El presidente García-Page anuncia la derogación de “toda la normativa” relativa al Covid en Castilla-La Mancha a partir del lunes

El jefe del Gobierno castellanomanchego ha lamentado las declaraciones de Puigdemont sobre quienes permitieron que le espiaran a través de Pegasus, ante lo que le ha reclamado que “se atreva a volver y a asumir su responsabilidad".

Cuenca, 6 de mayo de 2022.– El presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page, ha anunciado, esta mañana en el auditorio del Museo Paleontológico de Castilla–La Mancha, en Cuenca, que el Gobierno regional derogará, a partir del lunes, “toda la normativa que hemos ido implementando con motivo del Covid” en la Comunidad Autónoma, una decisión que el Ejecutivo regional adoptará en la reunión del Consejo de Gobierno que se celebrará el lunes, 9 de mayo.



Emiliano García–Page hacía estas declaraciones durante la clausura de la entrega de los ?Premios de Investigación e Innovación de Castilla–La Mancha 2021? en la que se ha reconocido el trabajo de los profesionales de este ámbito que, “en la discreción más absoluta”, contribuyen a “garantizar que una sociedad no pierda la inquietud”, ha enfatizado. Asimismo, ha aplaudido la decisión de “recuperar estos premios” porque “una sociedad que no agradece el esfuerzo y que no usa a los que triunfan como ejemplo para los que tienen que hacerlo mañana, no sabe por dónde ir”, ha justificado.



“Estamos viviendo un momento enormemente trascendente para la investigación mundial”, ha proseguido el presidente autonómico, que se ha mostrado favorable a “actualizar” y “depurar” la legislación puesta en marcha a raíz de la pandemia, dado que “la parte de emergencia está controlada”, ha asegurado, en contraposición al “tsunami” provocado por la primera ola.



“Hemos llegado a una conclusión social, económica, cultural y científica de que la situación la podemos abordar de otra forma”, ha señalado el presidente García–Page, al tiempo que ha considerado que la superación de la pandemia constituye “uno de los grandes avances científicos de la humanidad”, en el marco de una “respuesta verdaderamente extraordinaria” en referencia a la creación y aplicación de las diferentes vacunas contra el coronavirus.



La UCLM como “motivo de orgullo”



Ante el rector de la Universidad de Castilla–La Mancha (UCLM), Julián Garde, que ha recogido uno de estos galardones, el presidente autonómico ha subrayado el acuerdo alcanzado con la institución académica que “certificará un importante espaldarazo” para su futuro, puesto que dejará “muy aclarada la situación de investigación, de desarrollo, de docencia”, ha resumido.



En este sentido, Emiliano García–Page ha resaltado que la UCLM es un “motivo de orgullo de esta región” y ha recordado que la institución “tiene desde hace mucho tiempo acreditado hasta qué punto se usa de mal el agua en unas zonas de España y hasta qué punto la necesitamos aquí”, en lo que ha definido como un “planteamiento claramente intelectual, científico, documentado y argumentado”.



Precisamente en materia de agua, el presidente regional ha contestado a quienes desde el Levante y tras el “logro sustancial” obtenido con la aprobación del Plan Hidrológico del Tajo, publican “barbaridades” en redes sociales. Por ello, ha reivindicado su postura de “defender esta tierra" en el marco del “papel constitucional” que ocupa.



Mensaje a Puigdemont



En alusión a otras declaraciones vertidas, también en redes sociales, por el expresidente Puigdemont sobre quienes permitieron que le espiaran a través de Pegasus y quienes lo justifican, el jefe del Gobierno autonómico ha manifestado que “no se trata de dónde nos manda Puigdemont, se trata de que se atreva a volver y a asumir su responsabilidad".



En este sentido, García–Page ha rechazado que “los que realmente han agredido a nuestra Constitución, a nuestros derechos, ahora se hagan pasar por víctimas”. Al respecto, ha citado a Cervantes para recordar que “es en las playas de Barcelona donde pierde su última batalla ?El Quijote?, que recupera la cordura y vuelve”, ha sentenciado.



En la clausura de estos premios, el presidente García–Page ha estado arropado por el vicepresidente regional, José Luis Martínez Guijarro; la consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez; la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano; la delegada de la Junta en Cuenca, María Ángeles Martínez; el presidente de la Diputación Provincial de Cuenca, Álvaro Martínez Chana; y el alcalde de la ciudad, Darío Dolz.





