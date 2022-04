Inversión extraordinaria de 20 millones de euros de fondos públicos para la mejora del regadío social del Estrecho de Peñarroya cuyas obras se iniciarán en 2023

El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha destacado hoy en Argamasilla de Alba, que este proyecto beneficiará a 2.000 comuneros de esta localidad, además de los de Tomelloso y Campo de Criptana, en la provincia de Ciudad Real y a 7.800 hectáreas de cultivos sociales.

Argamasilla de Alba (Ciudad Real), 23 de abril de 2022.– A principios de 2023 comenzará a ver la luz, previsiblemente, la inversión del proyecto de modernización del regadío social de la Comunidad de Regantes del Pantano Estrecho de Peñarroya. Una inversión extraordinaria de recursos públicos de más de 20 millones de euros, con una aportación del Gobierno de Castilla–La Mancha de recursos propios de 3,4 millones de euros que no estaba prevista y que se incluye para que “los regantes tengan que poner menos recursos”, en una inversión total que superará los 27 millones de euros



El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, así lo ha indicado en Argamasilla de Alba, lugar en el que ha participado en la lectura colectiva de El Quijote en la Casa Medrano, y donde ha estado acompañado por el alcalde de la localidad, Pedro Ángel Jiménez.



En este sentido, ha precisado que de esta inversión se beneficiarán los 2.000 comuneros y las 7.800 hectáreas de cultivos sociales de esta comunidad de regantes, que engloba a los municipios de Argamasilla de Alba, Tomelloso y Campo de Criptana, en la provincia de Ciudad Real.



Con esta obra, se enterrarán las canalizaciones de agua, evitando posibles pérdidas y reduciendo la evapotranspiración del agua que transcurre por las canalizaciones, además de la puesta en marcha de mecanismos de ahorro de consumo eléctrico.



El regadío ha dicho “es lo que da vida en nuestra tierra”, y más, “en una zona donde los agricultores cuidan el agua como un tesoro, donde cada gota de agua vale más que en cualquier lugar de nuestro país, porque no hay otro lugar donde cueste tanto poner una gota de agua a disposición de los regantes”.



Así, ha destacado la sintonía de todas las partes, desde el propio Ayuntamiento por “tirar del carro” desde el primer momento; a los comuneros por su compromiso y a la alianza instituciones de los Gobierno de España y regional. Y es que cuando vamos juntos “las cosas salen”.



En ese lugar de La Mancha de donde posiblemente Cervantes no quiso acordarse



La lectura colectiva de hoy en Argamasilla de Alba, es un evento enmarcado dentro del Día del Libro, organizado por el Área de Cultura municipal, y en el cual, desde el viernes, han participado alrededor de 300 personas, cerrando la actividad el propio consejero de manera presencial en la Casa Medrano.



Un lugar muy especial, se ha referido Martínez Arroyo, en dónde se sitúa la cueva de Medrano, desde donde el propio Miguel de Cervantes pudo comenzar a alumbra su obra más universal de la literatura.





