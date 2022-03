El Gobierno regional destinará 24,3 millones de euros en la mejora de la eficiencia energética, rehabilitación y sostenibilidad de las viviendas y bloques de viviendas

El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha detallado esta nueva convocatoria cuya principal novedad es el modelo de ‘llave en mano’ a través de la nueva figura de los agentes gestores de la rehabilitación. En este sentido, ha destacado que esto significa “poca carga, casi ninguna, ni administrativa, ni de estrés, ni de presión a la persona o la familia que se beneficie de estas ayudas; así como mucha ayuda y corresponsabilidad por parte del tejido empresarial de Castilla–La Mancha”.

Además, Hernando ha avanzado que Castilla–La Mancha va a recibir 23 millones de euros para la construcción de viviendas sociales energéticamente eficientes y destinadas al alquiler social a precio asequible, destacando que “eso nos va a permitir que podamos llevar a cabo una convocatoria, que nos permite poder subvencionar con hasta 500 euros el metro cuadrado y con un máximo de 50.000 euros por vivienda de nueva construcción destinadas a alquiler social durante 50 años, y también nos va a permitir poder construir o rehabilitar casi 500 viviendas en Castilla–La Mancha”.



Toledo, 9 de marzo de 2022.– El Gobierno regional va a destinar 24,3 millones de euros en la mejora de la eficiencia energética, la rehabilitación y la sostenibilidad de las viviendas y bloques de viviendas, a través de los fondos Next Generation.



El Consejo de Gobierno ha sido informado de las bases de dos nuevas convocatorias de ayudas que estarán destinadas pro una parte a la rehabilitación de edificios residenciales y de viviendas unifamiliares; y por otra, a la financiación de actuaciones u obras de mejora de la eficiencia energética de viviendas unifamiliares o de viviendas pertenecientes a edificios residenciales.



El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha detallado esta nueva convocatoria cuya principal novedad es el modelo de ‘llave en mano’ a través de la nueva figura de los agentes gestores de la rehabilitación. En este sentido, ha destacado que esto significa “poca carga, casi ninguna, ni administrativa, ni de estrés, ni de presión a la persona o la familia que se beneficie estas ayudas; así como mucha ayuda y corresponsabilidad por parte del tejido empresarial de Castilla–La Mancha”.



Además, el consejero ha destacado que “esto nos va a permitir ser de los primeros en España en sacar estas convocatorias, junto con Extremadura y con Galicia”; pero, además, ha añadido “somos los únicos en España que hemos diseñado y apoyado en un modelo de colaboración público–privado que nos va a permitir afrontar este enorme reto de tener que rehabilitar 6.700 viviendas de aquí a 2023”.



Ayudas a la rehabilitación y sostenibilidad de viviendas



Las ayudas, de las que ha sido informado esta semana el Consejo de Gobierno, son dos. Por una parte, las ayudas a la rehabilitación que estarán dotadas con 19,4 millones de euros con los que se podrán rehabilitar más de 2.000 viviendas a lo largo de 2022 y más de 6.700 hasta 2023.?



Se pondrá subvencionar actuaciones de rehabilitación que impliquen mejora de la eficiencia energética y, además, actuaciones de mejora de accesibilidad y conservación siempre que se reduzca, al menos un 30 por ciento, en el consumo de energía no renovable y se consiga una reducción de la demanda energética anual global de calefacción y refrigeración de al menos de un 35 por ciento en zonas climáticas D y E y un 25 por ciento en zona climática C.



Podrán ser objeto de subvención los costes de las obras, adquisición de materiales y los honorarios de los profesionales, incluido el coste de la redacción de los proyectos, y el porcentaje subvencionable oscilará entre el 40 y el 80 por ciento de la actuación, mientras la cuantía máxima de la ayuda será de 26.750 euros. El porcentaje de la ayuda podrá llegar al cien por cien siempre que se trate de una persona con vulnerabilidad económica y no se superen las cuantías señaladas.



Por otro lado, las ayudas para actuaciones de mejora de la eficiencia energética en las viviendas, ya sean unifamiliares o pertenecientes a edificios plurifamiliares, estarán dotadas con una cuantía de 4,9 millones de euros y está previsto que se puedan beneficiar de ellas más de 2.000 hogares de la región.



Estas ayudas están destinadas a financiar exclusivamente actuaciones u obras de mejora de la eficiencia energética en las viviendas, ya sean unifamiliares (casas bajas, chalets, etc.) o pertenecientes a edificios residenciales (pisos dentro de bloques de vivienda), con las que se consigan una reducción de la demanda energética anual de calefacción y refrigeración del al menos el 7 por ciento o una reducción del consumo de energía no renovable de al menos un 30 por ciento. Asimismo, se financian obras de cambio de sustitución del aislamiento de las viviendas para adecuarlos a los valores límites establecidos legalmente.



Con estas ayudas se financiarán los gastos de obras, adquisición de materiales y honorarios profesionales, incluido el coste por la redacción de proyectos y certificados necesarios. El importe de la ayuda será del 40 por ciento del coste de la actuación subvencionada, con un límite máximo total de 3.000 euros.



Ayudas para la construcción de vivienda social



Además, Nacho Hernando ha avanzado que Castilla–La Mancha va a recibir 23 millones de euros para la construcción de vivienda social energéticamente eficientes y destinadas al alquiler social a precio asequible.



En este sentido, ha subrayado que “eso nos va a permitir que podamos llevar a cabo una convocatoria, que nos permite poder subvencionar con hasta 500 euros el metro cuadrado y con un máximo de 50.000 euros por vivienda de nueva construcción destinadas a alquiler social durante 50 años, y también nos va a permitir poder construir o rehabilitar casi 500 viviendas en Castilla–La Mancha”.







