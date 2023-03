El Gobierno regional permitirá el movimiento de ganado ante la ausencia de viruela ovina y resuelve 22 millones de euros más para los ganaderos

Desde hace más de dos meses todas las muestras enviadas al laboratorio nacional de referencia en Algete (Madrid) confirman la erradicación del virus de la viruela.



El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha destacado que “este virus lo hemos parado unidos: AGRAMA, las organizaciones agrarias, los veterinarios y la Guardia Civil junto con la Consejería”.



Martínez Arroyo ha adelantado que un total de 22 millones de euros más llegarán a las cuentas de los ganaderos en las próximas semanas y también a agricultores de melocotón, albaricoque y nuez.

Albacete, 15 de marzo de 2023.– El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha confirmado los buenos resultados de las pruebas de diagnóstico al ovino de Castilla–La Mancha en los últimos dos meses por lo que la Consejería levantará las restricciones. “Desde que decidimos la inmovilización del ganado en cuatro provincias de nuestra región, hemos conseguido que todos los análisis enviados al laboratorio nacional de referencia den negativo”, ha asegurado el consejero durante la presentación de la campaña de promoción de la Denominación de Origen Queso Manchego, que empieza mañana en los principales medios de comunicación del país, con una aportación del Gobierno regional de 600.000 euros.



Martínez Arroyo ha asegurado que “hemos sido capaces entre todos, ganaderos, veterinarios, Guardia Civil (que nos ayuda para impedir los movimientos) y Administración” de parar la viruela ovina en Castilla–La Mancha.



El responsable de Agricultura ha explicado que “a falta de conocer los resultados de este viernes, si todo va bien como viene siendo habitual en las últimas semanas, el Gobierno regional va a permitir a los ganaderos los movimientos de los animales vivos de sus explotaciones a cebaderos. Hemos pensado en ellos, pero siempre anteponiendo la prudencia”.



En este sentido, ha reiterado que “todas las decisiones se han trabajado con los técnicos, sabiendo que es muy importante para garantizar la rentabilidad de los ganaderos”, ha señalado Martínez Arroyo que ha agradecido “el esfuerzo y el compromiso de estos meses que nos han permitido llegar a este punto en el que todos los análisis que se han enviado al laboratorio de referencia –en Algete, Madrid– han salido negativos”.



Martínez Arroyo ha recordado que durante todo el proceso se ha garantizado la recogida de leche en las explotaciones ganaderas de Castilla–La Mancha para la elaboración de queso, activando todos los protocolos que establecían los técnicos en cada momento, por lo que ha hecho extensiva la felicitación del Gobierno que preside Emiliano García–Page, por el compromiso para frenar este virus, a Agrama, organizaciones profesionales agrarias, veterinarios y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.



Guardia Civil coordinada con la Consejería de Agricultura



Precisamente, en materia de seguridad el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural ha tenido palabras de agradecimiento a los agentes de la Guardia Civil que prestan servicio en las 332 unidades repartidas en los 80.000 kilómetros cuadrados de la región, sobre todo, en los pueblos donde han ayudado a ganaderos y a la Administración a controlar los protocolos contra la viruela ovina.



“Si conseguimos un resultado negativo más en viruela este viernes, la semana que viene el sector recupera la práctica normalidad en cuanto a su funcionamiento”, ha afirmado el consejero atiendo a los criterios técnicos.



Un total de 22 millones euros resueltos esta semana



En otro orden de asuntos, Martínez Arroyo ha informado de que la Dirección General de Ganadería de Castilla–La Mancha tiene ya preparadas las resoluciones provisionales, con cargo a la ayuda, para paliar los efectos por la invasión de Ucrania. “22 millones de euros en ayudas para los ganaderos de Castilla–La Mancha, de manera particular, los de ovino de leche y de carne, los de extensivo”; pero, así mismo, “para todos los ganaderos de la región y también para los agricultores del melocotón, del albaricoque y de la nuez, que van a conocer la buena noticia a principios de la próxima semana. Una ayuda tramitada sin burocracia y como una nueva inyección económica al medio rural, comprometida y ejecutada por el Gobierno regional en momentos de dificultad”, ha señalado.



DO Queso Manchego



Por último, el consejero ha agradecido al presidente de la Denominación de Origen Queso Manchego, Antonio Martínez, y a todos los miembros del Patronato de la Fundación Queso Manchego su compromiso “siempre con la promoción de nuestro producto más reconocido en el mundo”. Pero ha aclarado que “si el queso manchego llega a todos los rincones del mundo es gracias al esfuerzo de los ganaderos de manchego y de las 70 queserías que hacen el milagro de convertir la leche en queso”.



Una tercera parte de la producción del queso manchego se comercializa en EEUU, una tercera parte se exporta a otros países y el último tercio se queda en nuestro país. “Estamos hablando de un sector que ha batido récords en facturación en el año 2022, en la exportación más de 200 millones de euros y con récord también en producción con 18 millones de kilos en queso manchego”, ha concluido.



Durante la presentación de la campaña de promoción de la DO Queso Manchego, el consejero de Agricultura ha estado acompañado por la directora general de Alimentación, Elena Escobar; el delegado provincial de Agricultura, Ramón Sáez; la vicepresidenta de la Diputación, Amparo Torres; y el teniente alcalde de Albacete, Vicente Casañ; entre otras autoridades y ganaderos de la región.





