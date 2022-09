El Gobierno regional homenajea “El Río que nos lleva” por toda Castilla-La Mancha para reivindicar antiguos oficios, reflexionar sobre el reto demográfico y defender recursos naturales autóctonos

El delegado de la Junta en Albacete ha calificado esta adaptación cinematográfica de la novela de 1961 de José Luis Sampedro como “una película de culto”, y ha recordado que el rodaje de “El Río que nos lleva” en el Alto Tajo de Guadalajara, coincidió temporalmente con otro de los títulos indiscutibles de la historia del cine español como es “Amanece que no es Poco” del realizador albaceteño, José Luis Cuerda, rodada en la Sierra del Segura.



Pedro Antonio Ruiz Santos acompañado del director de “El Río que nos Lleva”, Antonio del Real; y los actores, Concha Cuetos, Eulalia Ramón y Antonio Campos, ha enmarcado esta promoción de este largometraje, dentro de las actividades culturales del 40 Aniversario del Estatuto de Autonomía, contando con el patrocinio de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, a través de la Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía.



Albacete, 20 de septiembre de 2022.– El Gobierno de Castilla–La Mancha en colaboración con la empresa Albacity Corporation ha presentado hoy, en la Casa Perona, sede de la Delegación de la Junta en Albacete, el ciclo “Cine y Zona”, que llevará la película española “El Río que nos Lleva” del director Antonio del Real, –al cumplirse su 33 aniversario–, a la Filmoteca de la ciudad de Albacete; al Museo Paleontológico de Cuenca, el 27 de septiembre; a la Sala “Carmelo Castilla” de Talavera de la Reina, el 4 de octubre; al Auditorio de Puertollano el 5 de octubre, para cerrar definitivamente su gira regional en la localidad de Peralejos de las Truchas de Guadalajara, donde se rodó este título de culto de la historia de la cinematografía española, el 28 de octubre.



El delegado de la Junta, Pedro Antonio Ruiz Santos, acompañado del director de “El Río que nos Lleva”, Antonio del Real; y los actores de esta adaptación de la novela de José Luis Sampedro, Concha Cuetos y Eulalia Ramón junto al actor albaceteño, Antonio Campos, ha enmarcado esta promoción cultural, dentro de las actividades del 40 Aniversario del Estatuto de Autonomía, trasladando que “esta película merece un reconocimiento porque está muy de actualidad, al abordar la importancia de los antiguos oficios, la lucha contra la despoblación o la defensa de la protección de recursos naturales únicos de Castilla–La Mancha”.



Ruiz Santos ha recordado que el rodaje de “El Río que nos lleva” coincide temporalmente con otra de las películas “clave” rodadas en Castilla–La Mancha, como fue “Amanece que no es poco” de José Luis Cuerda, quién optó por la Sierra del Segura, mientras que Antonio del Real, lo hizo en los parajes del Alto Tajo, y ha reivindicado “Castilla–La Mancha como una localización idónea para el cine”.



El representante del Ejecutivo del presidente Emiliano García–Page que explicado que “Cine y Zona” cuenta con la proyección de la película y con una conferencia del director y las actrices, en los lugares elegidos dentro de la geografía castellano–manchega, y está patrocinada por la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, a través de la Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía.



Durante su intervención, el delegado de la Junta ha reivindicado el papel de la nueva Ley regional de Despoblación, a su vez que “los territorios como el Alto Tajo, donde se rodó el Río que nos Lleva, sean Parque Nacional; que el agua es de todos, pero especialmente de donde nace, que también se necesita, y no somos exportadores de naturaleza, sino que queremos crecer en torno a ella y a nuestros paisajes y enclaves medioambientales”.



Además, ha reflexionado que “algunas infraestructuras que no se construyeron en democracia, hoy no estarían, y otras soluciones se hubieran buscado”, ha asegurado Ruiz Santos, en alusión directa al trasvase Tajo–Segura.



El propio director de “El río que nos lleva” ha agradecido la colaboración de la Junta de Comunidades, ha recordado que está película fue declarada de interés cultural por la UNESCO, estuvo seleccionada en el Festival de Cannes y viajó por festivales en Estados Unidos como Indianápolis.



Antonio del Real ha subrayado que la película perseguía rendir homenaje a los gancheros del río Tajo, y a su labor de transportar la madera río abajo, desde la Serranía Ibérica hasta la Alcarria, desembocando finalmente en la vega de Aranjuez. Por otro lado, se ha querido recordar a Fernando Fernán Gómez, Alfredo Landa y Tony Peck.













