El presidente del PP en Castilla-La Mancha analiza en "Herrera en COPE CLM" la actualidad política de su partido tras la celebración de los congresos provinciales y la remodelación del gobierno de Pedro Sánchez.

"No sé si Isabel Rodríguez ha venido para ser ministra o para sustituir a Page"

Asegura que tras la celebración de los tres últimos congresos provinciales en Cuenca, Guadalajara y Toledo ya están trabajando de manera renovada para consolidar la alternativa política al gobierno de Pedro Sánchez en España y de Emiliano García-Page en CLM, a diferencia del PSOE que ahora se enfrentan a sus respectivos Congresos con la incertidumbre de lo que puede esconder los cambios realizados en el gobierno nacional “no sé si Page ha puesto sus barbas a remojar, pero al partido socialista le espera un enfrentamiento importante entre todo lo que parece ser que quiere Sánchez para Castilla-La Mancha y la facción de Page” y aunque asegura no querer entrar en la guerras internas del PSOE apunta que no sabe muy bien si “Isabel Rodríguez ha venido para ser ministra o sustituir a Page, o si Page quiere o no quiere seguir”.

Por otra parte, espera que la llegada de los nuevos ministros castellano-manchegos sirva para que lleguen más fondos económicos y para que tenga más peso nuestra región.

En cuanto a la valoración general que hace de la remodelación del gobierno de Sánchez, echa de menos que no hayan echado al ministro Alberto Garzón “Me preocupa seriamente que Pedro Sánchez no haya tenido las agallas de cesar al ministro que ha atacado la ganadería de manera tan radical. En los próximos días vamos a pedir la reprobación del ministro en las Cortes de CLM”. Y le invita a disolver el gobierno de España “lo que tendría que hacer Pedro Sánchez es disolver las Cortes, convocar elecciones y llamar a los españoles a las urnas”.

"Queremos dar una ayuda de 700 euros al mes a las madres que vivan en zonas rurales despobladas"

Núñez recordaba en los micrófonos de COPE que entre las propuestas que ya están preparando para presentar en el próximo Debate sobre el Estado de la Región se encuentra un plan de natalidad que han puesto en marcha en Madrid y Galicia “queremos dar una ayuda de hasta 20.300 euros para aquellas madres que tengan un hijo y que puedan recibir hasta 700 euros desde el quinto mes de embarazo hasta que el niño tenga dos años, siempre que viva en uno de esos más de 600 municipios que se ha determinado que viven en riesgo extremo de despoblación y para el resto se darían unos 14.500 euros, repartidos en 500 euros mensuales”.

"El PSOE ha gobernado durante 34 años en CLM y Page ha estado 19 años sin solucionar el problema del agua"

Por último, respecto a la política del agua critica que Emiliano García-Page no se atreva a hablar de este tema con Pedro Sánchez “Yo ayer mismo hablé de agua delante de Pablo Casado” y le echa en cara que sea un problema que se lleva arrastrando durante 40 años “y durante 34 ha gobernado el partido socialista y en 19 años ha estado Page, mientras que el PP ha gobernado sólo 4 años y yo no he estado nunca”. Y vuelve a apelar a un pacto nacional del agua “para el que CLM se ha preparado con el Pacto Regional sobre el agua y que en diciembre se calificó de histórico y todavía no se ha implementado ninguna de las decisiones que se tomaron. Fueron 15 meses de negociación y ahora el gobierno de Page no está dispuesto a cumplirlo”.