos de la realidad. Cuando priman los intereses del despacho a los de los que están sentados en el tendido, suceden estas cosas. Era el momento de sacar músculo y dar un golpe en la mesa, consiguiendo que el abono de la Virgen de los Llanos fuera la envidia del resto de ferias. No es el caso y duele escribirlo ya que no podremos hacer gala del abono septembrino.

Y hablando de gala, el acto de presentación de los carteles debió ser “por todo lo alto y multitudinario, con una repercusión máxima” como reza la oferta de mejoras y no un acto casi a puerta cerrada. Cierto que se mejoró en cuanto a contar con medios audiovisuales, pero con sólo haber hecho lo mismo en el ruedo y parte del tendido,ubicando el equipo audiovisual en el albero sobre un escenario y fomentando la asistencia de público, ya hubiéramos dejado atrás la sensación de más de lo mismo de no hace mucho tiempo. Y el fallo de imprenta en los carteles es un hecho anecdótico pero debió subsanarse de otra manera y no mostrarlos con erratas. Cuiden al aficionado y la Fiesta se cuidará sola.Cierto que luego el toro que salga en el ruedo quitará o dará razones pero no es menos cierto que a fecha de hoy, Albacete es una más de las plazas que tiene Simón.

Se esperaba una feria de campanillas y es el abono de las desilusiones

Ha pesado como una losa el encorsetamiento del pliego, una ambiciosa oferta, la reducción del aforo y el miedo al COVID. De momento, se ha impuesto la parte empresarial francesa a la de la producción de arte así como a la visión local conocedora de nuestra plaza que tiene Amador.De continuar así, sin seguir a pies juntillas el proyecto que presentaron en su día, quizás Albacete deje de ser una plaza más de Simón para terminar siendo una menos. Valor, y al toro.