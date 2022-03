El Gobierno regional valora que la lucha por la igualdad y el objetivo de una mayor justicia se haya convertido en “patrimonio de la sociedad”

La consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández, ha afirmado que el 8 de marzo es una fecha para reivindicar, pero también para celebrar los logros conseguidos, “como forma de honrar a todas las mujeres que nos han precedido en la lucha, mujeres valientes que rompieron estereotipos y se enfrentaron a riesgos auténticos por defender causas justas”.

Blanca Fernández ha destacado los grandes avances logrados para las mujeres en España y en Castilla–La Mancha con la democracia y el Estatuto de Autonomía. Entre ellos ha citado que se ha triplicado el número de mujeres que trabajan fuera de casa, el descenso del paro en 12 puntos en los últimos seis años, una brecha salarial inferior a la media del país o el Estatuto de las Mujeres Rurales.



Toledo, 9 de marzo de 2022.– El Gobierno de Castilla–La Mancha se ha congratulado de que la lucha por la igualdad y el objetivo de una mayor justicia que define al feminismo se haya convertido en “patrimonio de la sociedad a pesar de negacionismos o movimientos reaccionarios que hay que combatir desde el mundo de las ideas, con respeto y pedagogía”.



Así lo ha manifestado la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, en el ‘pleno social’ que las Cortes de Castilla–La Mancha han celebrado con motivo del Día Internacional de las Mujeres y al que han asistido diputadas y diputados de los tres grupos parlamentarios y mujeres de empresas y entidades de la región que han compartido sus experiencias.



Blanca Fernández ha defendido que ningún partido tiene derecho a patrimonializar la igualdad porque, precisamente, el objetivo de esta lucha “es integrar a toda la sociedad en esta tarea” y ha asegurado que no que hay huir de la palabra feminismo “porque es el que ha conseguido los grandes logros alcanzados por las mujeres hasta la fecha”.



La consejera también ha afirmado que el 8 de marzo es una fecha para reivindicar, pero también para celebrar los logros conseguidos, “como forma de honrar a todas las mujeres que nos han precedido en la lucha, mujeres valientes que rompieron estereotipos y se enfrentaron a riesgos auténticos por defender causas justas”, de ahí que haya dicho sentirse orgullosa de ser feminista.



Orgullo de las castellanomanchegas



Blanca Fernández también ha manifestado el orgullo del Gobierno por todas las castellanomanchegas, que en este ‘pleno social’ han estado representadas por la presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias de Hellín (AMEDHE), Ana María Oliva López; la gerente de Sociedad Cooperativa Olivarera de Valdepeñas (COLIVAL), Consoli Molero; la responsable del Programa de Mujer de Cruz Roja, Sara García Esteve; la representante de las Asociaciones de Mujeres de la Sierra Norte, Teresa Fernández Jiménez; y la presidenta de DOWN Toledo, Trinidad Escobar Díaz.



Para todas ellas, Blanca Fernández ha tenido palabras de reconocimiento, destacando en el caso de las mujeres empresarias y autónomas “su fuerza y su valentía” o el trabajo de Consoli Molero que fue la primera mujer maestra de almazara de España y que “además de dar todo un ejemplo de modernización de una cooperativa, lo ha hecho desde la lucha por la igualdad”.



También ha destacado la “energía, la fuerza y la positividad” de la representante de Cruz Roja, y le ha agradecido que una mujer joven como ella y su entidad se dediquen a combatir la pobreza y hacer del mundo un lugar mejor, “en particular en momentos como éste, en el que la guerra con Ucrania recuerda que entidades como Cruz Roja son imprescindibles”. A la representante de las Asociaciones de la Sierra Norte de Guadalajara, Teresa Fernández, la consejera le ha agradecido que sea “mujer rural por vocación”.



Finalmente, se ha dirigido a la representante de DOWN Toledo para denunciar que las mujeres con discapacidad, y en particular las que tienen discapacidad intelectual, “son las que más discriminación sufren ya que, en su caso, cualquier índice de violencia se multiplica por dos o tres respecto a las mujeres sin discapacidad”, al mismo tiempo que ha recordado que muchas mujeres tienen discapacidad física por haber sufrido malos tratos durante años.



La consejera de Igualdad y portavoz también ha agradecido a los grupos parlamentarios sus intervenciones con motivo de este pleno dedicado a la igualdad, en las que han desgranado los retos y problemas que tienen por delante las mujeres en España y en Castilla–La Mancha.



Democracia y Estatuto de Autonomía, símbolo de los avances para las mujeres



En este sentido, la consejera Blanca Fernández ha destacado los grandes avances logrados para las mujeres en España, con la llegada de la democracia, y en Castilla–La Mancha, gracias a la aprobación hace 40 años del Estatuto de Autonomía. Entre ellos, ha citado que se ha triplicado el número de mujeres que trabajan fuera de casa, el descenso del paro en 12 puntos en los últimos seis años, una brecha salarial inferior a la media del país o el Estatuto de las Mujeres Rurales.



La consejera de Igualdad y portavoz ha animado a seguir trabajando hasta conseguir la igualdad real y efectiva y “a hacerlo, no desde la frustración o la melancolía, sino contando con las herramientas de las que se ha dotado la sociedad castellanomanchega, que ha sido pionera con normas como la Ley para una Sociedad Libre de Violencia de Género, aprobada por unanimidad de todos los grupos parlamentarios”. Y es que, tal y como lo ha concluido la consejera, "el camino es la igualdad” y la meta es que mujeres y hombres tengan las mismas oportunidades para “dejar ese camino más abonado a las próximas generaciones”.







