Page: "Postergaré mi voluntad de volver a ser candidato cuando toque ponerse en clave electoral"

Esta mañana nuestro conductor estrella, Carlos Herrera ha entrevistado en su programa 'Herrera en COPE' al presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García Page.

Una entrevista esperada en la que se han tratado temas políticos que estas semanas están ocupando las portadas de los medios de comunicación. Entre ellos, se le ha preguntado al presidente regional si se va a presentar o no a las próximas elecciones en el año 2023.

El presidente, Emiliano García Page ha asegurado que formalmente "todos los presidentes que lo somos en ejercicio" y al no haber formalmente alternativa, "somos ya formalmente candidatos por la decisión de la dirección general del partido". Sobre su voluntad personal de aceptar o no la situación, García Page ha detallado que la postergará "como siempre lo he hecho" hasta que "a cuando a este país le toque ponerse en clave electoral", porque sino "bastante dosis de carga electoral tenemos permanentemente".

Para el presidente castellanomanchego lo más coherente es "agotar la legistlatura como presidente y cuando llegue la hora de debatir ya en clave electoral pues entonces si, y eso tiene sus plazos".

A la alusión de si tendría ganas e ilusión sobre volver a ser reelegido como presidente, Emiliano García Page ha asegurado que tiene "muchas ganas" y que "cuando las cosas son duras, y no me refiero solo a Castilla La Mancha" asegurando que cuando sale a la calle siente un cariño apabullante, "cuando el país está como está, a quienes nos gusta la política vocacionalmente desde niño, y a quien nos duele España, en estos momentos uno no se puede sentir aparte".