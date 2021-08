¿Juventud 'divino tesoro' o 'divino desconcierto'?

“Juventud, divino tesoro” hoy se celebra el Día Internacional de la Juventud.

Una juventud que según CCOO se enfrenta a un futuro incierto, una generación que está sufriendo la precariedad laboral, ingresos insuficientes y escasas posibilidades de acceder a una vivienda digna.

CIFRAS ALARMANTES

Solo en el mes de julio, se encuentran en la provincia de Albacete 4.986 jóvenes menores de 30 años desempleados, que buscan trabajo y no lo encuentran. Y cuando lo hacen, apenas el 10% son contratos indefinidos. Y si hablamos del salario medio anual, este ronda los 6.592€ para una persona joven en Albacete entre los 18 a 25 años. A esto hay que sumarle la actual crisis sanitaria y económica que vivimos y la crisis que nos afecto en 2018 y que todavía sigue pasando factura, lo que tal y como explica Paqui Jiménez, secretaria Provincial de CCOO, “los datos encarnan la realidad de una generación que tendrá que desarrollarse tras dos crisis económicas consecutivas. Con un riesgo real de cronificación de la precariedad, si no se apuesta por políticas públicas que permitan mejorar las condiciones laborales y de vida de los jóvenes. A esto hay que añadir la irrupción de una pandemia sin precedentes que nos ha afectado de lleno a la movilidad y a la capacidad de relacionarnos, de socializar. Estos dos aspectos son clave para el bienestar de las personas en general, y son imprescindibles para la mayoría de las personas jóvenes. Con este panorama, no es extraño que tengamos una generación con importantes déficits y un fuerte sentimiento y tendencia a la frustración”.

Por otro lado, resulta muy contradictorio el hecho de que tenemos una juventud preparada y formada. Y que día a día se esfuerza por mejorar su situación laboral, aunque sin muchos resultados.

Desde el sindicato apelan a todos los jóvenes a dejarse guiar por profesionales, para orientar su futuro de la mejor forma posible.