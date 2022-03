Gómez pone en valor el trabajo "serio y riguroso" de Gobierno regional y Ayuntamiento que ha logrado el acuerdo que permite el desdoblamiento de los accesos a Talavera por la antigua NV

El delegado de la Junta en Talavera, David Gómez Arroyo, ha hecho hincapié en que para alcanzar este acuerdo “se ha dejado a un lado cualquier tipo de rivalidad política” y se ha trabajado desde la lealtad institucional, contando con los alcaldes populares de Pepino y Cazalegas, en beneficio de la ciudadanía y ha agregado que “la foto de ayer debería servir como ejemplo de lo que es la política en mayúsculas”.

Gómez Arroyo ha subrayado que “la voluntad de llegar a acuerdos entre administraciones, con independencia del signo político y prevaleciendo como único interés el bienestar de los vecinos de los municipios implicados y la mejora de las infraestructuras para que sean un polo de atracción de empresas para Talavera, es un principio básico del trabajo que están realizando los gobiernos de Gobierno de Emiliano García–Page y Tita García Élez”.

Talavera de la Reina (Toledo) 24 de marzo de 2022.– El delegado de la Junta en Talavera, David Gómez Arroyo, ha puesto hoy en valor el trabajo “serio y riguroso” del Gobierno de Castilla–La Mancha y del Ayuntamiento talaverano para lograr alcanzar el acuerdo que va a hacer posible el desdoblamiento de los accesos a Talavera de la Reina por la antigua N–V y que supondrá una inversión de 16 millones de euros.



Gómez Arroyo ha indicado que, tras años donde las propuestas de anteriores corporaciones no fueron más allá de una rueda de prensa, “este es un acuerdo fruto de un trabajo muy serio y riguroso, donde el Gobierno Regional aporta medios, asume viales y aporta financiación aun sin tener ni un sólo metro de carretera; donde Tita García ha conseguido que a los talaveranos no les vaya a costar ni un euro; y donde el Ministerio de Transportes va a realizar una inversión histórica que va a redundar no sólo en el desdoblamiento, sino en la mejora de todos los accesos a la ciudad, así como de calles emblemáticas”.



En este contexto, el delegado de la Junta en Talavera ha hecho hincapié en que para alcanzar este acuerdo “se ha dejado a un lado cualquier tipo de rivalidad política” y se ha trabajado desde la lealtad institucional, contando con los alcaldes populares de Pepino y Cazalegas, que están participando en el diseño final de la vía”, en beneficio de la ciudadanía.



Por ello, Gómez Arroyo ha agradecido a ambos alcaldes su predisposición y su voluntad de colaboración para sacar adelante este importante proyecto y ha indicado que, a su juicio, “la foto de ayer debería servir como ejemplo de lo que es la política en mayúsculas”.



Por último, el delegado de la Junta en Talavera ha subrayado que “la voluntad de llegar a acuerdos entre administraciones, con independencia del signo político y prevaleciendo como único interés el bienestar de los vecinos de los municipios implicados y la mejora de las infraestructuras para que sean un polo de atracción de empresas para Talavera, es un principio básico del trabajo que están realizando los gobiernos de Gobierno de Emiliano García–Page y Tita García Élez”.



El acuerdo alcanzado con el MITMA supone un nuevo puente y el desdoblamiento de la carretera ya existente con la recuperación y la rehabilitación del puente romano que será peatonal y ciclista.



Tanto el Gobierno de García–Page como el Ayuntamiento de Talavera de la Reina firmarán un convenio que contemplará la ejecución del desdoblamiento de la antigua N–V y la asunción por parte del Ayuntamiento de Talavera de la Reina de las vías que forman parte del tramo urbano y que ahora son competencia del MITMA, previa restauración y rehabilitación de estas vías por parte del Ministerio. Por su parte, el Gobierno regional asumiría la competencia del puente en la Avenida del Príncipe y de los viales al oeste de la ciudad en dirección Gamonal.







Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.