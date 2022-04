El Gobierno regional impulsa el acceso a la cultura en todos los rincones de la provincia y anima a la ciudadanía a descubrir el placer de la lectura

El delegado provincial de Educación, Cultura y Deportes, José Gutiérrez, y el delegado de la Junta en Talavera, David Gómez Arroyo, han participado esta mañana en la celebración del Día del Libro 2022, un acto organizado en el colegio de Aldeanueva de Barbarroya, donde además se ha entregado el premio del I Concurso de Marcapáginas Bibliobús Toledo? a Kevin Bodas López, alumno de este centro educativo de nueve años.

Gutiérrez, que ha subrayado que “la lectura hace que desarrollemos de forma integral nuestras cualidades” y nos permite conocer, viajar, descubrir y desarrollar un pensamiento crítico que nos hace más libres y más abiertos a escuchar las opiniones y alternativas de los demás, ha tenido un recuerdo para “todas las personas que no van a poder conmemorar este Día del Libro porque están inmersos y sufriendo en una guerra injusta como es el caso de Ucrania; desde aquí, desde Castilla–La Mancha les enviamos nuestro afecto”.

En su intervención, el delegado provincial de Educación ha resaltado la importancia del servicio del bibliobús en la provincia de Toledo, que el próximo año celebrará su 50 aniversario, y ha incidido en que “desde el Gobierno de Castilla–La Mancha impulsamos la lectura y la cultura en todos los rincones de nuestra provincia” y, en colaboración con la Diputación Provincial, a través del bibliobús, “llevamos la fiesta de la cultura? a 43.000 habitantes de 70 municipios que no cuentan con una Biblioteca pública municipal”.

Aldeanueva de Barbarroya (Toledo), 22 de abril de 2022.– El delegado provincial de Educación, Cultura y Deportes, José Gutiérrez, ha asegurado que “desde el Gobierno de Castilla–La Mancha alentamos a la ciudadanía y, especialmente a las y los jóvenes, a descubrir el placer de la lectura y ha añadido que “este Gobierno está firmemente comprometido con el derecho a la cultura de todos los ciudadanos, residan donde residan, y por ello impulsamos medidas que acerquen la cultura y la lectura a todos los rincones de la región de nuestra provincia”.



Gutiérrez ha hecho estas afirmaciones durante su intervención en el acto organizado por el colegio de Aldeanueva de Barbarroya, el CRA 'Río Tajo–José Manuel Oviedo? para conmemorar el Día del Libro 2022. Un acto en el que también han participado el delegado de la Junta en Talavera, David Gómez Arroyo, y el alcalde de la localidad, José Manuel Fernández.



El responsable provincial de Educación, tras agradecer la invitación para participar en este acto a la directora del centro educativo, Carla Gil, ha puesto en valor la importancia y la celebración del Día del Libro, a través del manifiesto realizado para Castilla–La Mancha por la joven escritora Ana Iris Simón, autora de 'Feria?, que pasó gran parte de su juventud en pueblos de la provincia de Toledo.



Gutiérrez ha subrayado que “la lectura hace que desarrollemos de forma integral nuestras cualidades” y nos permite conocer, viajar, descubrir y desarrollar un pensamiento crítico que nos hace más libres y más abiertos a escuchar las opiniones y alternativas de los demás. “De ahí su importancia para la formación integral de nuestras niñas, niños y jóvenes”.



En este contexto, el delegado provincial ha dedicado unas breves palabras a recordar aquellos lugares, como Ucrania, en los que no se va a poder celebrar este día tan señalado en el calendario internacional. “Quiero recordar a todas las personas que no van a poder conmemorar este Día del Libro porque están inmersos y sufriendo en una guerra injusta como es el caso de Ucrania; desde aquí, desde Castilla–La Mancha les enviamos nuestro afecto”, ha dicho el delegado provincial.



Casi 35.000 kilómetros anuales para acercar la lectura y la cultura a los pueblos



Asimismo, el responsable provincial de Educación ha recordado que “nuestra Constitución defiende el derecho a la cultura de todos los ciudadanos, siendo una obligación de los poderes públicos su promoción y tutela” y ha agregado que “desde el Gobierno de Castilla–La Mancha impulsamos la lectura y la cultura en todos los rincones de nuestra provincia”.



Así, Gutiérrez ha destacado la importancia del servicio del bibliobús en la provincia de Toledo, que el próximo año celebrará su 50 aniversario. Este servicio impulsado por el Gobierno regional en cooperación con la Diputación de Toledo, acerca la cultura a 43.000 habitantes de 70 municipios de la zona de La Sagra–Torrijos y de la comarca de Talavera, que no cuentan con biblioteca pública municipal.



“Dos autobuses hacen unos 34.700 kilómetros anuales para llegar hasta el último rincón de la provincia”, ha destacado Gutiérrez, que ha añadido que “este servicio cuenta con una gran acogida por la ciudadanía y su llegada a los pueblos es recibida como una fiesta de la cultura”.



Actividades programadas por la Delegación Provincial



Por otra parte, el responsable provincial de Educación ha indicado las actividades que desde la Delegación Provincial se van a organizar para conmemorar el “Día del libro” destacando, además de la realizada en Aldeanueva, la Lectura Adaptada el próximo 27 de abril en el CEE BIOS, de Talavera de la Reina, con el cuentacuentos inclusivo, narrado por Elia Tralará y, por otro lado, a través de las redes sociales del servicio de bibliobús, una “galería bookface” mediante la que el alumnado de los colegios hacen llegar una recomendación de su lectura preferida. Para ello, comparten una foto en la que su cara o parte de su cuerpo es sustituido por la portada de su libro favorito.



Finalmente, Gutiérrez ha hecho entrega del premio al ganador del “I concurso de marcapáginas” de esta zona talaverana, Kevin Bodas López, de 9 años. Un concurso que ha contado con un doble reconocimiento, el de la Diputación de Toledo que ha impreso los marcapáginas ganadores para repartir por los centros educativos y, a nivel nacional, por la Asociación de Profesionales de Bibliotecas móviles (ACLEBIM) que convirtió en cabecera de sus redes sociales los marcapáginas ganadores.



En breve, se entregarán también los premios a los alumnos galardonas de los colegios de Pelahustán y Quismondo.



Tras la entrega de premios, el alumnado del centro de Aldeanueva de Barbarroya ha desarrollado las actividades relacionados con su “Día del libro 2022”, con 'Mermelada de Cuentos?, 'Lectura de Cuento con Kamishibai? y 'Cuento con globoflexia?.



Un CRA, activo, reconocido y ejemplo de la calidad educativa en las zonas rurales



Por último, Gutiérrez ha agradecido a la comunidad educativa su participación en la conmemoración del Día del Libro y ha destacado que “el CRA Río Tajo”, con secciones en Alcolea del Tajo, El Bercial y Aldeanueva de Barbarroya y 75 alumnos y alumnas en total, es un centro muy activo, que ha recibido varios reconocimientos recientemente.



Así, en junio de 2021 fue reconocido como Centro Premio Regional de Educación por su apuesta por las tecnologías; y en enero de 2022 el Ministerio de Educación ha premiado 30 proyectos educativos sobre "equidad e inclusión", siendo uno de ellos, el CRA Río Tajo por el proyecto: “La escuela rural como modelo inclusivo y elemento dinamizador de la cultura y el desarrollo del entorno”. “Todo un ejemplo de la calidad educativa que se presta en nuestros pueblos”, ha dicho Gutiérrez.



En el acto han estado presentes el alumnado del centro, representantes del profesorado y de la Asociación de Mujeres La Alegría, así como padres y madres del alumnado.







