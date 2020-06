Page: "Hay que hablar de las residencias pero cuando se pueda hablar con frialdad, no en caliente"

El Presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha sido el invitado hoy en el programa “Herrera en Cope” de Carlos Herrera.

En la entrevista (que reproducimos al completo en la cabecera de esta información) se ha referido entre otras cuestiones al papel jugado por las administraciones autonómicas en la crisis sanitaria y al reparto de fondos del Estado para la reconstrucción entre regiones, que no ha sido todo lo bueno que esperaba para Castilla-La Mancha.

"Sí, el centro, Castilla y León y Castilla-La Mancha, ha tenido toda la radiación de la bomba epidemiológica de Madrid, que no tiene nada que ver con ningún signo político”

Page ha explicado porqué dijo que “en el centro hemos pagado la crisis más caro que en otras partes de España” y así ha comentado que si la pandemia “se tratara de una bomba epidemiológica, donde cayó principalmente fue en Madrid. Esto como comprenderá no es por que gobierna el PP, ni Ayuso, ni nadie. Podía haberle pasado a cualquiera. No me gusta la gente que dice ahora que no vengan los de Madrid aquí. Se lo está diciendo el presidente de una comunidad autónoma que sabe que en el día que se anunció que se iban a cerrar los colegios en Madrid, en Castilla La Mancha nos llegó un aluvión de 150.000 personas hasta el punto de que despachamos 200.000 recetas al mes, frente a las15.000 del año pasado, para tarjetas sanitarias de Madrid. Nosotros es como si tuviéramos 6 provincias ahora. Sí, el centro, Castilla y León y Castilla-La Mancha ha tenido toda la radiación de la bomba epidemiológica de Madrid, que no tiene nada que ver con ningún signo político”.

REPARTO DE FONDOS COVID-19 DEL ESTADO

"porqué ha cedido el gobierno y con qué intereses, para que se cambian unos criterios que suponen una diferencia en mi caso de 82 millones de euros menos"

“Y el reparto que en un primer momento planteó el gobierno – y aquí ha puntualizado- yo no me hago el víctima pero es que sinceramente cada uno tiene que defender lo suyo porque además es nuestro papel constitucional, el primer reparto que hizo el gobierno -prosigue- estaba muy bien intencionado y además era coherente: hay un dinero para el impacto del Covid y ese dinero se distribuye en función del impacto Yo he visto a presidentes autonómicas presumiendo de que en sus sitios no tenían casi contagio pero que resulta que cuando llega la hora de repartir el dinero dicen que da igual por población o por otros criterios. Lo que me ha disgustado es porqué ha cedido el gobierno y con qué intereses, para que se cambian unos criterios que suponen una diferencia en mi caso de 82 millones de euros entre lo que se nos planteó al principio y lo que se va a ser. Es un hospital entero nuevo, por ejemplo en Puertollano,

NO HAY QUE CRIMINALIZAR LA GESTIÓN DE LAS RESIDENCIAS

El Presidente de Castilla-La Mancha también se ha referido a la situación que han atravesado las residencias de mayores y ha comentado que “hay algunos que dicen que hay que criminalizar con las residencias. Hay que hablar de las residencias pero cuando se pueda hablar con frialdad no en caliente, que las residencias no han sido nunca un conflicto en España hasta que ha llegado un virus y, por tanto, no nos carguemos algo de lo que dependen miles de personas y miles de puestos de trabajo y que además nos hacen ser el país con la mayor esperanza de vida”.

Un dato en el que la autonomía tiene mucho que ver “la media de edad de las residencias de Castilla La Mancha son los 87 años, es la comunidad autónoma con más esperanza de vida de todo el mundo después de algunas de Japón, que es de 82 años, es decir que las residencias como sistema sanitario contribuyen muchísimo definitivamente a que la gente viva más y por tanto a que viva mejor, claro llega un virus que en muchas residencias se coló y en 24 horas, en Madrid y en cualquier sitio, literalmente nos hundió la moral a todo el mundo, pero no creo que eso comporte riesgo criminal a nadie”.

RELACIÓN CON MADRID

Con respecto al Delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco Pardo, Page ha comentado que “en lo personal, lo conozco y tengo muy buen concepto. Yo creo que ha sufrido mucho porque le han intentado convertir en la cabeza de turco de todo un problema injustamente, es mi punto de vista, pero yo creo que hay que intentar entre todos, incluido él también que siempre ha sido una persona moderada, recomponer. En Madrid se ha padecido mucho el virus y hemos tenido ejemplos de colaboración entre las comunidades autónomas, muchas incluso sin decir para no pisarnos terreno ni dar mala imagen. No es que tengamos convenios de colaboración, que estamos ratificando con Madrid, es que también la Comunidad Autónoma atiende en primaria en Castilla La Mancha a muchísima gente de Madrid y no hay problema, el sistema es nacional y tiene que ser nacional”.

COLABORACIÓN INTERREGIONAL

Hay un buen ejemplo de esta colaboración, según Page, “cuando el Presidente del Gobierno dice: aquí estoy yo y nos hacemos cargo del tema, podía haber dado un paso atrás mucha presidencia autonómica porque en realidad la autoridad la ha concentrado formal y literalmente el gobierno y cuando hablan de querellas algunos Ministros que anden con ojo porque la responsabilidad y lo están diciendo los fiscales y los tribunales, son todas a la autoridad central, porque es quién tomaba decisiones o podía prohibirlas o podía intervenir.

Pero lo que yo digo es que los presidentes de autonomía ninguno hemos dado un paso atrás, hemos dicho: nosotros nos hacemos cargo de nuestra sanidad aunque sea a las órdenes, este dato a mi juicio es muy revelador, porque muchos hubieran esperado que la gente se quedara confinada también políticamente y que de esto se encargara el Ministro Illa que, por lo demás, tiene un talante que ¡ojalá! pudiera generalizarse en la política española”.