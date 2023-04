El Hospital Nacional de Parapléjicos recibe el Premio Infanta Sofía a la actividad deportiva entre personas con discapacidad

El deporte es una de las herramientas fundamentales en el proceso asistencial de los pacientes a su paso por el Hospital Nacional de Parapléjicos, por sus valores desde el punto de vista clínico, psicológico y de integración.

A través del Servicio de Rehabilitación Complementaria, el centro de referencia estatal especializado en lesión medular facilita y estimula a las personas ingresadas la práctica de multitud de deportes y, en su casi medio siglo de vida, se ha convertido en una cantera de deportistas paralímpicos que han cosechado grandes logros para España.



Toledo 18 de abril de 2023.– El Hospital Nacional de Parapléjicos, centro dependiente del Servicio de Salud de Castilla–La Mancha (SESCAM), ha recibido en Madrid uno de los Premios Nacionales del Deporte, que promueve el Consejo Superior de Deporte (CSD), concretamente el Premio Infanta Sofía, por el impulso del deporte de personas con discapacidad, en un acto presidido por los Reyes, don Felipe VI y doña Letizia Ortiz, y el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta.



El galardón lo ha recogido, en nombre de todos los profesionales del centro su directora, Sagrario de la Azuela, quien ha estado acompañada del director general de Juventud y Deportes de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, Carlos Yuste.



De la Azuela ha expresado a los medios de comunicación su “orgullo por esta distinción, ya que el deporte es una de las herramientas fundamentales en el proceso asistencial de las personas con lesión medular en el centro. El premio supone además un reconocimiento al esfuerzo y superación de los pacientes y al buen hacer de los profesionales del Hospital Nacional de Parapléjicos, que está a punto de cumplir 50 años de vida”.



A través del Servicio de Rehabilitación Complementaria, el centro de referencia estatal especializado en lesión medular permite a las personas ingresadas practicar multitud de deportes, como tenis de mesa, bádminton, tiro olímpico, tenis en silla de ruedas, natación, baloncesto en silla de ruedas, boxeo, fitness, powerlifting o el ciclismo en handbike.



Además de otras actividades al aire libre, también de manera ocasional se practica tiro con arco, piragüismo, esgrima, hipoterapia, esquí, bautismo de submarinismo y carreras de orientación, entre otras modalidades deportivas.



En la actualidad, el centro especializado en lesión medular tienen acuerdos de colaboración con el Comité Paralímpico Español, la Federación Española de Deportistas con Discapacidad Física (FEDDF) y ASPAYM, Federación Madrileña de Natación (FDI), Fundación Loida Zabala de Parapowerlifting, Federación Española de Bádminton, Fundación Emilio Sánchez Vicario, Federación Española de Pádel que permite a los nuevos valores continuar su carrera deportiva, lo que le ha convertido en un caladero de paralímpicos que han cosechado grandes logros para España.



Tras priorizar el deporte entre los pacientes, el hospital ofrece también sus instalaciones y material deportivo a disposición de todos los deportistas con discapacidad física que deseen hacer uso de las mismas en los horarios disponibles, independientemente de si se encuentran hospitalizados o no, una iniciativa que va en la línea del apoyo al deporte inclusivo del Gobierno de Castilla–La Mancha.



Importantes galardonados



El golfista Jon Rahm y la futbolista Alexia Putellas han obtenido, respectivamente, los premios Rey Felipe y Reina Letizia, que reconocen al mejor deportista y la mejor deportista del año. Entre los méritos de Jon Rahm en el año 2021 destaca el ascenso al primer puesto del Ranking Mundial de Jugadores Profesionales de Golf, su victoria en el Open de Estados Unidos.



Alexia Putellas, por su parte, culminó un brillante 2021 en el que destacan sus victorias en la Champions League, la Liga y la Copa de la Reina con el FC Barcelona, además de hacer historia al alzarse con el Balón de Oro (hito que repetiría al año siguiente) y con el título The Best de la FIFA correspondiente a la temporada 2021–2022.



El premio Rey Juan Carlos a mejor deportista revelación ha recaído en el escalador Alberto Ginés, medallista de oro en la prueba combinada en los Juegos Olímpicos de Tokio, en la primera edición en la que la escalada se incluyó en el programa olímpico.



Por su parte, la taekwondista Adriana Cerezo ha sido reconocida con el premio Princesa Leonor, destinado al mejor deportista menor de 18 años, tras hacerse en 2021 con la medalla de plata olímpica en Tokio y el oro en el Campeonato de Europa, ambas en la categoría de menos de 49kg.



La atleta venezolana Yulimar Rojas, oro en Tokio y récord mundial en triple salto, ha sido distinguida con el Trofeo Comunidad Iberoamericana, que premia al deportista o entidad de Iberoamérica más destacado del año.



Por último, la Copa Barón de Güell, dirigida al mejor equipo o selección del año, ha recaído en el equipo mixto de tiro olímpico, formado por Fátima Gálvez y Alberto Fernández. Juntos obtuvieron la medalla de oro en la prueba de foso olímpico de equipos mixtos de los Juegos de Tokio, además de otras medallas en diferentes campeonatos mundiales y europeos.





