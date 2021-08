La medallista olímpica, Sandra Sánchez, visita La Roda

El Alcalde de La Roda, Juan Ramón Amores, ha recibido este sábado a la medallista olímpica de Kárate en modalidad de kata, Sandra Sánchez, tal y como prometió durante la XV Gala del Deporte, celebrada en 2020, a la que asistió como madrina del evento. Tanto entonces como en la concentración olímpica celebrada en marzo en la población, Sánchez aseguró que volvería si ganaba dicho trofeo.

Así, Sánchez ha llegado hasta el Ayuntamiento de La Roda, acompañada por el seleccionador nacional, Jesús del Moral, el Presidente de la Real Federación Española de Kárate, Antonio Moreno Marqueño, el regional, Javier Pineño y el director técnico José María De Dios. En el despacho del Alcalde, han firmado en el libro de visitas y han recibido un obsequio por parte de la Corporación Municipal.

Allí, Amores, ha reconocido que se siente feliz por la visita “tan especial de Sandra Sanchez, antes y ahora”. Ha querido felicitar también a sus padres que han acompañado a la karateka en su visita a la población. Sobre Moreno, “sin el cuál muchas de estas cosas no habrían pasado y sin el cuál mi amor sobre el Kárate seguramente ni existiría”. Ha recordado el compromiso de dedicar un espacio en La Roda, tanto a Sandra Sánchez y Antonio Moreno, si se lograban el oro en Tokyo y, de nuevo, ha asegurado que “estaréis y tendréis que volver a inaugurarla”.

Sánchez también ha entregado un obsequio al Alcalde rodense y ha agradecido Amores el “haber estado siempre ahí desde siempre con tu calidad humana que traspasaba cualquier puesto y te hacía diferente”. Ha asegurado que “si no hubiera ganado una medalla hubiera necesitado un abrazo de alguien como tú que siempre ha estado pendiente de los deportistas de Castilla-La Mancha, hubiera competición o no”. Considera La Roda como “su segunda casa por el cariño y el apoyo recibido”.

Por su parte, Moreno, ha asegurado “sentirse orgulloso de estar en mi pueblo y que se reciba a esta campeona olímpica de La Roda, la segunda localidad que visita después de Talavera”. Ha añadido que “nadie puede explicar con palabras lo que es el sufrimiento de un deportista para llegar hasta donde ha llegado Sandra”.

Del Moral ha recordado cuando le dijo a Antonio “lo hemos conseguido”, nada más obtener Sandra la victoria en Tokyo y advirtió que “la Federación no se construye de la noche a la mañana” y ha asegurado que “es difícil de explicar las emociones que surgieron en ese momento y que implica a tanta gente a quien devolvemos ese esfuerzo y ese cariño”. Sobre Amores, ha indicado que “no eres igual que el resto, no eres un político al uso, porque das todo lo que tienes y una cosa importante es que has estado del lado de los entrenadores y sabes lo que nos preocupa, algo que también estás sabiendo trabajar con la gente en La Roda, como Alcalde”.