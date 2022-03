La Junta, la Diputación provincial y el Ayuntamiento de Albacete muestran su apoyo a todo el sector vitivinícola y reconocen el papel de la enología en la obtención de vinos de excelencia en CastillaLa Mancha

El delegado de la Junta, Pedro Antonio Ruiz Santos ha avanzado que en el actual periodo de sesiones, el Gobierno del presidente Emiliano García–Page tiene previsto aprobar la nueva Ley de la Viña y el Vino de Castilla–La Mancha para reconocer la singularidad de todo el sector, además de desarrollar la campaña institucional “Campo y Alma” en el que se promocionan productos agroalimentarios de gran calidad realizados en la Comunidad Autónoma, con un protagonismo especial para el vino.



La vicepresidenta de la Diputación, Amparo Torres ha resaltado que la institución provincial colabora con el Colegio de la Enología de Castilla–La Mancha con un convenio, y con el sector vitivinícola albaceteño, con otros 3 convenios para promocionar las 4 Denominaciones de Origen del Vino que existen en la provincia de Albacete (Manchuela, Mancha, Jumilla y Almansa), y apoyando las Rutas del Vino de “La Manchuela” y “Almansa”.



El vicealcalde de Albacete, Vicente Casañ, ha trasladado que el Ayuntamiento de Albacete “potencia el sector agroalimentario” y ha puesto como ejemplo, la colaboración del Consistorio municipal con la Diputación provincial y con la Junta de Comunidades para la próxima Feria Gourmet y la Feria del Queso, además de un acuerdo de colaboración con la Academia de Gastronomía de Castilla–La Mancha con el objetivo de promocionar vinos y gastronomía albaceteños, en la próxima Feria de Albacete.

Albacete, 22 de marzo de 2022.– El Gobierno regional, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Albacete han mostrado su apoyo a todo el sector vitivinícola de la Comunidad Autónoma y de la provincia albacetense, reconociendo el papel de los enólogos para obtener vinos de excelencia y del Colegio de Enología de Castilla–La Mancha para la ordenación y regulación del ejercicio de la profesión enológica, contando ya con más de cien profesionales en este colegio profesional.



Así lo han trasladado el delegado de la Junta, Pedro Antonio Ruiz Santos; la vicepresidenta de la Diputación Provincial, Amparo Torres; el vicealcalde de Albacete, Vicente Casañ acompañados de la decana del Colegio de Enología de Castilla–La Mancha, Milagros Romero, durante la presentación oficial del III Congreso regional de Enología, que se celebrará los días 24 y 25 de marzo en la bodega “Los Aljibes” con el objetivo de continuar promoviendo la cultura del vino, fomentar todo tipo de conocimientos relacionados con el sector y reconocer y visibilizar la figura del enólogo.



Las Administraciones regional, provincial y local han valorado el peso que tiene el sector vitícola en Castilla–La Mancha con 85.000 viticultores y 600 bodegas, representando el 4,6 por ciento del PIB regional, y en el caso de la provincia de Albacete, con 11.800 viticultores y 42.700 empleos, de los que algo menos de la mitad, unos 20.000, son directos. Además, la Comunidad Autónoma cuenta con 21 Denominaciones de Origen de Vino y una Indicación Geográfica Protegida.



Además, las diferentes Instituciones públicas también han resaltado la interlocución que existe con el Colegio Oficial de Enología de Castilla–La Mancha, constituido en 2013 en Tomelloso y con sede en Villarrobledo, para desde la unidad de acción, facilitar la ordenación del ejercicio de la profesión enológica en todas sus formas y especialidades, la defensa de los intereses profesionales de sus más de cien colegiados y facilitar la protección de los intereses de los consumidores y usuarios de este sector fundamental en la economía regional y provincial.



La Ley de la Viña y el Vino en tramitación parlamentaria



Durante su intervención, el delegado de la Junta en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos ha valorado positivamente el impulso que supuso en la creación en la Universidad de Castilla–La Mancha de un Grado de Enología en el campus de Ciudad Real, además de la puesta en marcha del Ciclo Formativo de Grado Superior de Vitivinicultura, de carácter dual en el que colaboran diferentes bodegas y que se ha implantado en Villarrobledo y Valdepeñas.



Ruiz Santos también ha avanzado que en el actual periodo de sesiones, el Gobierno del presidente Emiliano García–Page tiene previsto aprobar la nueva Ley de la Viña y el Vino de Castilla–La Mancha para reconocer la singularidad de todo el sector, además de desarrollar la campaña institucional “Campo y Alma” en el que se promocionan productos agroalimentarios de gran calidad, con un protagonismo especial para el vino, abierta a figuras de calidad diferenciada existentes en la Comunidad Autónoma.



Apoyo específico de la Diputación de Albacete al sector del vino



Por su parte, la vicepresidenta de la Diputación de Albacete, Amparo Torres, que ha agradecido al Colegio Oficial de Enología de Castilla–La Mancha la elección de esta provincia como sede de su Congreso, ha subrayado el orgullo que supone para este territorio albergar esta cita, que recibirá a las principales personalidades del sector a nivel nacional junto a los propios colegiados, representantes de las Denominaciones de Origen, asociaciones o empresas del sector agroalimentario “convirtiendo a nuestro sector vitivinícola en protagonista indiscutible, lo que le confiere una gran proyección nacional a este producto insignia de nuestro sector agroalimentario”.



De hecho, Torres ha explicado que este Congreso no sólo dará a conocer cuestiones relevantes y novedades en este ámbito o las últimas tecnologías aplicadas al sector, “sino que va a divulgar la calidad y la variedad de los caldos albacetenses y castellano–manchegos; visibilizando también el trabajo que realizan nuestros agricultores y nuestras agricultoras, los vendimiadores y vendimiadoras, los enólogos y enólogas; reconociendo la profesionalidad y la gran labor de nuestra red de bodegas y cooperativas; y reivindicando las potencialidades de nuestro mundo rural”.



Asimismo, ha dejado claro “el total apoyo” de la Diputación de Albacete al sector agroalimentario en general y al sector vitivinícola en particular, así como al Colegio Oficial de Enología de Castilla–La Mancha, con quienes, a través de un convenio, viene trabajando “desde el convencimiento de que impulsar y potenciar el desarrollo de nuestros vinos es favorecer oportunidades económicas y laborales en nuestros pueblos, lo que a su vez contribuye a hacer frente al reto demográfico”.



Además, la vicepresidenta ha explicado que el compromiso de la institución que preside Santi Cabañero también se refleja en convenios de colaboración con cada una de las Denominaciones de Origen de la provincia para desarrollar diferentes iniciativas de promoción de sus vinos: “Almansa”, “Jumilla”, “La Mancha”, “La Manchuela”. A lo que se une, la colaboración, durante 2020 y 2021, para la puesta en marcha de la Ruta del Vino de La Manchuela, y este 2022, para la de Almansa.



En esta misma línea, Torres ha señalado que la Diputación también contribuye con el sector a través de su Instituto Técnico Agronómico Provincial (ITAP), mediante el trabajo que este centro realiza en materia de asesoramiento, investigación y transferencia de la tecnología y de las buenas práctica agrícolas, y ha concluido afirmando que el sector agroalimentario y la gastronomía, con el vino a la cabeza, junto al turismo forman “un tridente” clave que favorece el desarrollo socioeconómico de nuestro mundo rural.



Futuras Ferias Gourmet y del Queso en la ciudad de Albacete



Por su parte, el vicealcalde, Vicente Casañ, que ha valorado que el Colegio Oficial de Enología haya elegido Albacete como sede de su congreso, ha tenido palabras de reconocimiento para esta profesión, “son los enólogos quienes crean vinos únicos, los que marcan la diferencia, claro está, con una excelente materia prima como es la que arroja nuestra tierra”.



Vicente Casañ ha subrayado el papel de la enología, “en Castilla–La Mancha somos el primer viñedo del mundo, pero no solo debemos serlo en volumen, sino también en valor y aquí los enólogos juegan un papel fundamental”, ha dicho el vicealcalde, que además ha destacado la importancia de la profesionalización de la parte técnica de bodegas y cooperativas para ganar en competitividad en el sector.



“Esta apuesta por lo nuestro, por nuestra industria agroalimentaria, se materializa desde el Ayuntamiento de Albacete con la promoción, de la mano de la Consejería de Agricultura y de la Diputación de Albacete, de las próximas ferias gourmet y del queso”, ha asegurado el vicealcalde, anunciando un acuerdo un acuerdo de colaboración con la Academia de Gastronomía de Castilla–La Mancha para promocionar vinos y gastronomía, en la próxima Feria de Albacete.



Casañ no ha querido dejar pasar la oportunidad de mostrar su apoyo “a todos aquellos que tienen dificultades para desarrollar su actividad empresarial en un contexto económico tremendamente complicad en España y en el mundo”.



III Congreso regional de Enología



Finalmente, la decana del Colegio de Enología de Castilla–La Mancha, Milagros Romero ha subrayado que el III Congreso regional de Enólogos pretende “dar visibilidad al mundo del enólogo y crear las bases para trabajar en la Ley del Vino, porque es una herramienta importante para dar valor a nuestras competencias profesionales y a nuestro trabajo en el sector vitivinícola”.



Romero ha valorado la oportunidad que supone el Grado de Enología en la Universidad regional (UCLM) y ha remarcado que muchos de sus alumnos participarán en este Encuentro junto a empresas tecnológicas, empresas nacionales y multinacionales, que aportarán sus trabajos de investigación.



Por otra parte, ha resaltado la conferencia que ofrecerá el catedrático de tecnología de alimentos de la Universidad Politécnica de Madrid, Antonio Morata; la implicación del IRIAF–IVICAM en la recuperación de variedades olvidadas; el desarrollo de la Asamblea General del Colegio de Enología y la Gala oficial que se celebrará en la ciudad de Albacete.





