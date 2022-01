Los votos de la mayoría socialista frenan en las Cortes de CLM la reprobación al ministro Garzón

El pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha ha rechazado finalmente este jueves la petición de la oposición de afear al ministro de Consumo, Alberto Garzón, en un debate general en el que Cs y PP querían que el PSOE se sumara con su mayoría absoluta a la reprobación del ministro por criticar las macrogranjas, petición que no ha recabado el voto de la mayoría socialista del PSOE.

Un extremo ante el que el Grupo Parlamentario Socialista ha reaccionado retando al Partido Popular a que su propio presidente regional, Paco Nuñez, presente su dimisión, ya que tiene "los mismos motivos o más" por haber cargado en el pasado contra este tipo de explotaciones.

Después de que tanto Elena Jaime por parte de Cs como Lola Merino por parte del PP hayan querido retratar la postura del PSOE y del presidente autonómico, Emiliano García-Page, en esta polémica, ha sido el socialista Fernando Mora quien ha contraatacado asegurando que el líder de la oposición "ha dado motivos sobrados para que dimita dos veces, una de ida y otra de vuelta".

La diputada de Ciudadanos ha sido la encargada de encender el debate para lamentar que Alberto Garzón sea "intocable" y pueda decir la "enésima burrada" que se le pasa por la cabeza, por lo cual "le pagan todos los españoles". Está demostrando, a su juicio, ser "el más inútil del Gobierno" y "lo más pernicioso que puede ser", algo que ha justificado repasando las acciones que ha comandado desde el Ministerio, como la campaña por los juguetes inclusivos o la edición de un libro de recetas.

La parlamentaria ciudadrealeña ha querido poner en valor la calidad de la ganadería extensiva de España y de la región para arremeter directamente contra Garzón, quien "no puede cargar contra un sector diciendo que la carne es de mala calidad", ya que "miente". "No nos podemos permitir un ministro así. Los castellanomanchegos merecen ilusión, y en eso nos van a tener siempre. Vamos a ilusionarnos con un conformismo revolucionario", ha pedido Jaime.

PP CARGA CONTRA LAS PALABRAS "VERGONZANTES"

Lola Merino, de parte del PP, ha indicado que las palabras de Garzón fueron "vergonzantes" y merecen el "cese fulminante" por parte del Gobierno. "Estas declaraciones son una reincidencia en esa fijación obsesiva contra el sector, y una deslealtad a España, además de un insulto", ha lamentado.

Garzón, ha dicho, "debe saber que España es el más saludable del mundo, con el tamaño de las granjas de porcino limitado". Con todo, ha pedido el apoyo de toda la Cámara para solicitar el cese de Garzón como ministro, extremo en el que se ha preguntado por la posición del PSOE, que se "vende al populismo".

MORA AL ATAQUE

Fernando Mora ha sido el encargado de dar réplica desde el PSOE reproduciendo desde el estrado distintas intervenciones de Paco Núñez criticando las explotaciones ganaderas de este tipo. "Sinceramente, hay que tener muy poca vergüenza para pedir la reprobación del ministro y no la del líder del Partido Popular. Muy poca vergüenza", ha afirmado desde la tribuna.

Ahora, según el socialista, toca decir a los ganaderos que la oposición trae este debate "no para hacer daño al ministro", sino "para intentar hacer daño a García-Page", que es "para lo único que les sirve esta historia". Pero, ha defendido, García-Page "ha ido y ha vuelto antes de que a Núñez le haya dado tiempo a borrar tuits" en los que cargaba contra las macrogranjas.

GARCÍA-PAGE: "TODOS METEMOS LA PATA, YO MÁS QUE GARZÓN, PERO HAY QUE SACARLA RÁPIDO"

De igual modo, el titular del Ejecutivo autonómico ha vuelto a indicar que ha discrepado del ministro Garzón, "no ahora, sino desde antes", porque, a su juicio, "no puede decir fuera de España que un producto español es de discutible calidad". "Punto, no se puede. Y que no se invente que es un bulo, una campaña, que si un lobyy. No pasa nada. Todos metemos la pata, yo más que el señor Garzón, pero hay que sacarla rápida, porque cuando tenemos responsabilidades institucionales tenemos que defender nuestros productos, nuestros trabajadores y nuestras empresas", ha defendido.

No obstante y pese a seguir arremetiendo contra el ministro de Consumo, García-Page ha descartado su reprobación en las Cortes castellanomanchegas, como ha propuesto el PP, alegando que "los parlamentos no son tribunales inquisitoriales". A renglón seguido, ha lamentado la "palpable estrategia del PP, que por miedo a Vox se lanza en cualquier momento a hacer una carnicería. Una cosa es defender la carne y otra que los parlamentos se conviertan en carnicerías políticas".

Y es que el titular del Ejecutivo castellanomanchego ha añadido que si el PP "fuera serio" tendría que reprobar a su propio responsable regional, "que ha dicho lo que Garzón". García-Page ha terminado volviendo a invitar al ministro de Garzón a que visite alguna de las empresas cárnicas de la región, "envidiadas en el mundo entero y con miles de trabajadores, no lobistas, para explicarles que su trabajo o el producto que hacen es de peor calidad".

"En este país se discute mucho por el tamaño de las cosas, que si el tamaño importa, pero da igual el tamaño, lo que importa es que no hable de mala calidad de un producto español, al menos sin haberlo probado", ha concluido.