La sanidad de Castilla-La Mancha dispone de más profesionales, de mejores infraestructuras y de mayor tecnología tras ocho años de Gobierno de Emiliano García-Page

El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha recordado como “en este momento, Castilla–La Mancha dispone del mayor número de profesionales de la sanidad en nuestra historia, más de 37.000, lo que significa un 31,8 por ciento más que en 2015, siendo 7.000 de ellos en la Atención Primaria con más de 2.400 médicos en este ámbito asistencial tan relevante para nuestra salud”.



“Detuvimos recortes, revertimos copagos, devolvimos la universalidad a la atención sanitaria en nuestra región, e innovamos; pero, también, hemos dedicado un esfuerzo a prevenir, incrementando las pruebas del talón de 9 a 27 y ampliando el calendario vacunal, a la vez que realizamos cribados para ofrecer un diagnóstico prematuro en cáncer de mama, cérvix y colon”, ha resaltado Fernández Sanz.



Toledo, 30 de marzo de 2023.– El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha realizado en las Cortes Regionales un repaso de los ocho años del Gobierno de Emiliano García–Page en Sanidad, destacando que “el balance de este periodo es estratégico para la mejora estructural del Servicio de Salud de Castilla–La Mancha más allá de las situaciones coyunturales en las que nos hayamos encontrado”.



De entrada, ha asegurado el consejero, “en este momento dedicamos presupuestariamente un 53 por ciento más que en 2015. Un esfuerzo realizado por nuestra población a través de sus impuestos para invertirlos aquí, en Castilla–La Mancha”.



Fernández Sanz ha destacado que “disponemos, en este momento, del mayor número de profesionales de la sanidad en nuestra historia; más de 37.000, lo que significa un 31,8 por ciento más que en 2015, siendo 7.000 de ellos en la Atención Primaria con más de 2.400 médicos en este ámbito asistencial tan relevante para nuestra salud”.



Asimismo, el responsable de las políticas sanitarias en Castilla–La Mancha ha recordado que “se han publicado ofertas públicas de empleo para más de 8.000 plazas y, esa es, de entrada, la mejor carrera profesional y la mayor garantía”.



Fernández Sanz ha indicado que “nuestra formación sanitaria especializado ha tenido un más que notable salto, un 128 por ciento más que hace ocho años, siendo nuestro compromiso seguir implicándonos en la oferta de plazas en todas las especialidades, porque también necesitamos a esos profesionales y no pueden decidirse de un día para otro. Son planificaciones a una década vista”.



En lo referente a infraestructuras, el consejero ha destacado que la población ha podido ver de manera tangible la inversión de 1.200 millones de euros para un nuevo Hospital en Toledo y una ampliación disponible ya en Guadalajara, un hospital a punto de finalizar sus obras en Cuenca y obras bien visibles en Albacete y Puertollano.



Pero, igualmente visible es la inversión en los centros y consultorios de Atención Primaria por toda la extensa geografía de la región, con 26 nuevos centros de obra nueva.



“En alta tecnología sanitaria es igualmente evidente el esfuerzo y la inversión”, ha aseverado Fernández Sanz, ya que “de ser primeros en obsolescencia de los equipos, de no disponer en la red pública de muchos equipos imprescindibles, hemos pasado a la situación actual con la adquisición de 39 TAC; 17 resonancias magnéticas; tres quirófanos híbridos; 58 arcos quirúrgicos; siete aceleradores lineales y cinco PET–Tc entre otro equipamiento”.



Asimismo, ha querido destacar la puesta en valor de nuestros Centros de Especialidades, Diagnóstico y Tratamiento (CEDT), “cuya actividad hemos recuperado y recientemente, en colaboración con el Gobierno de España, hemos dotado a siete de ellos con un TAC de última generación”.



Renovación que ha llegado a la Atención Primaria, con electrocardiógrafos digitales, 419 por toda la red de centros; asimismo los profesionales disponen ya de nuevos equipos informáticos con el proyecto Fénix, que permitirá ampliar y diversificar la utilización de las tecnologías de información en salud, que ya empieza a revolucionar procesos.



“Señorías, detuvimos recortes, revertimos copagos, devolvimos la universalidad a la atención sanitaria en nuestra región e innovamos; siendo los primeros en ofrecer monitores de glucosa, pero, también, hemos dedicado un esfuerzo a prevenir; a ampliar las pruebas del talón (de 9 a 27), a ampliar el calendario vacunal de manera muy significativa, a realizar cribados para ofrecer un diagnóstico prematuro en cáncer de mama, cervix y colon”, ha resalado Fernández Sanz.



Para finalizar, ha destacado que “ahora no se discute por recortes, ahora se discute por derechos”.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando