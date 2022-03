El Gobierno regional, la Secretaría de Estado de Turismo y las entidades locales movilizarán 120 millones de euros en inversiones turísticas para consolidar la recuperación del sector

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha destacado que la acción conjunta del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, del Ejecutivo autonómico y de las entidades locales va a suponer una inversión de más de 120 millones de euros en mejora y puesta en valor de los recursos turísticos de la región como destino de interior.



Patricia Franco ha señalado que Castilla–La Mancha ha arrancado el año 2022 siendo la primera Comunidad Autónoma en recuperación de la demanda en el sector hotelero y la segunda en turismo rural y extrahotelero. Del mismo modo, también ha subrayado que la facturación en la hostelería regional en 2021 registró una recuperación del 76 por ciento respecto a los niveles anteriores al Covid–19.

Toledo, 10 de marzo de 2022.– El Gobierno de Castilla–La Mancha va a movilizar, de la mano del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y en colaboración con entidades locales, 120 millones de euros en inversiones turísticas hasta 2026, en el marco del Plan de Modernización y Competitividad del Sector Turístico a través de los fondos europeos Next Generation, que sumados a las convocatorias ordinarias, planes nacionales, planes de cohesión territorial y convocatorias de rehabilitación del patrimonio, van a redundar en la consolidación de la actividad turística en la región. Así lo ha destacado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, durante la presentación de los ocho Planes de Sostenibilidad Turística aprobados a lo largo del año pasado para la región, donde ha destacado que Castilla–La Mancha ha iniciado el año siendo la primera Comunidad Autónoma en recuperación de la actividad turística en el segmento hotelero y la segunda en el turismo extrahotelero.



La consejera ha presentado los ocho planes de Sostenibilidad Turística aprobados el año pasado para la región en un acto en el que, además, ha participado el secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés; y en el que también han intervenido el presidente de la Diputación de Toledo, Álvaro Gutiérrez; el presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero; el vicepresidente de la Diputación de Guadalajara, Rubén García; la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón; la alcaldesa de Talavera, Tita García; el alcalde de Hellín, Ramón García; el alcalde de Campo de Criptana, Santiago Lázaro; y el alcalde de Molina de Aragón, Francisco Javier Montes.



Durante su intervención, la consejera de Economía, Empresas y Empleo ha recordado que el sector turístico ha sido uno de los sectores más duramente golpeados por la crisis sanitaria, y que la respuesta de las administraciones, al contrario de lo sucedido en pasadas crisis económicas, “ha sido la adopción de políticas expansivas”. Primero, ha citado, con un enorme esfuerzo en materia de ayudas para el mantenimiento de la actividad que ha llevado al Gobierno regional a poner a disposición del sector más de 340 millones de euros en ayudas directas, un compromiso que ha tenido continuidad con una apuesta pública decidida por la inversión para la mejora de los recursos turísticos.



“En Castilla–La Mancha vamos a movilizar, desde el Gobierno regional y de la mano con el Gobierno de España, a través del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y con las administraciones locales más de 120 millones de euros en inversiones turísticas en nuestra región”, ha afirmado Patricia Franco, junto al Plan de Modernización y Competitividad del Sector Turístico con los fondos europeos Next Generation, así como a partir de convocatorias ordinarias, para consolidar la recuperación del sector turístico en la región. Este volumen de inversión, además, nace de una interlocución fluida y directa entre administraciones que “va a beneficiar de manera directa a la región”.



En el acto se han presentado los Planes de Sostenibilidad Turística de Campo de Criptana, Molina de Aragón y Montes de Toledo, correspondientes a la convocatoria ordinaria, y los cinco aprobados en el marco de los fondos de cohesión territorial, los Planes de Toledo, Talavera de la Reina, Hellín, el proyecto Geoparques de la Diputación de Ciudad Real y el proyecto Alcarria Literaria en Brihuega, Cifuentes y Torija que coordina la Diputación de Guadalajara. “Estos planes han generado mucha ilusión, y se suman a la apuesta que ya puso en marcha el Gobierno regional a través de las Expresiones de Interés, 22 millones de euros en ayudas para apoyar 133 proyectos de revalorización de nuestros recursos turísticos”, ha explicado.



Consolidación de la recuperación



“Este esfuerzo común está dando resultados en la consolidación de la recuperación de la actividad turística en nuestra región”, ha señalado también la consejera, que ha detallado que en el inicio del año, con los datos correspondientes al mes de enero, “Castilla–La Mancha se ha situado como la primera región de todo el país en recuperación de la actividad hotelera con respecto a enero de 2020, con más de un 84 por ciento; y como la segunda región con mejor comportamiento en la recuperación del turismo rural y extrahotelero, con un 115 por ciento, superando en un 15 por ciento la demanda previa a la crisis sanitaria en el mismo mes”.



A estos indicadores, la consejera ha sumado también que la cifra de negocio en la hostelería “creció en un 33,5 por ciento el año pasado con respecto a 2020, y se ha situado en un 76 por ciento en el grado de recuperación con respecto a la época anterior al Covid–19 en la región, siete puntos por encima de la media del país”.



“Sin todas estas herramientas, no hubiera sido posible”, ha dicho Patricia Franco, que ha agradecido a todos los actores implicados “la suma de esfuerzos para consolidar nuestro liderazgo en turismo de interior”, convencida, ha finalizado, de que el turismo “nos seguirá dando buenas noticias”. Por eso, ha agradecido al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo “su capacidad de escucha y su sensibilidad” para la recuperación de estos planes.





