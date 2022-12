Los hoteles de la región superan los dos millones de viajeros alojados entre enero y noviembre y bate los 3,5 millones de pernoctaciones regladas

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha destacado que los datos de ocupación hotelera en el mes de noviembre consolidan a Castilla–La Mancha como el primer destino de interior en grado de recuperación de la demanda hotelera en el conjunto del país en los diez primeros meses del año, 6,1 puntos por encima de la media nacional.



Patricia Franco ha valorado que el dato de viajeros alojados en los once primeros meses del año está un 44 por ciento por encima del registro del mismo periodo del año anterior y el dato de pernoctaciones ha crecido casi un 50 por ciento en ese periodo.



Toledo, 23 de diciembre de 2022.– El Gobierno de Castilla–La Mancha ha destacado que los hoteles de la región han superado los dos millones de viajeros alojados entre enero y noviembre de este año y ha batido en ese periodo los 3,5 millones de pernoctaciones regladas. Así lo ha señalado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, que ha valorado que estos datos consolidan a Castilla–La Mancha como el primer destino de interior en grado de recuperación de la demanda hotelera en los once primeros meses del año, más de seis puntos por encima de la media nacional.



Los datos publicados hoy por el INE correspondientes a la ocupación hotelera en el mes de noviembre en la región recogen un total de 298.437 pernoctaciones regladas en hoteles de Castilla–La Mancha, con un total de 167.407 viajeros alojados en el pasado mes. Esas cifras suponen un crecimiento del 8,5 por ciento con respecto al mismo mes del año anterior en materia de viajeros y de un 13,1 por ciento en pernoctaciones registradas, creciendo de manera particular en ambos casos las cifras de turismo procedente del exterior.



El comportamiento del mes de noviembre consolida los buenos datos de la región en los once primeros meses del año con respecto al mismo periodo el año anterior, con un crecimiento del número de viajeros del 44 por ciento y del 49 por ciento en el número de pernoctaciones. “En los once primeros meses de este año hemos superado los dos millones de viajeros alojados en hoteles de la región y hemos superado los 3,5 millones de pernoctaciones”, ha destacado Patricia Franco, que ha señalado que estos registros elevan el grado de recuperación de la demanda hotelera en la región en el 99,4 por ciento con respecto a los datos previos a la crisis sanitaria, con la referencia del año 2019, “siendo la cuarta comunidad en grado de recuperación y la primera entre los destinos de interior, con un comportamiento 6,1 puntos por encima de la media nacional”.





