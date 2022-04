El relevo generacional, con más de 4.000 jóvenes ya incorporados, “es la principal apuesta del Gobierno regional en materia de agricultura y ganadería”

El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha trasladado esta tarde que el viernes se abonan ayudas por importe de 1,5 millones de euros a 130 jóvenes que los han solicitado tras haber finalizado su actuación. En total, de la convocatoria de 2018, ya se han abonado 25,6 millones de euros para este fin.

Además, ha anunciado que, a lo largo de este mes de abril, se van a poner a disposición de los agricultores y ganaderos de la región un total de 22 millones de euros para actuaciones de mejora de eficiencia energética a través de los fondos de recuperación y resiliencia.

Alcázar de San Juan (Ciudad Real), 19 de abril de 2022.– “La principal apuesta del Gobierno de Castilla–La Mancha en materia de agricultura y ganadería es el relevo generacional”. Así lo ha expresado esta tarde el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, quien ha participado en el foro ‘Conversa: Presente y futuro del sector agroalimentario, la hostelería y el vino de Castilla–La Mancha’, organizado por la Cadena SER en colaboración con la DO La Mancha y la Junta de Comunidades de Castilla–La Mancha y que se ha celebrado hoy en Alcázar de San Juan (Ciudad Real).



En datos, desde 2016, han sido 4.000 chicos y chicas los que se han incorporado al sector, con proyectos de emprendimiento bien de agricultura o ganadería, con ayudas del Ejecutivo castellanomanchego, siendo un tercio de las incorporaciones mujeres. Los últimos han sido los 1.180 jóvenes menores de 40 años que han recibido su resolución de la convocatoria de 2021.



En este contexto, Martínez Arroyo ha dicho que este viernes se va a realizar un pago para 130 jóvenes emprendedores en el sector, por un total de “1,5 millones más” que se abonan en este concepto cuando los jóvenes lo solicitan a la administración agraria cuando han realizado las actuaciones necesarias. En total, de la convocatoria de 2018, ya se han abonado 25,6 millones de euros para este fin.



Y mientras se cumple ese objetivo de que se incorporen más jóvenes al campo dentro del sector, para garantizar este relevo generacional, en una región donde el sector agroalimentario supone el 17% de la riqueza que se produce en la Comunidad, hay que conseguir objetivos como los que marcan desde la Unión Europea, como es la eficiencia energética.



Es por ello, que Martínez Arroyo ha desgranado que ya se están gestionando desde el Gobierno regional, concretamente desde las consejerías de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural y Desarrollo Sostenible, fondos de recuperación y resiliencia.



En este sentido, en el mes de abril, ha explicado, se pondrán a disposición de los agricultores y ganaderos un total de 22 millones de euros para actuaciones de mejora de eficiencia energética. Así, a lo largo de los próximos días, se van a ir publicando las convocatorias, ha informado esta tarde.



Exportamos más del 50 por ciento del vino de España



En la jornada de hoy, acompañado por el director territorial de SER en la región, Félix Amaya, así como el presidente de la DO La Mancha Carlos David Bonilla o la periodista y politóloga Cristina Monge, entre otros, el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, se ha referido, además, a la importancia del sector vitivinícola en la región, con cerca de 450.000 hectáreas y alrededor de 85.000 viticultores.



En la sede de la DO más grande del mundo, la de La Mancha, ha precisado que, si comparamos los datos del año 2000 con los actuales, en la región hemos aumentado en cuanto a la participación en el vino que exporta España, doblándola, y hoy supone que más del 50 por ciento del vino nacional que sale del país es de Castilla–La Mancha, y en crecimiento, llegando ya a casi 150 países.



Martínez Arroyo ha abogado porque este producto hay que “venderlo con valor añadido en nuestra tierra” y de ahí que haya destacado que cuando el vino se envasa embotellado con el nombre de la región en el etiquetado, genera entre cuatro o incluso seis veces más que ese producto que no se vende con la “vinculación con origen”. Y es que llevar el nombre de la región en una botella, es una manera de dar a conocer un producto de Excelencia.



Y para ello también ha pedido el compromiso y la colaboración de la restauración, para que se ofrezca a los visitantes el vino elaborado en la región y ser capaces entre todos de “enmarcar una época en el mundo vino”.



Agua para el futuro



Al terminar su intervención en la mesa redonda de esta tarde, el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural se ha referido que, Castilla–La Mancha es una tierra “en la que el futuro de la agricultura pasa por el uso muy eficiente, pero por el uso, del agua” y si “algún reto tenemos pendiente los castellanomanchegos es hacer posible que el agua genere más riquezas al mismo tiempo que mantenemos los espacios naturales que tenemos únicos en esta tierra. Es el reto, me atrevería a decir, más importante de todos”, ha finalizado.





