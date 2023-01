El Gobierno regional promociona la nueva Ruta del Vino de la Denominación de Origen “Almansa” como gran embajadora turística de Albacete junto a “La Mancha”, “Manchuela” y “Jumilla”

El delegado de la Junta en Albacete ha subrayado que esta Ruta del Vino de “Almansa” ha obtenido la certificación por la Asociación Nacional de Ciudades del Vino (ACEVIN), uniéndose así a “La Mancha”, “Manchuela” y “Jumilla”, cuatro itinerarios enológicos como “destino turístico de excelencia” que aglutina la provincia de Albacete. “Almansa” cuenta con 8 municipios en el sureste albaceteño y 12 bodegas.



Madrid, 23 de enero de 2023.– El Gobierno de Castilla–La Mancha ha promocionado la nueva Ruta del Vino de la Denominación de Origen “Almansa” tras lograr su certificación por la Asociación Nacional de Ciudades del Vino (ACEVIN), uniéndose así a la Rutas de “La Mancha”, “Manchuela” y “Jumilla”, 4 itinerarios enológicos como “destino turístico de excelencia” que aglutina la provincia de Albacete.



El delegado de la Junta, Pedro Antonio Ruiz Santos ha reconocido la importancia de esta nueva Ruta de Vino de la DO “Almansa”, en el acto institucional del estand de Castilla–La Mancha, en la Feria Internacional del Turismo (FITUR), espacio que ha servido para dar a conocer la nueva imagen corporativa de esta DO y sus diferentes campañas de promoción.



Ruiz Santos que ha estado acompañado del presidente de la Diputación, Santiago Cabañero; la directora del Instituto de la Mujer, Pilar Callado; la vicepresidenta del Parlamento regional, Josefina Navarrete; el subdelegado del Gobierno en Albacete, Miguel Juan Espinosa; los delegados provinciales de Economía, Empresas y Empleo y Fomento, Nicolás Merino y Julen Sánchez y el presidente de la DO “Almansa”, Adolfo Cano, ha dado la enhorabuena a los 8 municipios que conforman esta nueva Ruta, ubicados en el sureste de la provincia de Albacete (Almansa, Alpera, Bonete, Corral–Rubio, Higueruela, Hoya Gonzalo, Pétrola y la pedanía de Villar de Chinchilla”.



En este acto institucional, el representante del Gobierno del presidente Emiliano García–Page ha recordado que la Consejería de Economía, Empresas y Empleo tiene un compromiso con las Rutas del Vino, y apoya financieramente tanto su constitución como su promoción, con carácter anual.



Esta Denominación de Origen tiene 7.118 hectáreas, cuenta con 12 bodegas elaboradoras y exporta el 80 por ciento de sus vinos, internacionalizando sus productos, con un 20 por ciento de venta en España. Esta DO, obtuvo esta calificación de figura protegida en 1966.



Por otro lado, el delegado de la Junta en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos ha señalado que esta Ruta del Vino se une a las 2 Fiestas de Interés Turístico con las que cuenta Almansa, como son sus Fiestas Mayores, declaradas de Interés Turístico Internacional en 2019 y recientemente con la Conmemoración de la Batalla de Almansa, Fiesta de Interés Turístico Regional desde el pasado diciembre de 2022.







