El presidente regional avanza que Castilla-La Mancha planteará “asumir los fondos europeos” que no puedan gestionar otras administraciones

Emiliano García–Page ha considerado que “probablemente antes de que acabe el mandato, estaremos por encima del 70 por ciento de ejecución” de fondos europeos que, actualmente, alcanza un “44 por ciento” del total de incentivos programados hasta el año 2027.



Asimismo, el presidente castellanomanchego ha manifestado su compromiso “personal e institucional” de “sumar a esta actitud contraria a la crisis, anticíclica” propia de la Comunidad Autónoma, el hecho de “llevarle la contraria a la crispación y al mal rollo político que hay en este país”, ha declarado.



En la capital ciudadrealeña, García–Page ha apremiado a las autoridades competentes a poner en marcha “una segunda parte” del Plan de Modernización de Ciudad Real 2025, con el que se amplíen los horizontes y objetivos del plan vigente.

Ciudad Real, 19 de diciembre de 2022.– El jefe del Ejecutivo autonómico, Emiliano García–Page, ha avanzado, este lunes, que Castilla–La Mancha está en condiciones de “asumir más fondos europeos, los que no sean capaces de gestionar otras autonomías y administraciones”, y que el Gobierno ya prepara “una instrucción y una estrategia definida” para absorber ese excedente de financiación que permita, además, ampliar en “dos años más de gestión” el horizonte fijado en 2027 por las autoridades europeas.



Así lo ha expuesto en Ciudad Real, durante la presentación de los nuevos proyectos de movilidad de la provincia que serán cofinanciados por los fondos europeos y que incluyen la construcción de una pasarela que unirá la capital con Miguelturra, la Estrategia de Movilidad Sostenible de Ciudad Real con la reurbanización de la avenida Camilo José Cela y una nueva vía ciclista entre Argamasilla de Calatrava y Puertollano. “Estamos hablando de tender puentes”, ha ejemplificado en alusión al “simbolismo” de estos proyectos sostenibles.



Durante su intervención en el Museo de la Merced, el presidente autonómico ha considerado que “probablemente antes de que acabe el mandato, estaremos por encima del 70 por ciento de ejecución” de fondos europeos que, actualmente, alcanza un “44 por ciento” del total programado hasta el 2027. Por esta razón, ha asegurado que Castilla–La Mancha “estará en disposición, incluso, de asumir fondos de otras regiones”, a fin de evitar el desaprovechamiento de esos fondos, ha explicado.



No en vano, Emiliano García–Page ha precisado que la Administración castellanomanchega cuenta con “más de 160 funcionarios y servidores públicos dedicados solo a esto”, en alusión a la labor de coordinación del paquete de incentivos que Europa puso en marcha para hacer frente a los efectos de la crisis sanitaria originados por la pandemia. “La Comunidad Autónoma hace como hace la Unión Europea, que predica y exige, pero da trigo”, ha concluido.



En este contexto, el jefe del Ejecutivo castellanomanchego ha puntualizado que “no solo vamos a cumplir con los objetivos financieros, sino que vamos a poder cumplir con los fondos europeos”, al tiempo que ha incidido en que “aquí nos empeñamos en cumplir con los compromisos, y vamos a cumplir con los compromisos, en plazo y forma, que nos marcan Europa y nos marca el Gobierno de España para la gestión de fondos”, ha garantizado.



Actitud “anticrisis” de Castilla–La Mancha



En otro orden de asuntos, el presidente castellanomanchego ha manifestado su compromiso “personal e institucional” de “sumar a esta actitud contraria a la crisis, anticíclica”, el hecho de “llevarle la contraria a la crispación y al mal rollo político que hay en este país”, ha declarado.



“Hoy es un día en el que le estamos llevando la contraria al ambiente general”, ha reflexionado en esta presentación de proyectos por valor de más de doce millones de euros y tras presentar en Puertollano, también en la provincia de Ciudad Real, el Plan de Singular Interés que permitirá desarrollar allí tres millones de metros cuadrados para la instalación de empresas.



Asimismo, García–Page ha descrito este año 2022 como “el año en el que más pactos y acuerdos hemos firmado con el Gobierno de España” por lo que ha concluido que ha sido, además, uno de los ejercicios “más provechosos de la andadura autonómica, los 40 años que celebramos”, ha apostillado.



Ampliación del Plan de Modernización de Ciudad Real 2025



“La mayoría de los proyectos del 2025, de alguna manera son irreversibles”, ha aseverado García–Page, antes de contraer un nuevo compromiso con esta capital y de apremiar a las autoridades locales y provinciales a “asumir una segunda parte de este plan” con un horizonte ampliado porque el plan vigente, ha proseguido, “lo tenemos rodando”. A este respecto, García–Page ha reclamado “que no esperemos a acabar el plan para empezar a pensar en otro”.



Esta presentación ha contado también con la participación del consejero de Fomento, Nacho Hernando; la delegada de la Junta en Ciudad Real, Carmen Teresa Olmedo; el presidente de la Diputación Provincial de Ciudad Real, José Manuel Caballero; así como los alcaldes y alcaldesas de las localidades que albergarán estas nuevas infraestructuras.





