El primer Consejo de Gobierno de agosto dará el visto bueno a once millones de euros para tecnología sanitaria en hospitales del Sescam

El jefe de Ejecutivo regional viaja la próxima semana a Puerto Rico, junto al presidente de la Diputación de Cuenca, Álvaro Martínez Chana; y al alcalde Cuenca, Darío Dolz; para reunirse con una multinacional que está buscando ubicación en Europa y, de momento, aunque no está cerrado, ha puesto la vista en la ciudad de Cuenca.

Cuenca, 29 de julio de 2022.– El presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page, ha anunciado que el primer Consejo de Gobierno del mes de agosto, que se celebra el día 1, dará el visto bueno a un paquete de inversiones sanitarias que rondan los once millones de euros. Se trata, según ha dicho, de las partidas para las obras de la Unidad de Oncología Radioterápica en el nuevo hospital de Cuenca; las obras de construcción del nuevo Centro de Salud ‘Los Valles’, en la ciudad de Guadalajara y la creación del área de Medicina Nuclear del Hospital Universitario de Toledo. “La salud es lo que más importa”, ha dicho el jefe del Ejecutivo regional, apuntando que, además, desde el Gobierno regional se trata de prestar a la ciudadanía un servicio “sensible, cercano y seguro”.



García–Page hacía estas declaraciones hoy en Cuenca, tras recorrer la ruta del Plan Astra Jábaga–Chillarón–Cuenca que se pondrá en marcha el próximo lunes. Un servicio que está financiado por la Administración autonómica y que, según ha explicado, es una de las prestaciones que “más cuesta a la Administración porque lleva mucha financiación”. “Sería –ha considerado– de los primeros recortes que llevarían a cabo aquellos a quienes gustan tanto los recortes”.



Este nuevo servicio, que también se va a llevar a cabo en otros municipios de la región, va a hacer que Castilla–La Mancha sea una comunidad autónoma de referencia en lo que al transporte público de cercanía se refiere.



A este respecto, el jefe del Ejecutivo regional ha lamentado que el actual partido en la oposición apoyara, en su día, la iniciativa del ex ministro de Fomento, Rafael Catalá, cuando planteó un acuerdo sobre la movilidad y sus competencias y "todos estuvimos en disposición de negociar y estudiar, y hoy, con hipocresía política, le echen freno".



Financiación autonómica



En contexto financiero, el jefe del Ejecutivo regional se ha hecho eco de la demanda que ayer hiciera el presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, a quien reivindicó una financiación más justa para las comunidades autónomas de Andalucía, Castilla–La Macha y la Comunidad Valenciana.



A este respecto, García–Page se ha mostrado en absoluta sintonía con el andaluz, y ha reivindicado “un fondo de transición” hasta que se lleve a cabo el nuevo modelo de financiación que, “hemos asumido, ya no habrá”, ha reconocido. “Aún así, mi mensaje es de serenidad y esperanza”, ha dicho, avanzando la posibilidad, no está cerrada, de que un gran proyecto de índole turístico apueste por la ciudad de Cuenca.



Viaje a Puerto Rico



A este respecto, ha explicado que la próxima semana viaja a Puerto Rico, junto al presidente de la Diputación de Cuenca, Álvaro Martínez Chana; y el alcalde Cuenca, Darío Dolz; para reunirse con una multinacional “muy seria” que, según ha dicho, está buscando ubicación en Europa y de momento ha puesto la vista en la ciudad de Cuenca.



“Aquí ponemos facilidades a quienes quieren invertir”, ha aseverado, recordando así mismo que se trabaja con mucha determinación a la hora de aprovechar todas las oportunidades. Según ha indicado, con mucha cautela, si el proyecto sale adelante supondría un punto de inflexión en la economía y en la generación de empleo de Cuenca, así como en la atracción de cientos de miles de turistas. El presidente castellanomanchego ha explicado que la apuesta sería similar a la que se hizo en Toledo con el parque temático Puy du Fou.



El presidente ha estado acompañado en esta jornada por el vicepresidente de la Junta, José Luis Martínez Guijarro; el consejero de Fomento, Ignacio Hernando; así como el presidente de la Diputación de Cuenca, Álvaro Martínez–Chana; el alcalde de Cuenca, Darío Dolz; entre otras autoridades consistoriales.





