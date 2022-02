Profesionales sanitarios del Hospital de Villarrobledo participan en la elaboración de un manual de ventilación mecánica no invasiva

Se trata de un manual de 565 páginas que está dirigido a especialistas que usan habitualmente dispositivos y técnicas de ventilación mecánica no invasiva.



El Hospital de Villarrobledo es un centro de referencia en el uso de técnicas de soporte respiratorio y, también, en el manejo de pacientes con infección de Covid–19.

Villarrobledo (Albacete), 13 de febrero de 2022.– Profesionales sanitarios de los servicios de Urgencias, Medicina Interna, Pediatría y Anestesia y Reanimación del Hospital General de Villarrobledo han participado en la elaboración de una guía para el manejo y resolución de problemas en el uso de terapias respiratorias no invasivas.





El libro, que lleva por título ‘Manual de ventilación mecánica no invasiva’, está dirigido a médicos y enfermeros que usen habitualmente dispositivos y técnicas de ventilación mecánica no invasiva (VMNI).







En opinión del doctor Juan Luis Sánchez Rocamora, responsable de ventilación mecánica no invasiva en la Gerencia de Villarrobledo y uno de sus autores del libro, el objetivo de este manual de 565 páginas es “compartir y difundir el conocimiento adquirido durante años de trabajo e investigación de una forma pragmática, sencilla, clara y visual” y todo eso, “sin perder la objetividad y siendo rigurosos con las recomendaciones internacionales”.





En definitiva, según sus palabras, “es un trabajo realizado por compañeros para compañeros con el único fin de salvar vidas y de aliviar el sufrimiento a nuestros pacientes”.





El libro contiene las últimas novedades en lo referente a la práctica clínica nacional e internacional en esta materia y cuenta con la colaboración de importantes expertos en VMNI como los doctores Carratalá Perales (Hospital General de Alicante), Díaz Lobato (CEO de Nippon Gases España) y García Castro (SUMA Oviedo).





“Durante la realización de este libro nos vimos afectados por la pandemia del coronavirus, lo que supuso una actualización aún mayor, si cabe, en este tipo de terapias”, ha explicado el doctor Sánchez Rocamora.





Por otro lado, hay que recordar que en la actualidad el Hospital General de Villarrobledo es un centro muy importante en el uso de estas técnicas de soporte respiratorio y, también, en el manejo de pacientes con infección de Covid–19.





No en vano, los doctores Sánchez Rocamora y Gonzalo Fuentes, del Hospital de Villarrobledo, junto a la doctora Cuesta Vizcaíno, del Servicio de Urgencias de Albacete, se encuentran inmersos en la organización de las II Jornadas Manchegas de Ventilación Mecánica No Invasiva, que se celebrarán del 31 de marzo al 1 de abril en la Facultad de Medicina de Albacete.





