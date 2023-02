El Gobierno regional y el Grupo Social ONCE presentan los cupones de los sorteos del Día de la Igualdad Salarial y el Día Internacional de las Mujeres

La delegada provincial de Igualdad, Lola Serrano; el director provincial de la ONCE, Javier Álvaro, y la vicepresidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Castilla–La Mancha, Cristina Abarca, han reivindicado “una mayor igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres” y su compromiso con el Tercer Sector y especialmente con las mujeres con discapacidad.



Lola Serrano ha resaltado que el Gobierno de Castilla–La Mancha “apuesta por desarrollar políticas de igualdad entre hombres y mujeres, teniendo en cuenta al mundo de la discapacidad y especialmente a las mujeres que sufren alguna discapacidad”, y ha puesto como ejemplo, la línea de subvenciones y ayudas para evitar la discriminación múltiple, la adaptación de protocolos, normas, leyes y convenios a lectura fácil, además de reivindicar la igualdad, tanto el 22 de febrero como el 8 de marzo.



Albacete, 20 de febrero de 2023.– El Gobierno de Castilla–La Mancha, a través de la Consejería de Igualdad y el Grupo Social ONCE, han presentado hoy, en Albacete, el cupón del sorteo del próximo 22 de febrero ‘Día de la Igualdad Salarial’ y del 8 de marzo ‘Día Internacional de las Mujeres’, reivindicando “una mayor igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres”.



La delegada provincial de Igualdad, Lola Serrano ha reconocido la labor que desarrolla la ONCE con las personas con discapacidad en todo el territorio nacional y ha felicitado a esta entidad social por su “compromiso tanto con la igualdad salarial de género como con la igualdad, en un ejemplo solidario por avanzar en estos ámbitos”, como demuestran los dos cupones presentados en la Agencia Territorial de la ONCE en Albacete.



Durante la atención a los medios, Serrano ha afirmado que “hoy hay muchas diferencias en el mercado laboral entre hombres y mujeres, muchas desigualdades y se acentúan más con las personas con discapacidad y especialmente con las mujeres con discapacidad que sufren múltiple discriminación”.



En este sentido, la representante de la Consejería de Igualdad ha resaltado que el Gobierno regional “siempre apuesta por desarrollar políticas de igualdad entre hombres y mujeres, teniendo en cuenta al Tercer Sector Social y especialmente a las mujeres que tienen alguna discapacidad” y ha puesto como ejemplo, la línea de subvenciones y ayudas para evitar la discriminación múltiple, la adaptación de protocolos, normas, leyes y convenios a lectura fácil, además de reivindicar la igualdad, tanto el 22 de febrero como el 8 de marzo.



Sobre el Día Internacional de las Mujeres, la delegada provincial ha recordado que este año el lema será ‘De igual a igual’, utilizando el mismo eslogan que en 2022, “porque creemos que hay que llegar a toda la sociedad, a las mujeres y a los hombres, trabajando en la misma dirección por una igualdad real de género”.



La delegada provincial de Igualdad ha estado presente en este acto junto al director provincial de la ONCE, Javier Álvaro, y la vicepresidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Castilla–La Mancha, Cristina Abarca, además de trabajadores y trabajadoras de esta entidad social en la ciudad de Albacete.



Recuerdo para Ana Peláez, Premio Luisa de Medrano



Por otro lado, la delegada provincial de Igualdad, Lola Serrano ha recordado que el jurado del Premio Luisa de Medrano a la Trayectoria Personal ha sido concedido por unanimidad a Ana Peláez Narváez, primera mujer con discapacidad en recibir este galardón y se entregará el próximo 8 de marzo.



Ana Peláez acaba de ser elegida presidenta del Comité de la ONU para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, en sus siglas en inglés). Es la primera mujer española al frente de este órgano y también fue la primera mujer con discapacidad a escala mundial en llegar a este Comité.



Serrano ha recordado que Ana Peláez forma parte del Grupo Social ONCE y “ha sido un espejo para muchas mujeres y niñas con discapacidad, y un ejemplo de superación”, ha aseverado.





