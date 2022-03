El Gobierno regional señala que concursos como el de “Vinos de la Tierra del Quijote” son esenciales para que el sector del vino siga generando riqueza económica en Ciudad Real

La delegada de la Junta en Ciudad Real, Carmen Teresa Olmedo, ha destacado la importancia de celebrar acciones de promoción como este certamen ya que, “aun siendo los primeros productores de vino en España, somos los terceros en el ranking de consumo de vino, por eso, acciones como este certamen son importantes para fomentar el consumo de vino entre sectores de la población que no son consumidores habituales de vino" como los jóvenes y las mujeres.

Un sector, el vitivinícola, en el que el Gobierno de Castilla–La Mancha “seguirá apostando” debido al peso que representa en nuestra región “somos la primera región productora y en superficie por lo que debemos seguir apostando por la calidad y trasladando a nuestras bodegas la importancia del embotellado, que aporta mayor valor añadido”.

Alcázar de San Juan, 26 de marzo de 2022.– la delega de la Junta en Ciudad Real, Carmen Teresa Olmedo, ha asistido, por un año más, al concurso de vino más multitudinario de España, ‘Vinos de la Tierra del Quijote’, en el que participan mil catadores bajo el lema “1.000 no se equivocan”. Se trata de una acción organizada por el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan para fomentar la promoción y el consumo del vino y en la que se valoran los vinos de las nueve Denominaciones de Origen de Castilla–La Mancha.



Olmedo ha destacado la importancia de celebrar acciones de promoción como este certamen al ser esenciales para que el sector del vino siga generando riqueza económica en Ciudad Real. En este sentido, ha puesto de relieve que “aun siendo los primeros productores de vino en España, somos los terceros en el ranking de consumo de vino “por eso, concursos como que el que celebra en Alcázar de San Juan son importantes para fomentar el consumo de vino” entre sectores de la población que no son consumidores habituales de vino como los jóvenes y las mujeres.



Un sector, el vitivinícola, en el que el Gobierno de Castilla–La Mancha “seguirá apostando debido al peso que representa en nuestra región “somos la primera región productora y en superficie por lo que debemos seguir apostando por la calidad y trasladando a nuestras bodegas la importancia del embotellado, que aporta mayor valor añadido”. Por último, Olmedo ha subrayado que «no podemos querer que siga habiendo actividad vinculada al vino si no somos los primeros en catarlo, degustarlo y apreciarlo».



El acto ha contado, además, con la alcaldesa de Alcázar de San Juan, Rosa Melchor; Gonzalo Redondo, vicepresidente de la Diputación; Amparo Bremard, delegada de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Ciudad Real.







Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.