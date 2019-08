Hernando-trasvase: "Callar voces no es democrático"

El gobierno de Castilla la Mancha ha vuelto a defender esta mañana la inclusión de los municipios ribereños de Entrepeñas y Buendía en la Comisión de Explotación del Acueducto Tajo- Segura.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado hoy viernes, 16 de agosto, la autorización del último trasvase de 20 hectómetros cúbicos al Levante solicitado esta semana por la Comisión.

El Consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha vuelto a posicionarse contra las voces que se oponen, desde el Levante primero y ahora también desde Andalucía, a que estos municipios puedan estar presentes.

En el último caso, ha sido la consejera andaluza de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, quien ayer defendió que la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura mantenga su carácter técnico y, para ello, ha pedido a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que rectifique en su decisión “errónea” de incluir en este órgano a los municipios ribereños de Entrepeñas y Buendía.

Hernando ha respondido que “convencer porque no haya nadie de la opinión contraria, no es convencer es callar, es negarle derechos a quienes los tienen” y ha añadió que “vamos a apostar muy fuertemente porque los ribereños puedan tener esa voz porque si no estaríamos en un modelo democrático distinto del que venimos celebrando hace 40 años de Constitución Española”.

El Consejero se ha reunido hoy con el Delegado de la Junta en Guadalajara, Eusebio Robles, (a la izq de Hernando en la foto) con el que ha repasado las necesidades de una provincia que ha calificado de “muy rica pero muy compleja porque tiene dos realidades distintas que requieren soluciones a medida: la parte oeste poblada y urbanita y la parte este y el reto demográfico que tiene pendiente”.

Hernando ha adelantado que en los próximos meses se van a concluir una serie de mejoras en varias carreteras de la provincia de Guadalajara.