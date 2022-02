El Gobierno regional ha destinado más de 20.000 euros para la instalación del sistema de bombeo de agua no potable a una zona verde de Chueca

El delegado de la Junta en Toledo, Javier Úbeda, ha subrayado que “desde el Gobierno de Castilla–La Mancha entendemos que el hecho de que los pueblos sean pequeños y que tengan poca población no implica que tengan que tener menos recursos, ni menos servicios de calidad a su alcance; por ello estamos firmemente comprometidos para lograr que la ciudadanía de localidades como Chueca, que cuenta con poco más de 250 habitantes, puedan sacar adelante proyectos como esta zona verde que integra un gran jardín, una laguna y zonas de esparcimiento y la práctica deportiva y que mejoran la calidad de vida de sus vecinas y vecinos”.

El Gobierno de Castilla–La Mancha ha destinado un total de 20.179 euros para la instalación de un sistema de bombeo para abastecer de agua no potable a la zona verde municipal de la localidad de Chueca, a través de la concesión de una ayuda excepcional de Presidencia al Ayuntamiento de este municipio.



Así lo ha avanzado el delegado de la Junta en Toledo, Javier Úbeda, que ha visitado esta obra ya concluida acompañado por el alcalde de Chueca, Santiago Sánchez Galán.



La actuación realizada en Chueca ha consistido en la instalación de un sistema de bombeo en el pozo de captación de agua existente en el municipio y la generación de electricidad mediante la instalación de unas placas solares fotovoltaicas en unas estructuras metálicas y un sistema electrónico de control del bombeo para dotar a la zona verde municipal de abastecimiento de agua no potable, con la que se llena la laguna que se ubica en este parque urbano. Además, pretenden generar una especie de cascada que embellezca el paisaje y recicle el agua.



Para ello, se ha procedido a la instalación de dos estructuras metálicas con zapatas de cimentación en hormigón armado para acoger cada una de ellas 8 paneles fotovoltaicos, que son administrados por la centralita de bombeo para el suministro de corriente continua a la bomba de impulsión. Además, se ha procedido al zanjeo, colocación de la tubería y posterior tapado del zanjeo de la conducción de polietileno de suministro de agua, en salida abierta a la laguna.



Con estas placas solares y el sistema de bombeo, se culmina un proyecto mucho más amplio y ambicioso del Ayuntamiento de Chueca y de su alcalde que ha sido convertir lo que fue un antiguo vertedero hasta el año 2010 en un parque urbano, una gran zona verde que es un punto de encuentro para las vecinas y vecinos de Chueca, un espacio de esparcimiento y de práctica deportiva.



Durante su visita, Úbeda ha subrayado que “desde el Gobierno de Castilla–La Mancha entendemos que el hecho de que los pueblos sean pequeños y que tengan poca población no implica que tengan que tener menos recursos, ni menos servicios de calidad a su alcance “ y ha añadido que “por ello estamos firmemente comprometidos para lograr que la ciudadanía de localidades como Chueca, que cuenta con poco más de 250 habitantes, puedan sacar adelante proyectos como esta zona verde que integra un gran jardín, una laguna y zonas de esparcimiento y la práctica deportiva y que mejoran la calidad de vida de sus vecinas y vecinos, y además lo hacemos con el uso de energías limpias”.



Por su parte, el alcalde de la localidad se ha mostrado muy satisfecho de poder contar con un punto de encuentro para las familias en plena naturaleza y con todas las instalaciones para pasar un día agradable, así como una zona que puede atraer visitantes a nuestro pueblo. Asimismo, ha agradecido al Gobierno de Castilla–La Mancha su implicación y su ayuda para sacar adelante este proyecto desde el primer momento.



Junto con el apoyo del Gobierno regional, el alcalde ha recordado que también han contado con una ayuda del Grupo de Desarrollo Local ‘Montes de Toledo’.



Esta zona verde municipal, situada a unos 500 metros del pueblo, cuenta una pequeña laguna con patos, mesas y bancos de picnic y otro tipo de mobiliario acorde al entorno, así como se complementa con un gimnasio al aire libre para personas mayores.



Asimismo, el Ayuntamiento añadirá próximamente un parque infantil, barbacoas y aseos públicos para terminar esta nueva zona de recreo, situada también muy próxima a la ermita, donde el 15 de mayo, día de San Isidro, los vecinos se reúnen en romería.



Finalmente, Úbeda ha felicitado al alcalde de Chueca por este “proyecto tan interesante y ambicioso, que, sin lugar a dudas, mejora la calidad de vida de las vecinas y vecinos de Chueca y que también puede ser un acicate más para atraer visitantes, e incluso, nuevos habitantes a esta pequeña localidad”.







