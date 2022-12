El Gobierno regional pide a los grupos parlamentarios que mantengan la unidad que siempre ha habido en Castilla-La Mancha en torno a la violencia de género

La consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández, ha señalado que “siempre en estas Cortes había habido unanimidad en torno al informe de violencia de género. Yo no recuerdo otra cosa distinta, en relación a la lucha contra la violencia de género, y esa unanimidad hay que mantenerla con independencia del contexto político y de todo lo demás”.

La consejera de Igualdad y portavoz ha comenzado su intervención, en el debate de las Cortes regionales, condenando en nombre del Gobierno de Castilla–La Mancha el asesinato de dos niñas en la localidad conquense de Quintanar del Rey, “la peor violencia a la que nos podemos enfrentar como sociedad”.

Toledo, 15 de diciembre de 2022.– El Gobierno de Castilla–La Mancha ha pedido esta mañana a los tres grupos parlamentarios de las Cortes regionales que mantengan la unidad en torno a la lucha contra la violencia de género que siempre ha habido en el Parlamento autonómico.



Así lo ha solicitado la consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández, durante su intervención en el debate de las Cortes de Castilla–La Mancha, en torno a la resolución, aprobada por mayoría en la Comisión de Igualdad el pasado 30 de noviembre, sobre el Informe de la ‘Ley para una sociedad libre de violencia de género’.



La consejera ha incidido en que “siempre en estas Cortes había habido unanimidad en torno al informe de violencia de género. Siempre, en realidad, ha habido unanimidad, yo no recuerdo otra cosa distinta en relación a la lucha contra la violencia de género, y esa unanimidad hay que mantenerla con independencia del contexto político y de todo lo demás”.



En su intervención, Blanca Fernández se ha mostrado de acuerdo con la propuesta del Grupo Parlamentario Popular de incluir en la resolución la demanda de modificación de la Ley del 'sólo sí es sí', que está suponiendo la rebaja de las penas en algunos casos, y siempre que el reglamento de la Cámara lo permita.



La titular de Igualdad y portavoz ha reiterado que la posición del Gobierno de Castilla–La Mancha ha sido la misma desde el primer momento, “siempre hemos pensado que esta Ley había que blindarla doblemente, con doble cerrojo, y tampoco estamos de acuerdo con que se hayan rebajado las penas a futuro”. Además, ha añadido que la rebaja de penas “es grave” y “va contra el espíritu con el que se fraguó la Ley” que, entre otras cuestiones, pretendía responder a la petición ciudadana de endurecimiento de las penas a raíz del caso de ‘la manada’.



“No puede ser que el resultado sea el contrario”, ha dicho la consejera, que ha afirmado también que “solo una rebaja de penas ya justificaría esta petición por las Cortes de Castilla–La Mancha”.



Por todo ello, Blanca Fernández se ha mostrado partidaria de incluir este cambio en la resolución siempre que sea posible y, en caso de que no lo sea, la consejera ha pedido al Grupo Parlamentario Popular que reconsidere su situación y “apoye, igualmente, esta resolución en aras de esa unidad que siempre ha existido en el Parlamento autonómico”.



“Les pido que apoyen esta resolución porque, simplemente, estamos reconociendo que compartimos el dolor con las familias y con las víctimas; estamos llamando a la unidad parlamentaria; estamos pidiendo recursos suficientes, seguir trabajando en el ámbito de la educación y valorar el esfuerzo de las entidades, asociaciones y fundaciones; estamos pidiendo al Gobierno de Castilla–La Mancha que siga apostando por las políticas de igualdad y por proteger a las víctimas de violencia de género. ¡Es tan sencilla y tan básica! y, si no fuera posible la modificación, aprobemos esta resolución por unanimidad, por las víctimas y por sus familias, que se lo merecen. Gracias por su esfuerzo”, ha insistido la consejera.



Avances en muchas materias



Durante su intervención, la consejera de Igualdad y portavoz también ha querido destacar que la Ley del ‘solo sí es sí’ ha supuesto avances en muchas materias, ya que por primera vez afronta la violencia sexual con carácter integral; insta a los poderes políticos e instituciones a tener recursos y respuestas para que las víctimas de agresiones sexuales tengan quien las atienda de manera urgente e integral y también, por primera vez y por ley, se dan recursos a las comunidades autónomas para que puedan prestar esta atención. “Todo eso lo conlleva la Ley, pero también es verdad que ha supuesto una rebaja de algunas penas y esto es un error manifiesto porque afecta a las rebajas de condenas que hemos visto y afecta también al futuro”, ha dicho Blanca Fernández.



Condena por el asesinato de dos niñas



La consejera de Igualdad y portavoz ha comenzado su intervención en el Pleno de las Cortes condenando en nombre del Gobierno de Castilla–La Mancha el asesinato de dos niñas en la localidad conquense de Quintanar del Rey, “la peor violencia a la que nos podemos enfrentar como sociedad”, según ha recalcado.



Junto a esta condena, la consejera ha expresado su “profunda pena, dolor y solidaridad con la familia, que imagino que ahora lo estará pasando muy mal. Va a ser muy difícil remontar un hecho como éste, ante el que no tengo ni palabras para calificarlo”.







