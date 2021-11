El 83 % de ingresados por covid en hospitales de Castilla-La Mancha no está vacunado

El 83% de los algo menos de cien ingresados por coronavirus en los hospitales de Castilla-La Mancha no está vacunado, según datos que ha ofrecido este miércoles el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz.



En declaraciones a los periodistas antes de inaugurar, junto a la consejera de Bienestar Social, Bárbara García, la jornada 'Lo sociosanitario: de los casos reales al modelo', que promueve la Fundación Economía y Salud, el consejero ha señalado que "el virus vive aún con nosotros pero lo tenemos bien cercado". De hecho, Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma que, porcentualmente, tiene mejor relación entre la incidencia a 14 y a 7 días, lo que refleja la "estabilidad" de la situación.

El objetivo de la Consejería es seguir incidiendo para que se vacunen quienes todavía no lo han hecho, que en la comunidad autónoma son menos del 5 por ciento de la población. En este sentido, el consejero ha dicho que el 83 por ciento de los ingresados, ya sea en UVI o en planta, en los hospitales de Castilla-La Mancha no está vacunado: "es obligatoria la vacunación desde el punto de vista de la salud; no es obligatoria en cuanto que es voluntaria, pero si de todos los ingresados el 83 por ciento no están vacunados es que vacunados estamos mucho mejor", ha reflexionado.



También ha dicho que este miércoles comienza la vacunación en grandes empresas de las cinco provincias, tal y como anunció el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, entre ellas, Amazón en la provincia de Toledo.



La tercera dosis de vacunación frente a la covid-19 se está administrando a mayores de 80 años y "pronto" comenzará a llamarse a los mayores de 70 años, combinando en estos grupos gripe y covid.